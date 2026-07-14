TECNOLOGIA HÍBRIDA
Nissan X-Trail e-Power: detalhes, versões e previsão de preço no Brasil
Conheça a tecnologia, a potência e a previsão de chegada do novo SUV híbrido da Nissan ao mercado
A Nissan confirmou a chegada do SUV X-Trail e-Power ao mercado brasileiro para o segundo semestre de 2026. O modelo utiliza a tecnologia híbrida da marca, na qual o motor elétrico traciona as rodas e o motor a combustão atua exclusivamente como gerador de energia.
Tecnologia e motorização do Nissan X-Trail e-Power
O sistema e-Power difere dos híbridos convencionais por não exigir recarga externa em tomadas.
- Tração: motor elétrico principal.
- Gerador: motor 1.5 turbo a gasolina.
- Sistema e-4ORCE: versões com tração integral utilizam dois motores elétricos, um em cada eixo.
- Potência combinada: entre 204 cv e 213 cv, dependendo da configuração.
- Torque: até 525 Nm nas versões com tração integral.
Expectativa de versões do Nissan X-Trail e-Power
A Nissan deve segmentar o portfólio do X-Trail com foco em diferentes necessidades de transporte:
- Entrada (4x2): foco em eficiência energética e condução urbana.
- Topo de linha (e-4ORCE): foco em performance, com tração integral e maior entrega de torque.
- Configuração interna: disponibilidade confirmada para modelos de 5 e 7 lugares.
Estimativa de preços e mercado do Nissan X-Trail e-Power
O posicionamento oficial da Nissan para o Brasil ainda não foi divulgado. A análise de mercado aponta para um posicionamento no segmento de SUVs médios premium.
- Faixa de preço estimada: R$ 250.000 a R$ 350.000.
- Concorrência: Toyota RAV4, Honda CR-V, GWM Haval H6 e BYD Song Plus.
Equipamentos e segurança
O modelo mantém o pacote tecnológico global da marca:
- Conectividade: duas telas de 12,3 polegadas (painel e multimídia).
- Sistemas de auxílio: assistência ProPILOT e monitoramento de objetos em 360 graus.
- Acesso: portas traseiras com abertura de 85 graus para facilitar o embarque.
Cronograma de lançamento no Brasil
O cronograma da Nissan para o Brasil em 2026 prevê a entrega das primeiras unidades para o início de 2027. O sistema de reservas deve ser aberto pela montadora poucas semanas antes do início oficial das vendas nas concessionárias.
A estratégia da Nissan é posicionar o X-Trail e-Power como o produto principal em sua linha de eletrificados no país, preenchendo a lacuna de SUVs de grande porte e alta eficiência tecnológica no catálogo nacional.