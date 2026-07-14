100% ELÉTRICO
Renault Scénic E-Tech: ficha técnica e o status da chegada ao Brasil
Descubra os detalhes do SUV elétrico da Renault e suas versões europeias
O Renault Scénic E-Tech, crossover 100% elétrico apresentado pela montadora na Europa, gera interesse no mercado brasileiro. A marca francesa, porém, não confirmou a importação do modelo para o país até o momento.
Portifólio da Renault Brasil
Atualmente, o portfólio de elétricos da Renault no Brasilé composto pelo Kwid E-Tech e pelo Megane E-Tech. A empresa não incluiu o Scénic E-Tech em seus comunicados oficiais sobre lançamentos nacionais para o biênio 2026-2027.
Especificações técnicas do Renault Scénic E-Tech
O veículo é construído sobre a plataforma CMF-EV e possui as seguintes configurações no mercado europeu.
Motorização e bateria
- Versão Standard: 170 cv (125 kW) e bateria de 60 kWh.
- Versão Long Range: 218 cv (160 kW) e bateria de 87 kWh.
Autonomia e desempenho
- Autonomia: Até 420 km (60 kWh) ou 620 km (87 kWh) no ciclo WLTP.
- Velocidade máxima: 170 km/h.
- Aceleração 0 a 100 km/h: 7,9 segundos na versão de maior potência.
Dimensões e capacidade
- Comprimento: 4.470 mm.
- Entre-eixos: 2.785 mm.
- Porta-malas: 545 litros.
Perspectiva de atualização
Protótipos de um possível facelift para 2027 foram identificados em testes. As mudanças esperadas para a linha global incluem:
- Redesign de para-choques e assinatura luminosa frontal.
- Integração do Google Gemini ao sistema de infoentretenimento.
- Aumento na capacidade das baterias das versões de entrada para 67 kWh.
Fatores para comercialização local
A decisão sobre a vinda do modelo para o Brasil depende de critérios internos da montadora:
- Demanda de mercado: volume de procura por SUVs elétricos de porte médio.
- Viabilidade econômica: custo de importação frente à paridade cambial.
- Estratégia de rede: capacidade da rede de concessionárias para suporte e pós-venda.
Valores de referência no mercado europeu
Como o Renault Scénic E-Tech não possui comercialização oficial no Brasil, não existem preços estabelecidos em moeda nacional. No mercado europeu, onde o modelo está disponível, os valores variam de acordo com a configuração de bateria e o nível de acabamento.
A versão Techno, equipada com bateria de 60 kWh, é comercializada em uma faixa de preço estimada entre 39.000 e 42.000 euros. Para a configuração Techno com a bateria de maior capacidade, de 87 kWh, os valores oscilam entre 43.000 e 46.000 euros. Já as versões topo de linha, como a Esprit Alpine e a Iconic, que utilizam o conjunto de 87 kWh, apresentam preços situados entre 47.000 e 53.000 euros.
Esses valores incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) aplicado nos países europeus. É importante ressaltar que não é possível converter esses montantes diretamente para Reais para definir um preço de mercado no Brasil, visto que a importação estaria sujeita a custos logísticos, impostos de importação, tributos internos e variações cambiais.