Evento gratuito reúne cultura, música e negócios no Pelourinho

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Empreendedores e amantes de música boa poderão desfrutar de um evento gratuito neste final de semana. Nos dias 11 e 12 de julho acontece a Feira da Diversidade e Empreendedorismo – Redes Alvorada 2026, na Praça Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho.

Com entrada gratuita, o evento mistura programação cultural, gastronomia, literatura e atividades infantis. Dentre as principais atrações estão atrações a Roda de Samba do Alvorada, com participações de Nelson Rufino, Morango, Romilson, Rogério Lima, Valdélio França, Romilson PP, Tonho Matéria e Ariane, além do arrastão musical Junto e Misturado.

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“Mais do que um evento, a feira é resultado de um percurso de qualificação, troca e fortalecimento. É o momento em que esses empreendimentos ocupam o espaço público com mais estrutura, visibilidade e autonomia”, afirma Vadinho França, presidente do Bloco Alvorada, responsável pelo evento.

Programação completa

Além das apresentações musicais, o evento também conta com uma programação cultural. No sábado, 11, a partir das 14h, o poderá paryticipar do lançamento do livro “Educação Física e Matrizes Africanas: por uma proposição crítico-superadora e antirracista”, da autora Josiane Clímaco.

Já no domingo, 12, a partir das 12h, vai rolar um pocket stand-up, chamado “Do Feijão ao CNPJ”. A apresentação será feita por Koanza, interpretada pelo ator baiano Sulivã Bispo, e que aborda o cotidiano do empreendedorismo com humor e crítica social.