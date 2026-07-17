JULHO DAS PRETAS
Sarau gratuito terá banquete e feira de artesanato em Salvador
Inspirado em um clássico da filosofia, encontro do Julho das Pretas acontece em Salvador
A Biblioteca Central, em Salvador, recebe no dia 25 de julho a terceira edição do Sarau Antirracista Banquete Delas, evento gratuito que convida mulheres negras de diferentes gerações e trajetórias a refletirem sobre uma pergunta que atravessa séculos: o que é o amor?
A iniciativa integra a programação do Julho das Pretas e aposta em um formato que dispensa palestrantes para colocar as experiências das participantes no centro da conversa.
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Além da roda de diálogo, a programação inclui um banquete de recepção, intervenções culturais e uma feira de artesanato com empreendedoras locais.
Clássico de Platão ganha uma nova perspectiva
O encontro faz referência direta à obra O Banquete, de Platão, escrita há mais de dois mil anos. Se no texto clássico homens discutiam a natureza do amor, a proposta do "Banquete Delas" inverte essa lógica ao reunir mulheres negras para compartilhar suas próprias vivências sobre afeto, relações e pertencimento.
A roda será formada por trabalhadoras, mães, estudantes, artistas, professoras, empreendedoras, religiosas, donas de casa, jovens e idosas.
Em vez de especialistas, o debate será construído coletivamente pelas participantes, com mediação de Isabel Guimarães, líder do Grupo de Mulheres do Brasil Salvador.
Encontro faz parte da programação do Julho das Pretas
O sarau integra as atividades do Julho das Pretas, período dedicado à valorização e ao protagonismo das mulheres negras em todo o país. A programação marca as celebrações do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho.
A proposta parte da ideia de que diferentes trajetórias de vida também produzem conhecimento, promovendo uma troca de experiências entre mulheres de diferentes idades, profissões e contextos sociais.
Banquete e feira de artesanato completam a programação
Antes da roda de conversa, o público será recebido com um banquete, referência ao nome do evento e à ideia de partilha em torno da mesa.
Durante toda a programação também haverá uma feira de artesanato com empreendedoras locais, ampliando o espaço para divulgação e comercialização do trabalho desenvolvido por mulheres negras.
3º Sarau Antirracista "Banquete Delas"
- Data: 25 de julho
- Horário: 14h às 17h
- Local: Biblioteca Central, Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador
- Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla
- Programação: Banquete de recepção, feira de artesanato, falas e escuta entre mulheres negras e intervenções culturais.
- Acessibilidade: O local possui acessibilidade.