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'Mini Cooper' elétrico chega ao Brasil para concorrer com BYD Dolphin e Geely EX2
Protótipo foi revelado durante o Festival de Goodwood, na Inglaterra
A montadora chinesa MG apresentou, na última quinta-feira, 9, o MG Go, que promete ser o principal rival do BYD Dolphin, Dolphin Mini e do Geely EX2 no Brasil. O veículo foi anunciado durante o Festival de Goodwood, na Inglaterra.
A novidade antecipa as linhas do novo hatch elétrico compacto da fabricante, que deve chegar às lojas em 2027, possivelmente batizado como MG2.
No Brasil, o novo elétrico ficará abaixo do MG4 Urban, atualmente em estado de pré-venda no Brasil, que será montado no Ceará.
Entenda o protótipo
A MG descreve o estilo do novo modelo como “inspirado nos clássicos da própria marca”, como o MGB GT e o MG 6R4. Trazendo para o mercado brasileiro, o exemplar lembra a aparência de um Mini Cooper.
O protótipo apresenta em sua dianteira um jogo de faróis ovais com dois filetes de LED e um bloco luminoso principal. Já a grade é reduzida a um elemento horizontal escuro que corta todo o para-choque, enquanto a parte inferior apresenta uma aparência mais esportiva.
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De perfil, o MG Go evidencia uma grade de entrada de ar na parte traseira, um recurso estético que remete a veículos de motor central, ainda que o modelo seja um elétrico.
Apesar da aparência ser de um cupê de duas portas, o protótipo apresenta quatro portas.
Na traseira, o visual é limpo, com lanternas circulares, tais como as vistas nos modelos da Mini, marca também britânica, mas que hoje pertence à alemã BMW.
Detalhes técnicos, preços e autonomia
Apesar dos detalhes estéticos do modelo, pontos como potência, bateria, autonomia e outros detalhes de performance ainda não foram divulgados pela montadora chinesa.