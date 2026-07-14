Cosplay, neon e DJs: festa cyberpunk promete agitar Salvador

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A estética futurista inspirada no universo cyberpunk será o tema da próxima edição da festa ARCADE, que acontece no dia 24 de julho, a partir das 22h, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho, em Salvador.

A programação reúne apresentações de DJs, desfile cosplay e uma ambientação baseada em cenários neon e tecnológicos que remetem ao movimento popularizado por produções como Blade Runner e, mais recentemente, pelo anime Cyberpunk da Netflix.

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A segunda edição marca a continuidade do projeto após a reformulação da antiga HYPE, que passou a adotar a identidade ARCADE e vem apostando em festas temáticas para o público interessado em música eletrônica e cultura pop.



Edição aposta em universo futurista

Nesta edição, a proposta é transportar o público para um ambiente inspirado na estética cyberpunk, combinando elementos visuais com uma seleção musical que passa por música eletrônica, deepwave, rock, city pop, pop, K-pop e outros estilos preparados para a noite.

Além da pista de dança, o evento terá um desfile cosplay, que vai premiar a melhor fantasia apresentada durante a festa.

Line-up reúne residentes e convidados

A programação musical contará com os DJs Tommy Oliver, K1ll3r Kiki e Vitz, que fazem parte da residência da ARCADE. O line-up também recebe os convidados Soft Pxrn e Botto.

Segundo Raphael Maiffre, um dos produtores da festa e que se apresenta como Tommy Oliver, a ideia é renovar a identidade do evento a cada edição. “Nossa proposta é buscar uma temática diferente para cada edição, mas que ainda converse com os sons que cada dj traz em seus sets”.

O produtor também comenta a proposta da festa dentro da cena noturna da capital baiana. “Salvador tem uma forte vida noturna que anseia com festas nessa vertente e ARCADE veio para somar e mostrar o potencial que nossa cidade tem ao entrar no circuito de baladas eletrônicas para o público que consome cultura pop asiática”.

ARCADE 2ª Edição – CYB3R PUNK

Data: 24 de julho de 2026

24 de julho de 2026 Horário: A partir das 22h

A partir das 22h Local: Casa da Felicidade (Rio Vermelho)

Casa da Felicidade (Rio Vermelho) Censura: 18 anos (obrigatória apresentação de RG na entrada)

Ingressos: