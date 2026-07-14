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LITERATURA BAIANA

Livro de poeta baiana chega à Flip com programação especial

Renata Ettinger participa da Festa Literária Internacional de Paraty

Beatriz Santos
Por
Renata Ettinger
Renata Ettinger - Foto: Divulgação

A poeta baiana Renata Ettinger participa da 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), realizada entre os dias 22 e 26 de julho, levando ao público seu sexto livro, Tentacular: poemas de tempo, memória e amor, publicado pela Editora Arpillera. A autora integra a programação do evento com lançamento, sessão de autógrafos, oficina, saraus e mesa de debate sobre literatura contemporânea.

Além da passagem pela Flip, a escritora também cumpre uma agenda de pré-lançamento que inclui atividades na Flipelô. A edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty tem curadoria da crítica literária Rita Palmeira e homenageia a poeta Orides Fontela.

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Novo livro percorre infância, luto e amadurecimento

Em Tentacular, Renata Ettinger reúne poemas divididos em três movimentos que abordam temas como infância, memória, amadurecimento, luto e amor. A publicação também chama atenção pelo projeto gráfico, desenvolvido em um formato costurado à mão e inspirado em um trabalho artístico da própria autora.

Segundo Renata, o livro nasceu antes mesmo da escrita dos poemas. “Tentacular é um livro que nasceu de um trabalho artístico, que fiz primeiramente em uma aula de pintura. Essa estrutura original e afetiva inspirou a edição atual da Arpillera, costurado à mão num formato diferente. É um livro onde cada dobra/costura funciona como um tentáculo, acolhendo poemas que transitam pelo tempo, pela memória e pelo amor”.

Autora participa de saraus, oficina e debate

A programação da escritora começa na quinta-feira, 23, com participação no Sarau das Escreviventes. Na sexta-feira, 24, Renata participa do Sarau no Cais, do Sarau "América Latina: Território de Poesia" e realiza a sessão de autógrafos de Tentacular, na Casa Gueto.

Já no sábado, 25, conduz a Oficina de Poemas em Voz Alta e participa da mesa "A escrita breve na era das redes sociais: Os novos caminhos da escrita", ao lado de Gabriel Mattos e Paula Maria, com mediação de Eliana de Freitas.

A autora destaca a importância da participação na Flip para ampliar o alcance da obra. “A divulgação de Tentacular começou na Bienal e passar pela Flip é uma etapa fundamental desse movimento de expansão. As feiras literárias têm a força de democratizar o acesso à cultura e criar pontes vivas entre as pessoas. Para mim, levar esses poemas para Paraty é como lançar novos tentáculos no tempo, compartilhando vivências que são pessoais, mas de caráter universal”.

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