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Rival de Corolla terá vendas suspensas no Brasil e pode ser substituído por elétrico
Sedã ainda é oferecido no site da marca, que tem planos para o modelo elétrico
Um dos principais rivais históricos do Toyota Corolla, o Nissan Sentra, está com os dias contados no mercado de vendas de carros no Brasil. A montadora segue comercializando as últimas unidades do sedan, que passou a conviver com uma concorrência agressiva no mercado.
O modelo, que se destacou pelo bom acabamento, conforto e conjunto mecânico, acabou ficando preso à última atualização, que, em um mercado cada vez mais crescente, acabou se tornando ultrapassada.
Carro mantinha uma proposta clássica
Originalmente importado do México, o Sentra é comercializado no Brasil com uma proposta clássica do sedan médio:
- Carroceria de três volumes;
- Bom espaço interno;
- Porta-malas generoso;
- Cabine mais refinada do que a média dos SUVs compactos vendidos na mesma faixa de preço.
Abaixo do capô, o modelo apresenta um motor 2.0 aspirado a gasolina, de 151 cv e 20 kgfm de torque, sempre associado ao câmbio automático Xtronic CVT.
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Convivência acirrada
O principal problema do modelo é que, embora ele seja equilibrado, o Sentra convive em um ambiente em que a concorrência é agressiva.
De um lado, o Toyota Corolla segue como referência histórica entre os sedãs médios. Do outro, modelos elétricos, como o BYD King, passam a crescer no mercado, apelando para a tecnologia, consumo e preço competitivo.
Substituição por modelo elétrico
Uma possível solução da marca para a grande concorrência seria o lançamento do modelo N7, um sedan elétrico desenvolvido pela joint venture Dongfeng Nissan na China.
O modelo já foi visto em alguns locais do Brasil e pode ser um candidato ao posto do Sentra.
O carro é feito sobre uma nova arquitetura modular para veículos eletrificados. Ele é bem maior que o Sentra: são 4,93 m de comprimento e 2,91 m de entre-eixos, contra uma proposta mais tradicional de sedã médio/compacto.