Feira Noise Festival anuncia primeiras atrações da edição 2026

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O Feira Noise Festival anunciou as primeiras atrações da sua 13ª edição, marcada para os dias 26 e 27 de setembro, no Ária Hall, em Feira de Santana. O evento revelou também o tema “Carregando a Primavera nos Dentes”, inspirado na canção Primavera nos Dentes.

Entre os nomes já anunciados estão:

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Black Pantera

Rachel Reis

Ratos de Porão

Matanza

Ivyson

Hiran

Maria Struduth

Leptospirose

Catiça

Fogo Pagô

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Bilhetify.

A organização informou que novos artistas serão anunciados nas próximas semanas por meio do perfil oficial do festival nas redes sociais.



Tema marca estreia do festival na primavera

Segundo a organização, esta será a primeira vez que o Feira Noise ocorrerá durante a primavera, o que deu origem ao conceito da edição de 2026.

O fundador do festival, Joilson Santos, afirma que o tema simboliza a continuidade da cultura independente mesmo diante das dificuldades.

“Carregar a primavera nos dentes fala sobre seguir em movimento, mesmo diante das dificuldades. É acreditar que a cultura floresce porque existem pessoas dispostas a sustentá-la diariamente. Esse conceito traduz muito do que o Feira Noise representa desde a sua criação”, declarou.

Festival é referência da música independente

Realizado desde 2009 pelo Feira Coletivo Cultural e pela Casa Noise, o Feira Noise se consolidou como um dos principais eventos da música independente no Nordeste.

Integrante da Associação Brasileira dos Festivais Independentes, o festival reúne artistas, público e agentes da economia criativa, fortalecendo o circuito nacional da produção musical alternativa.