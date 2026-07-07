Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

Rival de Corolla terá vendas suspensas no Brasil e pode ser substituído por elétrico

Sedã ainda é oferecido no site da marca, que tem planos para o modelo elétrico

Gustavo Zambianco
Por
Nissan Sentra
Nissan Sentra - Foto: Divulgação | Nissan

Um dos principais rivais históricos do Toyota Corolla, o Nissan Sentra, está com os dias contados no mercado de vendas de carros no Brasil. A montadora segue comercializando as últimas unidades do sedan, que passou a conviver com uma concorrência agressiva no mercado.

O modelo, que se destacou pelo bom acabamento, conforto e conjunto mecânico, acabou ficando preso à última atualização, que, em um mercado cada vez mais crescente, acabou se tornando ultrapassada.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Carro mantinha uma proposta clássica

Originalmente importado do México, o Sentra é comercializado no Brasil com uma proposta clássica do sedan médio:

  • Carroceria de três volumes;
  • Bom espaço interno;
  • Porta-malas generoso;
  • Cabine mais refinada do que a média dos SUVs compactos vendidos na mesma faixa de preço.

Abaixo do capô, o modelo apresenta um motor 2.0 aspirado a gasolina, de 151 cv e 20 kgfm de torque, sempre associado ao câmbio automático Xtronic CVT.

Nissan Sentra
Nissan Sentra - Foto: Divulgação | Nissan

Leia Também:

AUTOS

Carro da BYD é o mais procurado do programa Move Brasil
Carro da BYD é o mais procurado do programa Move Brasil imagem

AUTOS

BYD dispara e muda ranking dos carros mais vendidos no Brasil
BYD dispara e muda ranking dos carros mais vendidos no Brasil imagem

COBERTURA INTERNACIONAL

A TARDE desembarca na Inglaterra para cobrir festival de carros de luxo
A TARDE desembarca na Inglaterra para cobrir festival de carros de luxo imagem

Convivência acirrada

O principal problema do modelo é que, embora ele seja equilibrado, o Sentra convive em um ambiente em que a concorrência é agressiva.

De um lado, o Toyota Corolla segue como referência histórica entre os sedãs médios. Do outro, modelos elétricos, como o BYD King, passam a crescer no mercado, apelando para a tecnologia, consumo e preço competitivo.

Substituição por modelo elétrico

Uma possível solução da marca para a grande concorrência seria o lançamento do modelo N7, um sedan elétrico desenvolvido pela joint venture Dongfeng Nissan na China.

O modelo já foi visto em alguns locais do Brasil e pode ser um candidato ao posto do Sentra.

O carro é feito sobre uma nova arquitetura modular para veículos eletrificados. Ele é bem maior que o Sentra: são 4,93 m de comprimento e 2,91 m de entre-eixos, contra uma proposta mais tradicional de sedã médio/compacto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

autos Corolla Sentra

Relacionadas

Mais lidas