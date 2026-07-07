Lauro de Freitas recebe encontro de carros personalizados nesta quinta

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Lauro de Freitas se prepara para receber, nesta quinta-feira, 9, a 11ª edição do Encontro Lunar, O Parque Shopping Bahia abrirá as portas de seu galpão de eventos e da pista de manobras para reunir colecionadores e admiradores de carros customizados e de alta performance.

Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia - Foto: Yuri Couto

O evento, com entrada gratuita para visitantes e que ocorre das 18h30 às 22h, promete transformar o estacionamento externo do Piso L1 em um verdadeiro palco para o design e a engenharia automotiva.

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Foco na cultura automotiva

Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia - Foto: Yuri Couto

Conforme os organizadores, o Encontro Lunar não é apenas uma exposição, mas um ponto de encontro para a comunidade que valoriza a personalização e a performance.

Segundo Felipe Belo, organizador do evento, a parceria com o shopping é fundamental para manter a cena automotiva local em constante crescimento.

"Chegar à 11ª edição aqui é motivo de muito orgulho. O Parque Shopping Bahia oferece toda a estrutura necessária para que possamos reunir quem ama carros em um espaço que respeita essa paixão", destaca Belo.

Guia para expositores e visitantes

Encontro Lunar, no Parque Shopping Bahia - Foto: Yuri Couto

Se você possui um veículo personalizado e deseja participar da exposição, é preciso ficar atento às regras de acesso: