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HOME > CULTURA

JULHO DAS PRETAS

Sarau gratuito terá banquete e feira de artesanato em Salvador

Inspirado em um clássico da filosofia, encontro do Julho das Pretas acontece em Salvador

Beatriz Santos
Por
Sarau Antirracista Banquete Delas
Sarau Antirracista Banquete Delas - Foto: Divulgação

A Biblioteca Central, em Salvador, recebe no dia 25 de julho a terceira edição do Sarau Antirracista Banquete Delas, evento gratuito que convida mulheres negras de diferentes gerações e trajetórias a refletirem sobre uma pergunta que atravessa séculos: o que é o amor?

A iniciativa integra a programação do Julho das Pretas e aposta em um formato que dispensa palestrantes para colocar as experiências das participantes no centro da conversa.

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Além da roda de diálogo, a programação inclui um banquete de recepção, intervenções culturais e uma feira de artesanato com empreendedoras locais.

Clássico de Platão ganha uma nova perspectiva

O encontro faz referência direta à obra O Banquete, de Platão, escrita há mais de dois mil anos. Se no texto clássico homens discutiam a natureza do amor, a proposta do "Banquete Delas" inverte essa lógica ao reunir mulheres negras para compartilhar suas próprias vivências sobre afeto, relações e pertencimento.

A roda será formada por trabalhadoras, mães, estudantes, artistas, professoras, empreendedoras, religiosas, donas de casa, jovens e idosas.

Em vez de especialistas, o debate será construído coletivamente pelas participantes, com mediação de Isabel Guimarães, líder do Grupo de Mulheres do Brasil Salvador.

Encontro faz parte da programação do Julho das Pretas

O sarau integra as atividades do Julho das Pretas, período dedicado à valorização e ao protagonismo das mulheres negras em todo o país. A programação marca as celebrações do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho.

A proposta parte da ideia de que diferentes trajetórias de vida também produzem conhecimento, promovendo uma troca de experiências entre mulheres de diferentes idades, profissões e contextos sociais.

Banquete e feira de artesanato completam a programação

Antes da roda de conversa, o público será recebido com um banquete, referência ao nome do evento e à ideia de partilha em torno da mesa.

Durante toda a programação também haverá uma feira de artesanato com empreendedoras locais, ampliando o espaço para divulgação e comercialização do trabalho desenvolvido por mulheres negras.

Imagem ilustrativa da imagem Sarau gratuito terá banquete e feira de artesanato em Salvador
Foto: Divulgação

3º Sarau Antirracista "Banquete Delas"

  • Data: 25 de julho
  • Horário: 14h às 17h
  • Local: Biblioteca Central, Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador
  • Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla
  • Programação: Banquete de recepção, feira de artesanato, falas e escuta entre mulheres negras e intervenções culturais.
  • Acessibilidade: O local possui acessibilidade.
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