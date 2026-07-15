CULTURA
Espetáculo de Fernanda Torres tem ingressos esgotados em Salvador
Peça chega nos dias 1º e 2 de agosto em Salvador
O espetáculo ‘A Casa dos Budas Ditosos’, interpretado por Fernanda Torres, teve os ingressos para as plateias I, II e III esgotados na tarde desta quarta-feira, 15. Os ingressos esgotaram após 30 minutos da abertura de vendas na plataforma Sympla.
A trama chega em Salvador nos dias 1º e 2 de agosto, no Teatro Castro Alves (TCA). Com entradas no valor de R$ 210 (inteira) e R$ 180 (meia), restam ingressos apenas para o setor de acessibilidade.
Contando a história do romance homônimo do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, o espetáculo traz um monólogo interpretado por Fernanda Torres.
Leia Também:
Sobre o espetáculo
Na peça dirigida por Domingos Oliveira, a atriz interpreta uma mulher baiana de 68 anos que conta episódios de sua vida, nos quais aborda sexualidade, relacionamentos, irreverências e experiências amorosas sem tabus.
A montagem estreou em 2003 e é um dos grandes sucessos do teatro brasileiro. Fernanda Torres ganhou o Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Atriz em 2004 pela trama.