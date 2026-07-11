CULTURA
Feira Noise Festival anuncia primeiras atrações da edição 2026
Festival acontece nos dias 26 e 27 de setembro em Feira de Santana
O Feira Noise Festival anunciou as primeiras atrações da sua 13ª edição, marcada para os dias 26 e 27 de setembro, no Ária Hall, em Feira de Santana. O evento revelou também o tema “Carregando a Primavera nos Dentes”, inspirado na canção Primavera nos Dentes.
Entre os nomes já anunciados estão:
- Black Pantera
- Rachel Reis
- Ratos de Porão
- Matanza
- Ivyson
- Hiran
- Maria Struduth
- Leptospirose
- Catiça
- Fogo Pagô
Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Bilhetify.
A organização informou que novos artistas serão anunciados nas próximas semanas por meio do perfil oficial do festival nas redes sociais.
Tema marca estreia do festival na primavera
Segundo a organização, esta será a primeira vez que o Feira Noise ocorrerá durante a primavera, o que deu origem ao conceito da edição de 2026.
O fundador do festival, Joilson Santos, afirma que o tema simboliza a continuidade da cultura independente mesmo diante das dificuldades.
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“Carregar a primavera nos dentes fala sobre seguir em movimento, mesmo diante das dificuldades. É acreditar que a cultura floresce porque existem pessoas dispostas a sustentá-la diariamente. Esse conceito traduz muito do que o Feira Noise representa desde a sua criação”, declarou.
Festival é referência da música independente
Realizado desde 2009 pelo Feira Coletivo Cultural e pela Casa Noise, o Feira Noise se consolidou como um dos principais eventos da música independente no Nordeste.
Integrante da Associação Brasileira dos Festivais Independentes, o festival reúne artistas, público e agentes da economia criativa, fortalecendo o circuito nacional da produção musical alternativa.