Stellantis prepara estreia de Jeep Avenger no Brasil; veja preços

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A Stellantis iniciou oficialmente, nesta segunda-feira, 6, a produção em série do inédito Jeep Avenger no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro.

O SUV compacto marca uma virada industrial para a unidade: é o primeiro modelo fabricado no complexo fluminense a adotar um conjunto mecânico eletrificado e a estrear uma plataforma modular dedicada a veículos de menor emissão de carbono.

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O anúncio coincide com a celebração dos 25 anos da fábrica de Porto Real. O Avenger consolida-se como o principal produto do ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões direcionado exclusivamente à modernização e ampliação da planta até 2030.

O montante integra o plano macro de R$ 32 bilhões da Stellantis para a América do Sul.

"Num momento em que a categoria de B-SUVs cresce quase 80% no país, assumimos novamente o protagonismo. O início da produção do Novo Jeep Avenger abre um novo capítulo para a nossa operação", declarou Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul.

Preço

O modelo ainda não tem um preço definido, mas quatro valores são estimados, um para cada versão do modelo:

Altitude (Entrada): Estimado a partir de R$ 120.000

Estimado a partir de R$ 120.000 Longitude (Intermediária): Estimado em torno de R$ 134.990

Estimado em torno de R$ 134.990 S ahara: Estimado em R$ 140.000

Limited (Topo de linha): Estimado em torno de R$ 145.000 a R$ 150.000

Entenda a tecnologia Híbrida Leve (MHEV 12V)

O Jeep Avenger nacional combina o motor 1.0 Turbo Flex (da família GSE) a um sistema elétrico auxiliar de 12 volts:

Funcionamento: O gerador elétrico substitui o alternador convencional e atua conectado ao motor térmico. Ele regenera energia nas desacelerações e armazena em uma pequena bateria de íons de lítio;

Assistência: O sistema fornece torque adicional em partidas, arrancadas e retomadas de velocidade, aliviando o esforço do motor a combustão;

Eficiência: O foco principal da arquitetura de 12V é a redução no consumo de combustível e a diminuição dos índices de emissão de CO₂ em ciclo urbano;

Limitação: Ao contrário dos sistemas híbridos convencionais (HEV) ou plug-in (PHEV), a tecnologia MHEV de 12V não possui capacidade para tracionar as rodas do veículo utilizando exclusivamente energia elétrica.

Impacto Industrial e Geração de Empregos

Para comportar o volume projetado para o novo SUV, a Stellantis promoverá uma reestruturação na jornada de trabalho e na cadeia de suprimentos instalada no Rio de Janeiro:

Turnos de Trabalho: Implementação imediata do segundo período produtivo na linha de montagem;

Empregos Diretos: Mais de 800 postos de trabalho abertos diretamente na fábrica de Porto Real;

Empregos Indiretos: Mais de 450 postos gerados na cadeia de fornecedores e prestadores de serviços;

Cadeia de suprimentos: Atração de 8 novos sistemistas para o complexo (totalizando 13 fornecedores locais).

A expansão da rede de fornecedores integrados ao polo automotivo visa mitigar os custos logísticos com o transporte de autopeças de outras regiões, elevar o índice de nacionalização de componentes do veículo e fortalecer a densidade industrial do setor automotivo fluminense.

