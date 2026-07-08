Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

BYD ou Geely? Veja os elétricos e híbridos mais vendidos do Brasil

Mercado de veículos eletrificados cresceu 147,5% no primeiro semestre

Iarla Queiroz
Por
BYD King
BYD King - Foto: Divulgação BYD

As vendas de carros elétricos e híbridos mantiveram o ritmo acelerado de crescimento no Brasil durante o primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, foram comercializadas 215.023 unidades, alta de 147,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando o setor registrou 86.849 emplacamentos.

Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e mostram que montadoras chinesas seguem liderando o mercado nacional, com destaque para BYD, Geely e GWM.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

BYD lidera com folga entre os elétricos

Considerando apenas os veículos totalmente elétricos, o Brasil registrou 90.626 emplacamentos no semestre, avanço de 196,4% na comparação com os seis primeiros meses de 2025.

A BYD foi a líder absoluta do segmento, com 58.144 unidades vendidas. A Geely apareceu na segunda colocação, com 16.125 veículos, enquanto a General Motors fechou o pódio entre as fabricantes, com 5.061 emplacamentos.

No ranking por modelo, o BYD Dolphin Mini manteve ampla vantagem sobre os concorrentes ao registrar 35.680 unidades comercializadas. Em seguida aparecem o BYD Dolphin, com 18.054 vendas, e o Geely EX2, que somou 14.780 unidades.

Carros elétricos mais vendidos no 1º semestre de 2026

  1. BYD Dolphin Mini — 35.680 unidades
  2. BYD Dolphin — 18.054 unidades
  3. Geely EX2 — 14.780 unidades
  4. Chevrolet Spark EUV — 3.847 unidades
  5. BYD Yuan Pro — 2.668 unidades
  6. GWM Ora 03 — 1.837 unidades
  7. Volvo EX30 — 1.346 unidades
  8. Geely EX5 — 1.343 unidades
  9. GAC Aion V — 959 unidades
  10. Chevrolet Captiva EV — 928 unidades
  • 1 de 8 Geely EX5
    Geely EX5 |
  • 2 de 8 Geely EX5
    Geely EX5 |
  • 3 de 8 Geely EX2
    Geely EX2 |
  • 4 de 8 BYD Dolphin
    BYD Dolphin |
  • 5 de 8 BYD Dolphin GS
    BYD Dolphin GS |
  • 6 de 8 BYD Dolphin Mini
    BYD Dolphin Mini |
  • 7 de 8 BYD Dolphin GS
    BYD Dolphin GS |
  • 8 de 8 BYD Dolphin
    BYD Dolphin |

Híbridos também avançam e GWM assume liderança

O segmento de híbridos também registrou crescimento expressivo no primeiro semestre. Ao todo, foram 124.397 unidades vendidas entre janeiro e junho, resultado 121% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Entre as fabricantes, a BYD liderou em volume de vendas, com 40.931 veículos, seguida por Toyota (24.970), GWM (24.191) e Omoda Jaecoo (16.401).

Apesar da liderança da BYD entre as marcas, o modelo híbrido mais vendido do país foi o GWM Haval H6, que acumulou 18.508 unidades comercializadas. Logo atrás ficaram o BYD Song Pro, com 17.776 vendas, e o BYD Song Plus, que encerrou o semestre com 13.762 emplacamentos.

Carros híbridos mais vendidos no 1º semestre de 2026

  1. GWM Haval H6 — 18.508 unidades
  2. BYD Song Pro — 17.776 unidades
  3. BYD Song Plus — 13.762 unidades
  4. Omoda 5 — 9.184 unidades
  5. Toyota Corolla Cross — 8.721 unidades
  6. BYD King — 8.205 unidades
  7. Toyota Corolla — 7.886 unidades
  8. Toyota Yaris Cross — 7.061 unidades
  9. Jaecoo 7 — 6.425 unidades
  10. GWM Tank 300 — 2.869 unidades
  • 1 de 3 BYD King
    BYD King |
  • 2 de 3 BYD Song Plus
    BYD Song Plus |
  • 3 de 3 BYD Song Plus
    BYD Song Plus |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

autos byd Geely

Relacionadas

Mais lidas