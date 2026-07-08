7 carros híbridos que serão lançados no Brasil no 2º semestre de 2026

Com a chegada do segundo semestre de 2026, montadoras tradicionais e novos players globais preparam o terreno para uma ofensiva de modelos híbridos que prometem equilibrar eficiência energética, tecnologia e desempenho.

Selecionamos os 7 lançamentos mais aguardados, que vão desde picapes arrojadas até SUVs de luxo, redefinindo o patamar de competitividade nas concessionárias.

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Confira a lista dos 7 carros que serão lançados ainda neste ano

1. BYD Mako

BYD Mako - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A BYD aposta alto no segmento de picapes intermediárias. A Mako chega com o sistema DM-i Flex, unindo motor 1.5 aspirado e elétrico, prometendo 234 cv de potência combinada. O objetivo é claro: desafiar a hegemonia das picapes a combustão com tecnologia de ponta e eficiência superior.

2. Jeep Avenger

Jeep Avenger - Foto: Divulgação Jeep

O Avenger é o grande divisor de águas para a Jeep no Brasil. Produzido em Porto Real (RJ), o SUV compacto estreia a motorização híbrida-leve (MHEV) de 12V associada ao propulsor 1.0 turbo T200. A missão é democratizar o acesso à marca, mantendo a identidade visual icônica das sete fendas.

3. Honda Prelude

Honda Prelude - Foto: Divulgação Honda

Após o impacto no Salão do Automóvel de São Paulo, o Honda Prelude chega para ser o topo da gama da marca. Equipado com a avançada tecnologia e:HEV (motor 2.0 aspirado com dois motores elétricos), o cupê entrega 203 cv, unindo esportividade e o rigoroso padrão de eficiência da Honda.

4. Ford Territory

Ford Territory - Foto: Divulgação Ford

A Ford dá um passo importante ao introduzir sua linha híbrida plug-in (PHEV) com o novo Territory. O modelo promete números expressivos: 218 cv de potência combinada e uma autonomia que pode chegar a 1.300 km. É a resposta direta para quem busca o conforto de um SUV médio com o menor consumo de combustível da categoria.

5. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail - Foto: Divulgação Nissan

Finalmente, o Brasil receberá a tecnologia e-Power da Nissan através do X-Trail. Diferente de outros híbridos, aqui o motor a combustão atua estritamente como gerador, com a tração sendo feita 100% pelos motores elétricos (213 cv). É o "elétrico que você não precisa carregar na tomada".

6. Caoa Chery Tiggo 9

Caoa Chery Tiggo 9 - Foto: Divulgação CAOA

O Tiggo 9 assume o posto de SUV mais sofisticado da Caoa Chery no país. Focado no segmento premium, o modelo traz um conjunto híbrido plug-in com dois motores elétricos e um 1.5 turbo, gerando cerca de 500 cv. Espaço para sete ocupantes e tecnologia de luxo são seus principais pilares.

7. Kia Stonic

Kia Stonic - Foto: Divulgação Kia

O Stonic retorna em uma nova geração reestilizada para reconquistar os fãs de SUVs compactos. Com design renovado, destacando os faróis em "Y", ele mantém a robustez do sistema híbrido-leve de 48V, entregando 120 cv e 20,4 kgfm de torque com foco total em agilidade urbana.