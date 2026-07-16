Governo pede a BYD contratação prioritária de trabalhadores de Camaçari

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB), representando o governo da Bahia, em visita à área fabril da BYD, em Camaçari, nesta quinta-feira, 16, destacou, em entrevista ao portal A TARDE, a articulação política do governo do estado para consolidar o maior hub de eletromobilidade das Américas e o impacto direto no emprego local.

Durante o evento, que detalhou os novos marcos de produção e os números de postos de trabalho gerados na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Geraldo Júnior tratou a unidade como o símbolo maior da nova era industrial baiana.

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"A nossa missão, determinada pelo governador e por toda a nossa equipe, é garantir que a Bahia não seja apenas um espectador da transição energética mundial, mas o grande centro de referência. Ver a fábrica ganhando corpo e gerando oportunidades reais para o nosso povo é o retrato da força do nosso estado", pontuou Geraldo.

Para Geraldo Júnior, o sucesso do empreendimento não se mede apenas pelos números de veículos que saem da linha de montagem, mas pela capacidade de inclusão social que o projeto exige.

Vice-governador Geraldo Júnior (MDB) - Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

Geraldo Júnior cobra prioridade para trabalhadores locais

O vice-governador aproveitou a ocasião para reforçar a cobrança do Estado junto à montadora por políticas de contratação que privilegiassem, primordialmente, os moradores de Camaçari e dos municípios vizinhos.

"Não basta instalar a fábrica; é preciso que o trabalhador baiano esteja ocupando essas posições. Temos acompanhado de perto a política de contratações da empresa e dialogado sobre a importância de programas de qualificação e inclusão. O emprego que nasce aqui tem o poder de transformar a economia regional e a vida de milhares de famílias, e o Governo do Estado atua como esse garantidor", afirmou Geraldo.

Alinhamento sustentável e os próximos passos do polo industrial

O vice-governador também projetou os próximos passos da parceria entre o Estado e a BYD. Segundo Geraldo, o cronograma de expansão da montadora está alinhado às metas de desenvolvimento sustentável da gestão estadual.

Ele reforçou que o diálogo com a diretoria da empresa é permanente, visando a atração de novas tecnologias e a consolidação de uma cadeia de suprimentos local que deve fortalecer, ainda mais, o polo industrial de Camaçari nos próximos meses.