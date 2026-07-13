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Carro mais barato do Brasil supera Onix, HB20 e Polo e custa menos R$ 77 mil

Confira também os hatches compactos mais econômicos do país com valores abaixo de R$ 100 mil em 2026

Jair Mendonça Jr
Por
Interior Citroën C3 Live Go 1.0 MT
Interior Citroën C3 Live Go 1.0 MT - Foto: Divulgação Citroën

O mercado automotivo brasileiro de 2026 registra o Citroën C3 Live Go 1.0 MT como o veículo zero-quilômetro mais acessível do Brasil em condições promocionais.

O modelo apresenta preço praticado de R$ 76.990, posicionando-se abaixo de concorrentes como o Renault Kwid, Fiat Mobi, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo.

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Desempenho e eficiência do Citroën C3 Live Go 1.0 MT

Citroën C3 Live Go 1.0 MT
Citroën C3 Live Go 1.0 MT - Foto: Divulgação Citroën

O conjunto mecânico é composto por:

  • Motor: 1.0 Firefly, três cilindros.
    Potência: 75 cv.
  • Transmissão: manual de cinco marchas.
  • Autonomia: até 681 km com gasolina (tanque de 47 litros).

Equipamentos de série

A versão de entrada oferece os seguintes itens:

  • Ar-condicionado.
  • Direção elétrica.
  • Controle de estabilidade.
  • Assistente de partida em rampa.

Lista de carros manuais de entrada (2026)

  • Citroën C3 Live Go 1.0: R$ 76.990 (valor promocional)
  • Renault Kwid Zen 1.0: R$ 78.690
  • Fiat Mobi Like 1.0: R$ 81.060
  • Fiat Argo 1.0: R$ 95.990
  • Hyundai HB20 Comfort 1.0: R$ 96.140
  • Volkswagen Polo Track 1.0: R$ 96.690

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