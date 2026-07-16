Escolas de dança se unem em prol da solidariedade no Festival Emoções 2026

Abrindo as cortinas do teatro pela 35ª vez, o Festival Emoções 2026 apresentou um verdadeiro show de sentimentos nesta quinta-feira, 16. Realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, o espetáculo reuniu nove escolas de dança em prol da arrecadação de fundos para o Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

Com estilos variados de dança, o evento misturou ballet clássico, jazz e zumba, com um clima de amor e solidariedade nos bastidores, visando o propósito de ajudar na inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência visual.

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Presente em metade das edições do festival, a dançarina Tatiana Milosevic, representante da Escola de Dança, Arte e Cultura Galega (EDACE), afirmou que se sente orgulhosa em fazer parte de um evento com uma causa tão nobre e significativa.

A dançarina Tatiana Milosevic - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

“Eu devo ter participado de umas 15 edições, e como o nome diz, são muitas emoções. Somos transbordados com muita alegria ao estar representando a escola de dança da gente. Eu represento a EDACE, que mostra a cultura espanhola, e ver como todas as escolas de Salvador são incentivadas a compartilharem um palco para compartilharem emoções é muito bonito”, disse ela, em entrevista à reportagem do portal A TARDE.

“Não tem como não se emocionar hoje ou não estar alegre e orgulhosa de fazer parte deste propósito, além de ser representada por tantos nomes que agregam as escolas e incentivam na união da dança e da solidariedade. É muito bom estar aqui”, completou.

Mistura que dá certo

A diretora da EDACE, Tina Leiro - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Diretora da EDACE, Tina Leiro destacou que não há nenhum tipo de competição entre as escolas de dança presentes no Festival Emoções, ressaltando que todas estão unidas em prol de uma única missão: ajudar o ICB.

“Esse momento é muito mágico e muito interessante de ver, pois é quando você se despe da vaidade e da disputa de: ‘minha escola é melhor que a sua’’. Essa concorrência aqui não tem. É muito bonito, muito legal de ver e estar presente”, disse ela.

Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Presente desde a primeira edição do Festival Emoções, em 1991, Tina também pontuou que a ideia do evento sempre foi misturar esses estilos de dança, formando um 'cardápio de diversidade'.

“O Emoções sempre foi isso. Quando ele começou tinha quatro escolas de balé, uma de jazz e a dança espanhola. Depois ficaram os balés e entraram outros estilos, como o sapateado americano. E agora, mesmo com os balés, a gente já tem leituras novas. Uma leitura de ritmos mais modernos que é bem bonito de ver”, afirmou.

Representante do gênero jazz no festival, Viviane Lopes reforçou que o prazer de levar suas alunas para representarem uma causa nobre em cima do palco não tem preço.

“Participar desse evento pra mim é fazer dança além da dança. Porque, na verdade, o projeto é um projeto que tem uma causa muito maior e é muito importante pros nossos alunos também entenderem que a dança não é só pra entretenimento, mas também é pra ajudar o próximo, principalmente em uma causa muito rica e que transforma”, contou.

Amor à dança e ao próximo

Fátima Suarez destacou que o amor pela dança se une com o amor ao próximo - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Diretora da Mantra Produções, empresa responsável pela realização do Festival Emoções 2026, Fátima Suarez aponta que o amor pela dança se une com o amor ao próximo durante o evento.

“É muito emocionante saber que conseguimos reunir as pessoas em torno de uma ideia, um ideal solidário. E saber principalmente que todo mundo está aqui feliz, querendo participar e desejando fazer o seu melhor através da arte e demonstrar o seu amor pelo próximo. Então acho que a transmissão desse afeto e dessa coisa de muita energia que a dança traz foi traduzida para o público”.

Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Suarez ainda ressaltou a importância da inclusão de pessoas cegas e com outras deficiências nos eventos culturais.

“Contamos também com a presença da cantora Manu Dourado, representante do ICB. Essa representatividade é muito importante, pois faz a inclusão de uma pessoa cega dentro desse espetáculo, que é totalmente acessível. Um espetáculo que é audiodescrito, conta com interpretação em Libras e também é acessível para cadeirantes”, finalizou.

O Festival Emoções é realizado pela Mantra Produções, com patrocínio da AXXO Construtora e apoio da Fecomércio-BA, AD)))arte Acessibilidade e Grupo A TARDE.

