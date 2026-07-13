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Carro mais barato do Brasil supera Onix, HB20 e Polo e custa menos R$ 77 mil
Confira também os hatches compactos mais econômicos do país com valores abaixo de R$ 100 mil em 2026
O mercado automotivo brasileiro de 2026 registra o Citroën C3 Live Go 1.0 MT como o veículo zero-quilômetro mais acessível do Brasil em condições promocionais.
O modelo apresenta preço praticado de R$ 76.990, posicionando-se abaixo de concorrentes como o Renault Kwid, Fiat Mobi, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo.
Desempenho e eficiência do Citroën C3 Live Go 1.0 MT
O conjunto mecânico é composto por:
- Motor: 1.0 Firefly, três cilindros.
Potência: 75 cv.
- Transmissão: manual de cinco marchas.
- Autonomia: até 681 km com gasolina (tanque de 47 litros).
Equipamentos de série
A versão de entrada oferece os seguintes itens:
- Ar-condicionado.
- Direção elétrica.
- Controle de estabilidade.
- Assistente de partida em rampa.
Lista de carros manuais de entrada (2026)
- Citroën C3 Live Go 1.0: R$ 76.990 (valor promocional)
- Renault Kwid Zen 1.0: R$ 78.690
- Fiat Mobi Like 1.0: R$ 81.060
- Fiat Argo 1.0: R$ 95.990
- Hyundai HB20 Comfort 1.0: R$ 96.140
- Volkswagen Polo Track 1.0: R$ 96.690