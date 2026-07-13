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DETALHES DA OFERTA

Fiat Fastback Impetus Hybrid tem desconto de R$ 38 mil até agosto

Fiat reduz o preço da versão Impetus Hybrid para acirrar disputa com o Chevrolet Sonic

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Fastback Impetus Hybrid
Fiat Fastback Impetus Hybrid - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat iniciou uma campanha promocional para o Fiat Fastback Impetus Hybrid. O objetivo é a disputa de mercado com o Chevrolet Sonic. A ação altera o preço da versão topo de linha com motor 1.0 turbo de R$ 173.490 para R$ 134.990.

Detalhes da oferta

  • Desconto aplicado: R$ 38.500.
  • Percentual de redução: 22,2%.
  • Prazo da condição: Até 4 de agosto de 2026.
  • Disponibilidade: estoque limitado a 50 unidades.

Especificações técnicas

  • Motor: 1.0 turbo flex (até 130 cv e 20,4 kgfm).
  • Sistema híbrido: leve (12V) com bateria sob o banco.
  • Transmissão: automática CVT (simulação de sete marchas).
  • Capacidade do porta-malas: 516 litros.

Equipamentos de série

Interior Fiat Fastback
Interior Fiat Fastback - Foto: Divulgação Fiat
  • Painel de instrumentos de 7 polegadas.
  • Multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio.
  • Carregador de celular por indução.
  • Chave presencial e partida por botão.
  • Freio de estacionamento eletrônico.
  • Rodas de liga leve de 18 polegadas.

Tabela de preços atual (tabela oficial)

  • Fiat Fastback T200: R$ 119.990
  • Fiat Fastback Audace Hybrid T200: R$ 167.490
  • Fiat Fastback Impetus Hybrid T200: R$ 173.490 (Preço sem desconto)
  • Fiat Fastback Limited Edition T270: R$ 177.990
  • Fiat Fastback Abarth T270: R$ 183.990

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