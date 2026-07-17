Flipelô lançará correspondência inédita entre Jorge Amado e Érico Veríssimo

A 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) será marcada por um lançamento inédito da literatura brasileira. A troca de mensagens entre os escritores brasileiros Jorge Amado e Erico Verissimo será exposta pela primeira vez no evento, através do livro “Cartas: Jorge Amado – Érico Veríssimo”.

Reunindo mais de quatro décadas de cartas enviadas pelos autores, a obra integra a coleção “Um gesto de amizade”, da Fundação Casa de Jorge Amado, que fica localizada no Pelourinho, coração de Salvador, na Bahia.

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O lançamento oficial do livro está previsto para agosto, durante uma mesa especial da Flipelô, que reunirá Paloma Jorge Amado, escritora e filha de Jorge Amado, e Fernanda Verissimo, neta de Érico Veríssimo.

No entanto, a obra já está em pré-venda no site da Companhia das Letras, com preço de capa de R$ 89,90. Sua publicação marca uma parceria entre a Companhia das Letras e a Casa de Palavras, editora da Fundação Casa de Jorge Amado.

Conteúdo das cartas

As cartas revelam um diálogo construído ao longo de décadas entre os dois autores, registrando uma amizade construída apesar da distância geográfica e fortalecida pela admiração mútua de ambos, que contavam sobre seu dia a dia.

As escrituras ainda exibem registros de comentários sobre livros em andamento, desafios da criação artística, trocas de conselhos e reflexões sobre política, cultura e sociedade no século XX brasileiro.

Os autores também reforçam em seus textos a luta pela defesa da liberdade de expressão e do pensamento crítico, atravessando transformações políticas, culturais e sociais juntos.

“As cartas são muito mais do que documentos históricos. Elas guardam afetos, revelam processos de criação, registram momentos decisivos da vida cultural e política do país e nos permitem conhecer os escritores em sua dimensão mais humana”, disse Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado.

Para ela, a publicação representa mais um passo no compromisso da instituição com a preservação e a difusão da memória literária brasileira. “Ao publicar essa correspondência entre Jorge Amado e Erico Verissimo, a Fundação cumpre sua missão de preservar e compartilhar um patrimônio que pertence à literatura brasileira e às futuras gerações”, afirmou.

“Jorge Amado tinha plena consciência da importância dessas correspondências. Não por acaso, encontramos em muitas delas a anotação ‘para guardar’. Hoje, ao trazer esse material para os leitores, celebramos não apenas a amizade entre grandes escritores, mas também a força do diálogo, da memória e da literatura”.