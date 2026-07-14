Renault Scénic E-Tech: ficha técnica e o status da chegada ao Brasil

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O Renault Scénic E-Tech, crossover 100% elétrico apresentado pela montadora na Europa, gera interesse no mercado brasileiro. A marca francesa, porém, não confirmou a importação do modelo para o país até o momento.

Portifólio da Renault Brasil

Atualmente, o portfólio de elétricos da Renault no Brasilé composto pelo Kwid E-Tech e pelo Megane E-Tech. A empresa não incluiu o Scénic E-Tech em seus comunicados oficiais sobre lançamentos nacionais para o biênio 2026-2027.

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Especificações técnicas do Renault Scénic E-Tech

Trazeira Renault Scénic E-Tech - Foto: Divulgação Renault

O veículo é construído sobre a plataforma CMF-EV e possui as seguintes configurações no mercado europeu.

Motorização e bateria

Versão Standard : 170 cv (125 kW) e bateria de 60 kWh.

: 170 cv (125 kW) e bateria de 60 kWh. Versão Long Range : 218 cv (160 kW) e bateria de 87 kWh.

Autonomia e desempenho

Autonomia : Até 420 km (60 kWh) ou 620 km (87 kWh) no ciclo WLTP.

: Até 420 km (60 kWh) ou 620 km (87 kWh) no ciclo WLTP. Velocidade máxima : 170 km/h.

: 170 km/h. Aceleração 0 a 100 km/h : 7,9 segundos na versão de maior potência.

Dimensões e capacidade

Comprimento : 4.470 mm.

: 4.470 mm. Entre-eixos : 2.785 mm.

: 2.785 mm. Porta-mala s: 545 litros.

Perspectiva de atualização

Interior Renault Scénic E-Tech - Foto: Divulgação Renault

Protótipos de um possível facelift para 2027 foram identificados em testes. As mudanças esperadas para a linha global incluem:

Redesign de para-choques e assinatura luminosa frontal.

Integração do Google Gemini ao sistema de infoentretenimento.

Aumento na capacidade das baterias das versões de entrada para 67 kWh.

Fatores para comercialização local

Bancos Renault Scénic E-Tech - Foto: Divulgação Renault

A decisão sobre a vinda do modelo para o Brasil depende de critérios internos da montadora:

Demanda de mercado : volume de procura por SUVs elétricos de porte médio.

: volume de procura por SUVs elétricos de porte médio. Viabilidade econômica : custo de importação frente à paridade cambial.

: custo de importação frente à paridade cambial. Estratégia de red e: capacidade da rede de concessionárias para suporte e pós-venda.



Valores de referência no mercado europeu

Como o Renault Scénic E-Tech não possui comercialização oficial no Brasil, não existem preços estabelecidos em moeda nacional. No mercado europeu, onde o modelo está disponível, os valores variam de acordo com a configuração de bateria e o nível de acabamento.

A versão Techno, equipada com bateria de 60 kWh, é comercializada em uma faixa de preço estimada entre 39.000 e 42.000 euros. Para a configuração Techno com a bateria de maior capacidade, de 87 kWh, os valores oscilam entre 43.000 e 46.000 euros. Já as versões topo de linha, como a Esprit Alpine e a Iconic, que utilizam o conjunto de 87 kWh, apresentam preços situados entre 47.000 e 53.000 euros.

Esses valores incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) aplicado nos países europeus. É importante ressaltar que não é possível converter esses montantes diretamente para Reais para definir um preço de mercado no Brasil, visto que a importação estaria sujeita a custos logísticos, impostos de importação, tributos internos e variações cambiais.