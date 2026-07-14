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TECNOLOGIA HÍBRIDA

Nissan X-Trail e-Power: detalhes, versões e previsão de preço no Brasil

Conheça a tecnologia, a potência e a previsão de chegada do novo SUV híbrido da Nissan ao mercado

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Nissan X-Trail e-Power:
Nissan X-Trail e-Power: - Foto: Divulgação Nissan

A Nissan confirmou a chegada do SUV X-Trail e-Power ao mercado brasileiro para o segundo semestre de 2026. O modelo utiliza a tecnologia híbrida da marca, na qual o motor elétrico traciona as rodas e o motor a combustão atua exclusivamente como gerador de energia.

Tecnologia e motorização do Nissan X-Trail e-Power

Interior Nissan X-Trail e-Power
Interior Nissan X-Trail e-Power - Foto: Divulgação Nissan

O sistema e-Power difere dos híbridos convencionais por não exigir recarga externa em tomadas.

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  • Tração: motor elétrico principal.
  • Gerador: motor 1.5 turbo a gasolina.
  • Sistema e-4ORCE: versões com tração integral utilizam dois motores elétricos, um em cada eixo.
  • Potência combinada: entre 204 cv e 213 cv, dependendo da configuração.
  • Torque: até 525 Nm nas versões com tração integral.

Expectativa de versões do Nissan X-Trail e-Power

A Nissan deve segmentar o portfólio do X-Trail com foco em diferentes necessidades de transporte:

  • Entrada (4x2): foco em eficiência energética e condução urbana.
  • Topo de linha (e-4ORCE): foco em performance, com tração integral e maior entrega de torque.
  • Configuração interna: disponibilidade confirmada para modelos de 5 e 7 lugares.

Estimativa de preços e mercado do Nissan X-Trail e-Power

O posicionamento oficial da Nissan para o Brasil ainda não foi divulgado. A análise de mercado aponta para um posicionamento no segmento de SUVs médios premium.

  • Faixa de preço estimada: R$ 250.000 a R$ 350.000.
  • Concorrência: Toyota RAV4, Honda CR-V, GWM Haval H6 e BYD Song Plus.

Equipamentos e segurança

O modelo mantém o pacote tecnológico global da marca:

  • Conectividade: duas telas de 12,3 polegadas (painel e multimídia).
  • Sistemas de auxílio: assistência ProPILOT e monitoramento de objetos em 360 graus.
  • Acesso: portas traseiras com abertura de 85 graus para facilitar o embarque.

Cronograma de lançamento no Brasil

O cronograma da Nissan para o Brasil em 2026 prevê a entrega das primeiras unidades para o início de 2027. O sistema de reservas deve ser aberto pela montadora poucas semanas antes do início oficial das vendas nas concessionárias.

A estratégia da Nissan é posicionar o X-Trail e-Power como o produto principal em sua linha de eletrificados no país, preenchendo a lacuna de SUVs de grande porte e alta eficiência tecnológica no catálogo nacional.

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