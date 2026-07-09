BYD/Denza confirma supercarro para o Brasil ainda em 2026

A BYD apresentou, nesta quinta-feira, 9, o mais novo supercarro elétricoda sua divisão de luxo, o Denza Z Racing. A apresentação aconteceu no Festival de Goodwood, na Inglaterra, e contou com a presença do campeão de Fórmula 1, Jenson Button.

O Denza Z foi um dos principais lançamentos do Festival of Speed de Goodwood 2026. Trata-se do primeiro superesportivo elétrico global da Denza, marca premium da BYD, desenvolvido para competir com modelos como o Porsche 911 e outros esportivos de alto desempenho.

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O modelo foi repartido em três versões: o Racing, que é o mais rápido de todos, um cupê e um outro com teto rígido removível. Vale ressaltar que uma chegada ao Brasil está confirmada até o final do ano.

Conheça o Denza Z

O Denza Z é um esportivo de duas portas na configuração de 2+2 lugares, em que o espaço no banco traseiro é limitado.

A versão Racing do superesportivo tem 1.582 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 1,96 segundo.

Esta é a versão mais extrema do veículo, que vai desembarcar no Brasil com a variação cupê. Embora ele tenha os mesmos 1.604 cv de potência, sua aceleração é um pouco mais tímida, indo de 0 a 100 km/h em apenas 2,2 segundos.

Denza Z Racing - Foto: Divulgação | Denza

Qual o valor do Denza Z?

A BYD vende o carro na Inglaterra por 172.900 libras estrelinas, o que em conversão direta chega a aproximadamente R$ 1,2 milhão. No entanto, o valor para venda do Brasil ainda deve ter contabilizado impostos de importação. O portal A TARDE foi convidado pela BYD para o Festival de Goodwood, onde soube ainda não ter sido fechado o valor final para comercialização no país.

Ficha técnica

O modelo apresenta dimensões semelhantes às de supercarros como o Pagani Utopia, com:

4,78 metros de comprimento;

2,78 m de entre-eixos;

2 m de largura.

Por ser um modelo elétrico, naturalmente ele é mais pesado, chegando à marca de 2.200 kg. Porém, o Denza Z compensa a massa elevada com muita potência.

Motorização

Ao todo, o veículo é equipado com três motores elétricos; um deles fica na frente e entrega 680 cv. Já no eixo traseiro estão os outros dois, que, juntos, entregam 1.014 cv.

De acordo com a marca, o esportivo pode chegar a 350 km/h. A suspensão do modelo é adaptativa, havendo a possibilidade de recarga ultrarrápida, e o pacote de assistências é o mais refinado disponível na BYD.

Denza Z Racing - Foto: Divulgação | Denza

Autonomia

Outro ponto que chama a atenção no Denza Z Racing é o tamanho do conjunto de baterias acoplado abaixo do assoalho. São 76 kWh de capacidade, o que proporciona autonomia para rodar 380 km.

Em unidades de recarga de corrente alternada (AC), a capacidade máxima de recarga é de 11 kW. O Denza Z ainda é equipado com o sistema Fast Charging da BYD, que atua em corrente contínua (DC), proporcionando uma recarga tão rápida como parar em um posto de gasolina.

Denza Z Racing - Foto: Divulgação | Denza

O Denza Z representa a aposta mais ousada da BYD no segmento dos supercarros. Até então, a empresa era mais conhecida por veículos elétricos e híbridos de grande volume. Com esse modelo, ela entra diretamente na disputa com marcas tradicionais de esportivos de luxo, mostrando que as fabricantes chinesas também querem liderar em desempenho, além de tecnologia e eletrificação.

