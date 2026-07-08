Novo Volkswagen Nivus cresce, ganha motor híbrido e chega em 2027

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A Volkswagen (VW) iniciou os testes da nova geração do Nivus, e o modelo promete revolucionar o segmento de SUVs compactos no Brasil. Flagrado em testes na Europa, o projeto — conhecido internamente como VW 213 ou "Projeto Saga" — deve chegar ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2027 com mudanças estruturais profundas.

O SUV, que nasceu como um crossover derivado do Polo, ganhará corpo e tecnologia para disputar em um patamar superior.

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O que mudou no Nivus

Nova geração do Nivus flagrado em testes na Europa - Foto: Reprodução Motor.es

A principal mudança técnica é a transição para a plataforma MQB Hybrid. Esta base, uma evolução da atual, foi projetada especificamente para acomodar sistemas eletrificados. Com a nova arquitetura, o Nivus será significativamente maior.

Entre-eixos : passará para 2,65 metros, igualando-se ao sedã Virtus e resolvendo uma das principais críticas do modelo atual: o espaço no banco traseiro.

: passará para 2,65 metros, igualando-se ao sedã Virtus e resolvendo uma das principais críticas do modelo atual: o espaço no banco traseiro. Comprimento total : o SUV deve atingir a marca dos 4,50 metros, um aumento notável em relação aos 4,26 metros da versão vendida hoje.

Motorização híbrida e performance da nova geração do Nivus

Nova geração do Nivus flagrado em testes na Europa - Foto: Reprodução Motor.es

A Volkswagen apostará na família de motores 1.5 TSI Evo2, que será adaptada localmente para a tecnologia flex. A gama será dividida em duas opções de eletrificação:

Híbrido Leve (MHEV) : destinado às versões de entrada, o sistema de 48 Volts entregará 150 cv e 25,5 kgfm de torque, mantendo o câmbio automático convencional de seis marchas.

: destinado às versões de entrada, o sistema de 48 Volts entregará 150 cv e 25,5 kgfm de torque, mantendo o câmbio automático convencional de seis marchas. Híbrido pleno (HEV) : o destaque das versões de topo. Com 170 cv e 31,6 kgfm de torque, o conjunto focará em eficiência energética e maior desempenho, utilizando a transmissão automática DSG de dupla embreagem de sete marchas para otimizar a regeneração de energia.

Design do novo Nivus é inspirado no futuro T-Roc

T-Roc - Foto: Divulgação Wolkswagen

Embora as unidades flagradas utilizem carrocerias mascaradas — mesclando elementos do atual Taigo e do Virtus — a expectativa é que o desenho final beba da fonte do próximo T-Roc europeu.

As alterações na geometria de suspensão vistas nas mulas de teste reforçam que o novo Nivus terá uma postura mais robusta e imponente nas ruas.

Com essas atualizações, o modelo deve encostar nas medidas do atual Volkswagen Taos, reforçando a estratégia da montadora de unificar tecnologias e elevar o nível de seus utilitários esportivos no mercado global e nacional.