Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CULTURA

Feira Noise Festival anuncia primeiras atrações da edição 2026

Festival acontece nos dias 26 e 27 de setembro em Feira de Santana

Isabela Cardoso
Por
Imagem ilustrativa da imagem Feira Noise Festival anuncia primeiras atrações da edição 2026
Foto: Divulgação

O Feira Noise Festival anunciou as primeiras atrações da sua 13ª edição, marcada para os dias 26 e 27 de setembro, no Ária Hall, em Feira de Santana. O evento revelou também o tema “Carregando a Primavera nos Dentes”, inspirado na canção Primavera nos Dentes.

Entre os nomes já anunciados estão:

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Black Pantera
  • Rachel Reis
  • Ratos de Porão
  • Matanza
  • Ivyson
  • Hiran
  • Maria Struduth
  • Leptospirose
  • Catiça
  • Fogo Pagô

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Bilhetify.

A organização informou que novos artistas serão anunciados nas próximas semanas por meio do perfil oficial do festival nas redes sociais.

Tema marca estreia do festival na primavera

Segundo a organização, esta será a primeira vez que o Feira Noise ocorrerá durante a primavera, o que deu origem ao conceito da edição de 2026.

O fundador do festival, Joilson Santos, afirma que o tema simboliza a continuidade da cultura independente mesmo diante das dificuldades.

Leia Também:

LITERATURA

Feira literária baiana anuncia homenagem e novos convidados para 2026
Feira literária baiana anuncia homenagem e novos convidados para 2026 imagem

IMPERDÍVEL

Feira gratuita no Pelourinho reúne samba, gastronomia e negócios
Feira gratuita no Pelourinho reúne samba, gastronomia e negócios imagem

ARTE

Espetáculo gratuito leva dança e cultura a 20 cidades da Bahia
Espetáculo gratuito leva dança e cultura a 20 cidades da Bahia imagem

“Carregar a primavera nos dentes fala sobre seguir em movimento, mesmo diante das dificuldades. É acreditar que a cultura floresce porque existem pessoas dispostas a sustentá-la diariamente. Esse conceito traduz muito do que o Feira Noise representa desde a sua criação”, declarou.

Festival é referência da música independente

Realizado desde 2009 pelo Feira Coletivo Cultural e pela Casa Noise, o Feira Noise se consolidou como um dos principais eventos da música independente no Nordeste.

Integrante da Associação Brasileira dos Festivais Independentes, o festival reúne artistas, público e agentes da economia criativa, fortalecendo o circuito nacional da produção musical alternativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

feira de santana Feira Noise Festival música

Relacionadas

Mais lidas