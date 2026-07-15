Salvador pode ter concurso anual de batalhas de rimas e slams

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Um concurso anual de batalhas de rimas, slams e saraus pode passar a integrar o calendário cultural de Salvador. A proposta indicada pelo vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), tem como objetivo fortalecer as manifestações culturais populares na capital baiana.

O projeto encaminhado para o prefeito Bruno Reis, prevê a participação de escolas da rede pública municipal, espaços culturais, comunidades periféricas, coletivos culturais e juventudes urbanas.

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De acordo com o vereador João Cláudio Bacelar, a proposta representa um passo importante para ampliar as políticas públicas e tem o intuito de promover a valorização da produção artística local.

“Nossa proposta é que o município fortaleça esses movimentos, dando visibilidade aos talentos da nossa juventude e promovendo uma política permanente de incentivo à cultura popular", afirmou o vereador.

Proposta amplia as políticas públicas

Caso a proposta seja acolhida, o concurso poderá reunir estudantes da rede municipal, artistas independentes e coletivos culturais em uma programação anual da cultura de Salvador.

Além disso, o evento incentiva a economia criativa e a participação da juventude. O parlamentar ainda destaca que as movimentações culturais vêm se transformando em um instrumento de incentivo à expressão artística.

Rapper baiano fala sobre o projeto

A proposta do parlamentar movimenta a cena do Hip-Hop em Salvador. Ao A TARDE, o Rapper baiano Gold CBX afirma que a ação não deve se restringir apenas às batalhas de rima e aos saraus, já que a cultura do ritmo é composta por outros elementos.

"Outras ações precisam ser contempladas, toda a iniciativa que é voltada para o movimento e que beneficia o movimento hip-hop, é importante que seja feita", afimou.

Para ele, é fundamental que políticas e projetos contemplem todas essas manifestações, fortalecendo o movimento de forma ampla e garantindo espaço para diferentes expressões culturais.

SALVADOR Jovens de toda a cidade se reúnem na Estação da Lapa para batalha de rima. Na foto: Jovens participam e acompanham batalhas de rima. Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE. Data: 29/10/25 - Foto: Uendel Galter

Projetos de Hip-Hop em Salvador

O artista também destaca a importância de outros projetos apresentados à Câmara de Vereadores, como a criação do Dia Municipal do Hip-Hop, já instituído em outras cidades baianas, como Lauro de Freitas e Juazeiro.

SALVADOR Jovens de toda a cidade se reúnem na Estação da Lapa para batalha de rima. Na foto: Jovens participam e acompanham batalhas de rima. Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE. Data: 29/10/25 - Foto: Uendel Galter

“Esses projetos deveriam ter a mesma atenção que está tendo esse. Então são coisas importantes. Também é importante ressaltar que o município de Salvador tem uma frente parlamentar do hip-hop na Câmara de Vereadores", destacou.