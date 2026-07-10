Feira literária baiana anuncia homenagem e novos convidados para 2026

A VII Feira Literária Internacional de Canudos (Flican), que será realizada entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, confirmou uma homenagem inédita em sua programação de 2026.

Pela primeira vez, o evento escolheu uma personalidade da própria comunidade para receber a honraria: Júlia Maria dos Santos, conhecida como Dona Durú, reconhecida por preservar a memória oral e as tradições do sertão.

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Além da homenagem, a organização também anunciou novos participantes para a programação, que neste ano será dedicada ao tema "Literatura e Soberania" e reunirá representantes da literatura, da educação, do cinema, da cultura, das políticas públicas e do sistema de Justiça.

Dona Durú será a homenageada da edição

Nascida em 13 de julho de 1935 e filha de Seu João de Régis, Dona Durú construiu uma trajetória ligada à preservação das histórias, lembranças e saberes transmitidos entre gerações em Canudos. Sua atuação tornou-se referência na manutenção da memória oral e da identidade cultural da comunidade.

A escolha marca a primeira vez que a Flican presta homenagem a uma pessoa da própria cidade, destacando a importância das narrativas populares na preservação da história local.

"Celebrar Dona Durú é reconhecer que a memória de Canudos também vive nas pessoas que mantêm acesa a tradição da palavra. Sua trajetória simboliza a força da oralidade como patrimônio cultural e como forma de resistência, em perfeita sintonia com o tema desta edição da Flican", destaca curador da feira, professor Luiz Paulo Neiva.

Novos convidados confirmados

A programação também foi ampliada com novos nomes. Entre os convidados anunciados estão o historiador e secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Pedro Maia, e a professora e psicanalista Maria de Lourdes Ornellas.

Eles passam a integrar uma lista que já conta com a escritora Conceição Evaristo, o escritor e educador indígena Daniel Munduruku e o cineasta português Miguel Gomes.

Feira chega à sétima edição

Realizada pelo Campus Avançado de Canudos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a Flican chega à sua sétima edição como um espaço voltado à literatura, à memória e à diversidade cultural.

O evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC) e da Fundação Pedro Calmon, além da Prefeitura Municipal de Canudos e do Instituto Popular Memorial de Canudos.

VII Feira Literária Internacional de Canudos (Flican)