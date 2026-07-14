Gigante dos automóveis vai encerrar até 50% da produção; veja modelos

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O Grupo Volkswagen confirmou que pretende reduzir em até 50% o número de modelos comercializados até 2030 como parte de um amplo plano de reestruturação global. A medida faz parte da estratégia da montadora para cortar custos, simplificar a produção e concentrar investimentos em veículos mais rentáveis e na eletrificação da frota.

O anúncio ocorre após a empresa divulgar um plano que também prevê o fechamento de quatro fábricas e uma revisão da estrutura produtiva para tornar a operação mais eficiente diante da crescente concorrência no mercado automotivo.

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O que muda

Segundo a Volkswagen, a intenção é eliminar modelos considerados de nicho e reduzir a quantidade de versões, motorizações e pacotes de equipamentos disponíveis, especialmente na Europa.

Com isso, o grupo pretende evitar que marcas da própria companhia desenvolvam projetos semelhantes, reduzindo custos de engenharia e aumentando a eficiência da produção.

A fabricante informou que pretende manter uma capacidade anual próxima de 9 milhões de veículos, volume semelhante ao registrado entre 2024 e 2025, mas com uma linha de produtos mais enxuta.

Quais carros podem sair de linha

Embora a Volkswagen ainda não tenha divulgado uma lista oficial dos modelos que deixarão de ser produzidos, veículos com menor volume de vendas ou retorno financeiro aparecem entre os mais cotados para serem descontinuados.

Os modelos apontados como ameaçados são:

T-Roc Cabriolet;

ID.5;

Taigo (versão europeia do Nivus);

Polo com motor a combustão na Europa.

Modelos que devem permanecer

Por outro lado, alguns veículos seguem considerados estratégicos para a marca e devem continuar fazendo parte do portfólio.

Entre eles estão:

Polo (em mercados como o Brasil);

Golf;

T-Roc;

Tiguan;

ID. (família de elétricos);

Futuro Polo elétrico.

Foco nos carros elétricos

A reestruturação faz parte do plano da Volkswagen para acelerar a transição para veículos elétricos.

Na Europa, por exemplo, o Polo equipado com motor a combustão deverá ser substituído futuramente por uma versão totalmente elétrica, conhecida provisoriamente como ID. Polo.

Além da eletrificação, a empresa pretende diminuir a quantidade de configurações disponíveis para cada modelo, tornando a fabricação mais simples e reduzindo custos operacionais.

Meta até 2030

Segundo a montadora alemã, as mudanças fazem parte de um planejamento de longo prazo para fortalecer a competitividade da empresa e elevar a rentabilidade do negócio.

A expectativa é alcançar um retorno financeiro entre 8% e 10% até o fim da década.

Em comunicado, a Volkswagen afirmou que pretende se tornar, até 2030, "a empresa automotiva mais atraente do mundo", combinando marcas consolidadas, tecnologias de ponta, veículos eletrificados e resultados financeiros mais sólidos.