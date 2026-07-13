Carro mais barato do Brasil supera Onix, HB20 e Polo e custa menos R$ 77 mil

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O mercado automotivo brasileiro de 2026 registra o Citroën C3 Live Go 1.0 MT como o veículo zero-quilômetro mais acessível do Brasil em condições promocionais.

O modelo apresenta preço praticado de R$ 76.990, posicionando-se abaixo de concorrentes como o Renault Kwid, Fiat Mobi, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo.

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Desempenho e eficiência do Citroën C3 Live Go 1.0 MT

Citroën C3 Live Go 1.0 MT - Foto: Divulgação Citroën

O conjunto mecânico é composto por:

Motor : 1.0 Firefly, três cilindros.

Potência: 75 cv.

: 1.0 Firefly, três cilindros. Potência: 75 cv. Transmissão : manual de cinco marchas.

: manual de cinco marchas. Autonomia : até 681 km com gasolina (tanque de 47 litros).



Equipamentos de série

A versão de entrada oferece os seguintes itens:

Ar-condicionado.

Direção elétrica.

Controle de estabilidade.

Assistente de partida em rampa.

Lista de carros manuais de entrada (2026)