Fiat Fastback Impetus Hybrid tem desconto de R$ 38 mil até agosto

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A Fiat iniciou uma campanha promocional para o Fiat Fastback Impetus Hybrid. O objetivo é a disputa de mercado com o Chevrolet Sonic. A ação altera o preço da versão topo de linha com motor 1.0 turbo de R$ 173.490 para R$ 134.990.

Detalhes da oferta

Desconto aplicado : R$ 38.500.

: R$ 38.500. Percentual de redução : 22,2%.

: 22,2%. Prazo da condição : Até 4 de agosto de 2026.

: Até 4 de agosto de 2026. Disponibilidade : estoque limitado a 50 unidades.

Especificações técnicas

Motor : 1.0 turbo flex (até 130 cv e 20,4 kgfm).

: 1.0 turbo flex (até 130 cv e 20,4 kgfm). Sistema híbrido: leve (12V) com bateria sob o banco.

leve (12V) com bateria sob o banco. Transmissão : automática CVT (simulação de sete marchas).

: automática CVT (simulação de sete marchas). Capacidade do porta-malas : 516 litros.

Equipamentos de série

Interior Fiat Fastback - Foto: Divulgação Fiat

Painel de instrumentos de 7 polegadas.

Multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio.

Carregador de celular por indução.

Chave presencial e partida por botão.

Freio de estacionamento eletrônico.

Rodas de liga leve de 18 polegadas.

Tabela de preços atual (tabela oficial)