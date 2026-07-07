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CULTURA AUTOMOTIVA

Lauro de Freitas recebe encontro de carros personalizados nesta quinta

11º Encontro Lunar reúne entusiastas da cultura automotiva no Parque Shopping Bahia

Jair Mendonça Jr
Por
Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia
Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia - Foto: Yuri Couto

Lauro de Freitas se prepara para receber, nesta quinta-feira, 9, a 11ª edição do Encontro Lunar, O Parque Shopping Bahia abrirá as portas de seu galpão de eventos e da pista de manobras para reunir colecionadores e admiradores de carros customizados e de alta performance.

Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia
Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia - Foto: Yuri Couto

O evento, com entrada gratuita para visitantes e que ocorre das 18h30 às 22h, promete transformar o estacionamento externo do Piso L1 em um verdadeiro palco para o design e a engenharia automotiva.

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Foco na cultura automotiva

Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia
Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia - Foto: Yuri Couto

Conforme os organizadores, o Encontro Lunar não é apenas uma exposição, mas um ponto de encontro para a comunidade que valoriza a personalização e a performance.

Segundo Felipe Belo, organizador do evento, a parceria com o shopping é fundamental para manter a cena automotiva local em constante crescimento.

"Chegar à 11ª edição aqui é motivo de muito orgulho. O Parque Shopping Bahia oferece toda a estrutura necessária para que possamos reunir quem ama carros em um espaço que respeita essa paixão", destaca Belo.

Guia para expositores e visitantes

Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia
Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia - Foto: Yuri Couto

Se você possui um veículo personalizado e deseja participar da exposição, é preciso ficar atento às regras de acesso:

  • Cadastro: proprietários de veículos devem realizar a inscrição antecipada através do formulário oficial do evento.
  • Acesso: a entrada de carros para exposição é permitida apenas até as 21h.
  • Restrições: é importante ressaltar que a entrada de motocicletas não é permitida no evento.

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Lauro de Freitas (BA) Parque Shopping Bahia

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