Exposição Pure Gold Salvador apresenta design sustentável e reciclagem

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O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) recebe, a partir de hoje, 15 de julho, a mostra internacional Pure Gold – Upcycled! Upgraded!. O evento reúne 76 obras de 53 designers de diferentes continentes, com foco no reaproveitamento de materiais. A visitação gratuita segue até 30 de agosto.

Design e reaproveitamento

Pure Gold – Upcycled! Upgraded! - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A exposição, realizada pelo ifa – Institut für Auslandsbeziehungen em parceria com o Goethe-Institut Salvador-Bahia, apresenta objetos produzidos a partir de resíduos industriais e materiais descartáveis.

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Leonel Henckes - Foto: @solcialize.co

Para Leonel Henckes, diretor de operações do Goethe-Institut Salvador, a vinda do projeto para a capital baiana atende a um contexto local.

"Salvador trabalha com upcycling de forma espontânea, o tempo inteiro. É só você visitar as comunidades e ver como as pessoas vivem e utilizam os seus materiais". Henckes destaca ainda que o projeto visa "fortalecer a cena das artes visuais e do design em Salvador a nível internacional", pontua Henckes.

Perspectivas da curadoria

Amelie Gasper - Foto: @solcialize.co

A mostra inclui a produção brasileira, como a obra de Ronaldo Bispo, designer de Santanópolis. Sobre o papel da exposição, a curadora Amelie Gasper afirma.

"A gente está diante de um exemplo incrível. Vemos essa coisa da imaginação humana transformando matérias-primas banais, transformando o lixo em algo que traz para o nosso cotidiano", explica Amelie.

Gasper convida o público a uma reflexão sobre a própria capacidade criativa: "Vem aqui para você instigar a sua própria imaginação, para ver como que você pode transformar os materiais banais com os quais você está no seu cotidiano em objetos úteis".

Programação no MAM

O evento oferece atividades paralelas voltadas à interação com o público:

Roda de conversa : 16 de julho, às 16h, com o tema upcycling e cultura popular.

: 16 de julho, às 16h, com o tema upcycling e cultura popular. Oficina de design : 21 a 24 de julho. Vagas limitadas para 40 participantes, com inscrições gratuitas no local.

Serviço