BYD ou Geely? Veja os elétricos e híbridos mais vendidos do Brasil

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As vendas de carros elétricos e híbridos mantiveram o ritmo acelerado de crescimento no Brasil durante o primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, foram comercializadas 215.023 unidades, alta de 147,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando o setor registrou 86.849 emplacamentos.

Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e mostram que montadoras chinesas seguem liderando o mercado nacional, com destaque para BYD, Geely e GWM.

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BYD lidera com folga entre os elétricos

Considerando apenas os veículos totalmente elétricos, o Brasil registrou 90.626 emplacamentos no semestre, avanço de 196,4% na comparação com os seis primeiros meses de 2025.

A BYD foi a líder absoluta do segmento, com 58.144 unidades vendidas. A Geely apareceu na segunda colocação, com 16.125 veículos, enquanto a General Motors fechou o pódio entre as fabricantes, com 5.061 emplacamentos.

No ranking por modelo, o BYD Dolphin Mini manteve ampla vantagem sobre os concorrentes ao registrar 35.680 unidades comercializadas. Em seguida aparecem o BYD Dolphin, com 18.054 vendas, e o Geely EX2, que somou 14.780 unidades.

Carros elétricos mais vendidos no 1º semestre de 2026

BYD Dolphin Mini — 35.680 unidades BYD Dolphin — 18.054 unidades Geely EX2 — 14.780 unidades Chevrolet Spark EUV — 3.847 unidades BYD Yuan Pro — 2.668 unidades GWM Ora 03 — 1.837 unidades Volvo EX30 — 1.346 unidades Geely EX5 — 1.343 unidades GAC Aion V — 959 unidades Chevrolet Captiva EV — 928 unidades

1 de 8 Geely EX5 | Foto: Divulgação/Geely

2 de 8 Geely EX5 | Foto: Divulgação

3 de 8 Geely EX2 | Foto: Divulgação Geely

4 de 8 BYD Dolphin | Foto: Divulgação | BYD

5 de 8 BYD Dolphin GS | Foto: Divulgação BYD

6 de 8 BYD Dolphin Mini | Foto: BYD Divulgação

7 de 8 BYD Dolphin GS | Foto: Divulgação BYD

8 de 8 BYD Dolphin | Foto: Divulgação | BYD

Híbridos também avançam e GWM assume liderança



O segmento de híbridos também registrou crescimento expressivo no primeiro semestre. Ao todo, foram 124.397 unidades vendidas entre janeiro e junho, resultado 121% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Entre as fabricantes, a BYD liderou em volume de vendas, com 40.931 veículos, seguida por Toyota (24.970), GWM (24.191) e Omoda Jaecoo (16.401).

Apesar da liderança da BYD entre as marcas, o modelo híbrido mais vendido do país foi o GWM Haval H6, que acumulou 18.508 unidades comercializadas. Logo atrás ficaram o BYD Song Pro, com 17.776 vendas, e o BYD Song Plus, que encerrou o semestre com 13.762 emplacamentos.

Carros híbridos mais vendidos no 1º semestre de 2026

GWM Haval H6 — 18.508 unidades BYD Song Pro — 17.776 unidades BYD Song Plus — 13.762 unidades Omoda 5 — 9.184 unidades Toyota Corolla Cross — 8.721 unidades BYD King — 8.205 unidades Toyota Corolla — 7.886 unidades Toyota Yaris Cross — 7.061 unidades Jaecoo 7 — 6.425 unidades GWM Tank 300 — 2.869 unidades