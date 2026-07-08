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BYD ou Geely? Veja os elétricos e híbridos mais vendidos do Brasil
Mercado de veículos eletrificados cresceu 147,5% no primeiro semestre
As vendas de carros elétricos e híbridos mantiveram o ritmo acelerado de crescimento no Brasil durante o primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, foram comercializadas 215.023 unidades, alta de 147,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando o setor registrou 86.849 emplacamentos.
Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e mostram que montadoras chinesas seguem liderando o mercado nacional, com destaque para BYD, Geely e GWM.
BYD lidera com folga entre os elétricos
Considerando apenas os veículos totalmente elétricos, o Brasil registrou 90.626 emplacamentos no semestre, avanço de 196,4% na comparação com os seis primeiros meses de 2025.
A BYD foi a líder absoluta do segmento, com 58.144 unidades vendidas. A Geely apareceu na segunda colocação, com 16.125 veículos, enquanto a General Motors fechou o pódio entre as fabricantes, com 5.061 emplacamentos.
No ranking por modelo, o BYD Dolphin Mini manteve ampla vantagem sobre os concorrentes ao registrar 35.680 unidades comercializadas. Em seguida aparecem o BYD Dolphin, com 18.054 vendas, e o Geely EX2, que somou 14.780 unidades.
Carros elétricos mais vendidos no 1º semestre de 2026
- BYD Dolphin Mini — 35.680 unidades
- BYD Dolphin — 18.054 unidades
- Geely EX2 — 14.780 unidades
- Chevrolet Spark EUV — 3.847 unidades
- BYD Yuan Pro — 2.668 unidades
- GWM Ora 03 — 1.837 unidades
- Volvo EX30 — 1.346 unidades
- Geely EX5 — 1.343 unidades
- GAC Aion V — 959 unidades
- Chevrolet Captiva EV — 928 unidades
Geely EX5 | Geely EX5 | Geely EX2 | BYD Dolphin | BYD Dolphin GS | BYD Dolphin Mini | BYD Dolphin GS | BYD Dolphin |
Híbridos também avançam e GWM assume liderança
O segmento de híbridos também registrou crescimento expressivo no primeiro semestre. Ao todo, foram 124.397 unidades vendidas entre janeiro e junho, resultado 121% superior ao registrado no mesmo período de 2025.
Entre as fabricantes, a BYD liderou em volume de vendas, com 40.931 veículos, seguida por Toyota (24.970), GWM (24.191) e Omoda Jaecoo (16.401).
Apesar da liderança da BYD entre as marcas, o modelo híbrido mais vendido do país foi o GWM Haval H6, que acumulou 18.508 unidades comercializadas. Logo atrás ficaram o BYD Song Pro, com 17.776 vendas, e o BYD Song Plus, que encerrou o semestre com 13.762 emplacamentos.
Carros híbridos mais vendidos no 1º semestre de 2026
- GWM Haval H6 — 18.508 unidades
- BYD Song Pro — 17.776 unidades
- BYD Song Plus — 13.762 unidades
- Omoda 5 — 9.184 unidades
- Toyota Corolla Cross — 8.721 unidades
- BYD King — 8.205 unidades
- Toyota Corolla — 7.886 unidades
- Toyota Yaris Cross — 7.061 unidades
- Jaecoo 7 — 6.425 unidades
- GWM Tank 300 — 2.869 unidades
BYD King | BYD Song Plus | BYD Song Plus |