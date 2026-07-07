Rival de Corolla terá vendas suspensas no Brasil e pode ser substituído por elétrico

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Um dos principais rivais históricos do Toyota Corolla, o Nissan Sentra, está com os dias contados no mercado de vendas de carros no Brasil. A montadora segue comercializando as últimas unidades do sedan, que passou a conviver com uma concorrência agressiva no mercado.

O modelo, que se destacou pelo bom acabamento, conforto e conjunto mecânico, acabou ficando preso à última atualização, que, em um mercado cada vez mais crescente, acabou se tornando ultrapassada.

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Carro mantinha uma proposta clássica

Originalmente importado do México, o Sentra é comercializado no Brasil com uma proposta clássica do sedan médio:

Carroceria de três volumes;

Bom espaço interno;

Porta-malas generoso;

Cabine mais refinada do que a média dos SUVs compactos vendidos na mesma faixa de preço.

Abaixo do capô, o modelo apresenta um motor 2.0 aspirado a gasolina, de 151 cv e 20 kgfm de torque, sempre associado ao câmbio automático Xtronic CVT.

Nissan Sentra - Foto: Divulgação | Nissan

Convivência acirrada

O principal problema do modelo é que, embora ele seja equilibrado, o Sentra convive em um ambiente em que a concorrência é agressiva.

De um lado, o Toyota Corolla segue como referência histórica entre os sedãs médios. Do outro, modelos elétricos, como o BYD King, passam a crescer no mercado, apelando para a tecnologia, consumo e preço competitivo.

Substituição por modelo elétrico

Uma possível solução da marca para a grande concorrência seria o lançamento do modelo N7, um sedan elétrico desenvolvido pela joint venture Dongfeng Nissan na China.

O modelo já foi visto em alguns locais do Brasil e pode ser um candidato ao posto do Sentra.

O carro é feito sobre uma nova arquitetura modular para veículos eletrificados. Ele é bem maior que o Sentra: são 4,93 m de comprimento e 2,91 m de entre-eixos, contra uma proposta mais tradicional de sedã médio/compacto.