DETALHES DA OFERTA
Fiat Fastback Impetus Hybrid tem desconto de R$ 38 mil até agosto
Fiat reduz o preço da versão Impetus Hybrid para acirrar disputa com o Chevrolet Sonic
A Fiat iniciou uma campanha promocional para o Fiat Fastback Impetus Hybrid. O objetivo é a disputa de mercado com o Chevrolet Sonic. A ação altera o preço da versão topo de linha com motor 1.0 turbo de R$ 173.490 para R$ 134.990.
Detalhes da oferta
- Desconto aplicado: R$ 38.500.
- Percentual de redução: 22,2%.
- Prazo da condição: Até 4 de agosto de 2026.
- Disponibilidade: estoque limitado a 50 unidades.
Especificações técnicas
- Motor: 1.0 turbo flex (até 130 cv e 20,4 kgfm).
- Sistema híbrido: leve (12V) com bateria sob o banco.
- Transmissão: automática CVT (simulação de sete marchas).
- Capacidade do porta-malas: 516 litros.
Equipamentos de série
- Painel de instrumentos de 7 polegadas.
- Multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio.
- Carregador de celular por indução.
- Chave presencial e partida por botão.
- Freio de estacionamento eletrônico.
- Rodas de liga leve de 18 polegadas.
Tabela de preços atual (tabela oficial)
- Fiat Fastback T200: R$ 119.990
- Fiat Fastback Audace Hybrid T200: R$ 167.490
- Fiat Fastback Impetus Hybrid T200: R$ 173.490 (Preço sem desconto)
- Fiat Fastback Limited Edition T270: R$ 177.990
- Fiat Fastback Abarth T270: R$ 183.990