Carro da BYD é o mais procurado do programa Move Brasil

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O programa automotivo do Governo Federal, Move Brasil, gerou um impacto imediato no comportamento dos consumidores no mercado de automóveis. Levantamento exclusivo realizado pela Webmotors Autoinsights aponta que o hatch 100% elétrico BYD Dolphin Mini consolidou-se como o modelo mais pesquisado na plataforma de classificados durante a primeira semana de vigência das novas regras de fomento.

A amostragem estatística comparou o volume de acessos e intenções de compra registrados entre os dias 19 e 26 de junho com o período imediatamente anterior ao anúncio oficial.

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De acordo com o balanço, a procura consolidada pelo portfólio de veículos credenciados no programa registrou uma alta de 14%, impulsionada pelo crescimento de quase 20% no interesse direcionado ao compacto da fabricante chinesa.

“É uma medida que contribui para a renovação de uma das frotas mais ativas do país. Isso se reflete diretamente no comportamento de busca dos consumidores e deve impactar positivamente as vendas e a produção automotiva”, avalia Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

Os 10 Carros mais Buscados no "Move Brasil"

O ranking de interesse do público mescla o avanço de compactos eletrificados de marcas asiáticas com modelos tradicionais de combustão interna e SUVs compactos:

BYD Dolphin Mini (Elétrico) Hyundai Creta Hyundai HB20 BYD Dolphin (Elétrico) Honda City Sedan Chevrolet Tracker Honda WR-V Chevrolet Onix Honda City Hatch Nissan Versa

Entenda as Regras e Funcionamento do Move Brasil

O Move Brasil é uma política pública estruturada para subsidiar a modernização logística do ecossistema de transporte individual e de cargas urbanas no país. O programa opera sob diretrizes específicas de elegibilidade:

Público-Alvo: Linhas de financiamento com taxas de juros subsidiadas direcionadas exclusivamente a motoristas de aplicativos, profissionais autônomos de entrega (motoboys e motoristas de vans residenciais) e taxistas permissionários;

Linhas de financiamento com taxas de juros subsidiadas direcionadas exclusivamente a motoristas de aplicativos, profissionais autônomos de entrega (motoboys e motoristas de vans residenciais) e taxistas permissionários; Restrição de Fábrica: O crédito é aplicável unicamente para a aquisição de veículos zero-quilômetro (novos);

O crédito é aplicável unicamente para a aquisição de veículos zero-quilômetro (novos); Teto de Preço: O valor comercial bruto do veículo não pode ultrapassar o limite de R$ 150 mil na nota fiscal de venda direta;

O valor comercial bruto do veículo não pode ultrapassar o limite de R$ 150 mil na nota fiscal de venda direta; Corte Ecológico: Para receber o aval do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o automóvel deve estar enquadrado nos critérios de eficiência energética da etiqueta Mover, priorizando modelos com propulsão Flex (etanol/gasolina), Híbridos (HEV/MHEV) ou 100% Elétricos (BEV).

As fabricantes habilitadas até o momento compreendem as marcas: Volkswagen, Fiat, Renault, General Motors (Chevrolet), Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM.