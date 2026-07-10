Yangwang: lançamento da BYD que bateu recorde mundial de velocidade

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O Yangwang U9 Xtreme chega com a promessa de ser o carro de produção mais rápido do mundo. O "hipercarro" do grupo BYD redefine os limites da potência elétrica e da dinâmica de condução ao registrar a marca impressionante de 309,19 km/h

Potência e performance do Yangwang U9 Xtreme

U9 Xtreme - Foto: Divulgação BYD

Com um conjunto mecânico que entrega mais de 1.300 cavalos de potência, o U9 Xbateu quebrou o recorde mundial de velocidade, estabelecido em setembro de 2025.

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O veículo provou que a transição para veículos elétricos de altíssima performance não apenas iguala, mas supera os motores a combustão tradicionais em aceleração e eficiência.

Inovações do Yangwang U9 Xtreme

O diferencial do modelo reside na sua capacidade de unir brutalidade e controle. Entre as tecnologias de ponta embarcadas, destaca-se:

Sistema DiSus-X : esta tecnologia inteligente de controle de carroceria permite que o veículo realize ajustes milimétricos em milissegundos. Durante eventos como o Goodwood Festival of Speed 2026, o sistema demonstrou uma agilidade surpreendente, mantendo a estabilidade absoluta mesmo em curvas exigentes.

: esta tecnologia inteligente de controle de carroceria permite que o veículo realize ajustes milimétricos em milissegundos. Durante eventos como o Goodwood Festival of Speed 2026, o sistema demonstrou uma agilidade surpreendente, mantendo a estabilidade absoluta mesmo em curvas exigentes. Gestão térmica e eficiência : o hipercarro utiliza arquiteturas de software proprietárias para gerenciar o fluxo de energia dos múltiplos motores, garantindo que a entrega de torque seja instantânea e constante, sem comprometer a integridade do sistema.

Design e funcionalidade do Yangwang

Interior do U9 Xtreme - Foto: Divulgação BYD

A Yangwang, marca de luxo da montadora chinesa, projetou o U9 Xtreme para ser um ícone de design e funcionalidade.

Enquanto o interior oferece um acabamento refinado com materiais nobres, o exterior aerodinâmico foi esculpido para reduzir o arrasto e aumentar o downforce, essencial para manter o veículo "colado" ao solo em velocidades próximas aos 500 km/h.

Valores de referência do U9 Xtreme

Na China, o modelo foi lançado originalmente por cerca de 1,68 milhão de RMB (Renminbi), aproximadamente R$ 1.270 milhão em conversões diretas.

Contudo, devido a impostos de importação, custos logísticos e taxas para veículos de luxo, caso fosse comercializado oficialmente no Brasil, o valor final seria drasticamente superior.

Impacto no mercado global

A presença do U9 Xtreme em palcos internacionais, como o prestigioso Goodwood Festival of Speed, marca um ponto chave para o mercado de veículos elétricos (VEs). A mensagem da BYD é clara: a Yangwang não busca apenas o nicho de luxo, mas a soberania tecnológica.