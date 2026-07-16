FESTIVAL
Salvador reúne artistas de seis países em festival de percussão
Evento chega à 15ª edição com programação de seis dias
Salvador recebe, entre os dias 20 e 25 de julho, a 15ª edição do Festival Internacional de Percussão 2 de Julho, evento que reúne músicos, pesquisadores, professores e estudantes do Brasil e do exterior em uma programação voltada à música percussiva.
Com atividades distribuídas entre o SESC Pelourinho, a Casa da Ponte e o Parque do Queimado (NEOJIBA), o festival contará com concertos, oficinas, palestras e ações formativas, consolidando mais uma edição de um dos maiores encontros dedicados à percussão na América Latina.
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Criado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o festival celebra o 2 de Julho, data da Independência da Bahia e aniversário da instituição. Ao longo de 15 edições, o projeto ampliou sua atuação e passou a reunir representantes de diferentes tradições musicais, aproximando ritmos afro-brasileiros, música de concerto, pesquisas acadêmicas e experimentações contemporâneas.
A edição de 2026 contará com convidados da Alemanha, Estados Unidos, Equador, Colômbia e Guiné-Bissau, além de percussionistas de diversos estados brasileiros.
A programação inclui nomes como Ted Piltzecker, Maguaré Duo, Baltazar Baldé, Duo Carimaré, Grupo de Percussão da UFBA, Ricardo Bovo, Aquim Sacramento, Raquel Bernardes, Nath Calan, Iuri Passos e outros artistas convidados.
Além das apresentações, o festival mantém o foco na formação artística por meio de oficinas, palestras e atividades de extensão universitária. De acordo com a organização, os participantes inscritos poderão receber certificado e participar de sorteios.
Festival nasceu dentro da UFBA
A história do Festival Internacional de Percussão 2 de Julho começou a partir da apresentação final de mestrado do professor Dr. Jorge Sacramento, que reuniu mestres de blocos afro, representantes de terreiros da Bahia e o Grupo de Percussão da UFBA em um concerto realizado na Reitoria da universidade.
Com o crescimento do projeto, o encontro passou a receber artistas de diversos estados brasileiros e de países como Portugal, Japão, México, Angola, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Colômbia. Atualmente, a coordenação é do professor Dr. Aquim Sacramento, tendo Ricardo Bovo e Bruno Azevedo como vice-coordenadores, enquanto Jorge Sacramento atua como consultor artístico.
Confira a programação
20 de julho (segunda-feira)
- 19h – Concerto de abertura e lançamento do single "Excalibur", de Aquim Sacramento, além de composições do Grupo de Percussão da UFBA, no SESC Pelourinho.
21 de julho (terça-feira)
- 10h – Palestra com Iuri Passos (Casa da Ponte)
- 14h – Concertos com Sandro Cartier, Amanda Rodovalho, Natinho, Davi Viana e Francisco Gomes
- 19h – Apresentações de Jorge Sacramento e convidados, Pedro Akl e Yago Luís, com participação de Márcio Kbecinha.
22 de julho (quarta-feira)
- 10h – Palestra do Projeto Nó
- 14h – Concertos do Duo TraVessia, Ricardo Bovo e Grupo de Percussão do NEOJIBA
- 19h – Noite Sul, reunindo artistas do Rio Grande do Sul.
23 de julho (quinta-feira)
- 10h – Palestra com representantes do Equador e da Colômbia
- 14h – Concertos de Zack Nascimento, Julio Henrique, Isaac Falcão e Grupo de Percussão da Mansão do Caminho
- 19h – Apresentações do Maguaré Duo e do Grupo de Percussão Afro-Brasileira Lar Escola Rita Maria de Jesus, com participação de Baltazar Baldé.
24 de julho (sexta-feira)
- 10h – Palestra de Baltazar Baldé sobre tradição percussiva africana
- 14h – Concertos do Grupo de Percussão de Irará, Raquel Bernardes, Nath Calan e convidados
- 19h – Grupo de Percussão da UFBA e Duo Carimaré.
25 de julho (sábado)
- 9h – Oficina com Ted Piltzecker (Parque do Queimado/NEOJIBA)
- 11h – Concertos de Ted Piltzecker, Grupo de Percussão da UPF e Grupo de Percussão do NEOJIBA
- 19h – Concerto de encerramento no SESC Pelourinho com Grupo de Percussão da UFBA, Ted Piltzecker e o espetáculo "Águas", reunindo Damián Birrbrier, Vovô Saramanda e Antoine Rochefort.
XV Festival Internacional de Percussão 2 de Julho
- Quando: 20 a 25 de julho de 2026
- Onde: SESC Pelourinho, Casa da Ponte e Parque do Queimado (NEOJIBA)
- Ingressos: atividades diurnas gratuitas; apresentações noturnas custam R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).
- Inscrições: até 21 de julho, pelo link disponível na bio do Instagram do festival.