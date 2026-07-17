Sarau gratuito terá banquete e feira de artesanato em Salvador

Siga o A TARDE no Google

A Biblioteca Central, em Salvador, recebe no dia 25 de julho a terceira edição do Sarau Antirracista Banquete Delas, evento gratuito que convida mulheres negras de diferentes gerações e trajetórias a refletirem sobre uma pergunta que atravessa séculos: o que é o amor?

A iniciativa integra a programação do Julho das Pretas e aposta em um formato que dispensa palestrantes para colocar as experiências das participantes no centro da conversa.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da roda de diálogo, a programação inclui um banquete de recepção, intervenções culturais e uma feira de artesanato com empreendedoras locais.



Clássico de Platão ganha uma nova perspectiva

O encontro faz referência direta à obra O Banquete, de Platão, escrita há mais de dois mil anos. Se no texto clássico homens discutiam a natureza do amor, a proposta do "Banquete Delas" inverte essa lógica ao reunir mulheres negras para compartilhar suas próprias vivências sobre afeto, relações e pertencimento.

A roda será formada por trabalhadoras, mães, estudantes, artistas, professoras, empreendedoras, religiosas, donas de casa, jovens e idosas.

Em vez de especialistas, o debate será construído coletivamente pelas participantes, com mediação de Isabel Guimarães, líder do Grupo de Mulheres do Brasil Salvador.

Encontro faz parte da programação do Julho das Pretas

O sarau integra as atividades do Julho das Pretas, período dedicado à valorização e ao protagonismo das mulheres negras em todo o país. A programação marca as celebrações do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho.

A proposta parte da ideia de que diferentes trajetórias de vida também produzem conhecimento, promovendo uma troca de experiências entre mulheres de diferentes idades, profissões e contextos sociais.

Banquete e feira de artesanato completam a programação

Antes da roda de conversa, o público será recebido com um banquete, referência ao nome do evento e à ideia de partilha em torno da mesa.

Durante toda a programação também haverá uma feira de artesanato com empreendedoras locais, ampliando o espaço para divulgação e comercialização do trabalho desenvolvido por mulheres negras.

Foto: Divulgação

3º Sarau Antirracista "Banquete Delas"