Salvador reúne artistas de seis países em festival de percussão

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Salvador recebe, entre os dias 20 e 25 de julho, a 15ª edição do Festival Internacional de Percussão 2 de Julho, evento que reúne músicos, pesquisadores, professores e estudantes do Brasil e do exterior em uma programação voltada à música percussiva.

Com atividades distribuídas entre o SESC Pelourinho, a Casa da Ponte e o Parque do Queimado (NEOJIBA), o festival contará com concertos, oficinas, palestras e ações formativas, consolidando mais uma edição de um dos maiores encontros dedicados à percussão na América Latina.

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Criado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o festival celebra o 2 de Julho, data da Independência da Bahia e aniversário da instituição. Ao longo de 15 edições, o projeto ampliou sua atuação e passou a reunir representantes de diferentes tradições musicais, aproximando ritmos afro-brasileiros, música de concerto, pesquisas acadêmicas e experimentações contemporâneas.



A edição de 2026 contará com convidados da Alemanha, Estados Unidos, Equador, Colômbia e Guiné-Bissau, além de percussionistas de diversos estados brasileiros.

A programação inclui nomes como Ted Piltzecker, Maguaré Duo, Baltazar Baldé, Duo Carimaré, Grupo de Percussão da UFBA, Ricardo Bovo, Aquim Sacramento, Raquel Bernardes, Nath Calan, Iuri Passos e outros artistas convidados.

Além das apresentações, o festival mantém o foco na formação artística por meio de oficinas, palestras e atividades de extensão universitária. De acordo com a organização, os participantes inscritos poderão receber certificado e participar de sorteios.

Festival nasceu dentro da UFBA

A história do Festival Internacional de Percussão 2 de Julho começou a partir da apresentação final de mestrado do professor Dr. Jorge Sacramento, que reuniu mestres de blocos afro, representantes de terreiros da Bahia e o Grupo de Percussão da UFBA em um concerto realizado na Reitoria da universidade.

Com o crescimento do projeto, o encontro passou a receber artistas de diversos estados brasileiros e de países como Portugal, Japão, México, Angola, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Colômbia. Atualmente, a coordenação é do professor Dr. Aquim Sacramento, tendo Ricardo Bovo e Bruno Azevedo como vice-coordenadores, enquanto Jorge Sacramento atua como consultor artístico.

Confira a programação

20 de julho (segunda-feira)

19h – Concerto de abertura e lançamento do single "Excalibur", de Aquim Sacramento, além de composições do Grupo de Percussão da UFBA, no SESC Pelourinho.

21 de julho (terça-feira)

10h – Palestra com Iuri Passos (Casa da Ponte)

14h – Concertos com Sandro Cartier, Amanda Rodovalho, Natinho, Davi Viana e Francisco Gomes

19h – Apresentações de Jorge Sacramento e convidados, Pedro Akl e Yago Luís, com participação de Márcio Kbecinha.

22 de julho (quarta-feira)

10h – Palestra do Projeto Nó

14h – Concertos do Duo TraVessia, Ricardo Bovo e Grupo de Percussão do NEOJIBA

19h – Noite Sul, reunindo artistas do Rio Grande do Sul.

23 de julho (quinta-feira)

10h – Palestra com representantes do Equador e da Colômbia

14h – Concertos de Zack Nascimento, Julio Henrique, Isaac Falcão e Grupo de Percussão da Mansão do Caminho

19h – Apresentações do Maguaré Duo e do Grupo de Percussão Afro-Brasileira Lar Escola Rita Maria de Jesus, com participação de Baltazar Baldé.

24 de julho (sexta-feira)

10h – Palestra de Baltazar Baldé sobre tradição percussiva africana

14h – Concertos do Grupo de Percussão de Irará, Raquel Bernardes, Nath Calan e convidados

19h – Grupo de Percussão da UFBA e Duo Carimaré.

25 de julho (sábado)

9h – Oficina com Ted Piltzecker (Parque do Queimado/NEOJIBA)

11h – Concertos de Ted Piltzecker, Grupo de Percussão da UPF e Grupo de Percussão do NEOJIBA

19h – Concerto de encerramento no SESC Pelourinho com Grupo de Percussão da UFBA, Ted Piltzecker e o espetáculo "Águas", reunindo Damián Birrbrier, Vovô Saramanda e Antoine Rochefort.

XV Festival Internacional de Percussão 2 de Julho