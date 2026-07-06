BYD dispara e muda ranking dos carros mais vendidos no Brasil

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O mercado automotivo brasileiro encerrou o primeiro semestre de 2026 em ritmo de crescimento. Entre janeiro e junho, foram emplacados 1.359.107 veículos novos no país, um avanço de 20,11% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Fenabrave.

Do total de vendas, 1.086.444 unidades correspondem a automóveis, enquanto os comerciais leves — categoria que reúne picapes, vans e furgões — somaram 272.663 emplacamentos.

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Além do crescimento nas vendas, o levantamento aponta uma mudança importante no setor: o avanço acelerado das montadoras chinesas, especialmente da BYD, que ganhou espaço entre as líderes do mercado.

Fiat mantém liderança, mas BYD cresce mais de 100%

A Fiat permaneceu na primeira colocação entre as montadoras, com 270.941 veículos vendidos e participação de 19,94% do mercado brasileiro.

Na sequência aparecem Volkswagen, com 224.923 unidades, e Chevrolet, com 140.706 emplacamentos.

O principal destaque, porém, ficou com a BYD. A fabricante chinesa alcançou a quarta posição do ranking ao vender 99.028 veículos no semestre, registrando crescimento de 107,57% em relação ao mesmo período de 2025.

Com o desempenho, a empresa ultrapassou montadoras tradicionais como Hyundai, Toyota, Renault, Jeep e Honda.

A Hyundai encerrou o semestre na quinta colocação, seguida por Toyota, Renault, Jeep, Honda e Caoa Chery.

Entre as dez primeiras colocadas, apenas a Toyota apresentou queda nas vendas, passando de 89.008 para 79.969 unidades comercializadas.

Ranking das marcas mais vendidas

Fiat – 270.941 (+12,23%) Volkswagen – 224.923 (+21,33%) Chevrolet – 140.706 (+17,41%) BYD – 99.028 (+107,57%) Hyundai – 96.723 (+12,06%) Toyota – 79.969 (-10,16%) Renault – 63.873 (+5,15%) Jeep – 56.418 (+1,55%) Honda – 53.540 (+5,63%) Caoa Chery – 37.013 (+31%)

Outro destaque foi a GWM, que cresceu mais de 130% e alcançou 35.218 veículos vendidos, superando a Ford. Já Geely e Omoda Jaecoo também ganharam espaço entre as marcas com maior volume de emplacamentos.

Fiat Toro Volcano 2027 - Foto: Divulgação Fiat

Fiat Strada segue no topo entre os veículos



No acumulado do semestre, a Fiat Strada voltou a liderar o mercado nacional ao registrar 83.032 unidades vendidas, mantendo a posição de veículo mais comercializado do país.

A picape ampliou a vantagem sobre os concorrentes e ficou mais de 28 mil unidades à frente do Volkswagen Polo, líder entre os automóveis.

Entre os comerciais leves, a Fiat também garantiu a segunda colocação com a Toro. Toyota Hilux, Volkswagen Saveiro e Ford Ranger completam o top 5 da categoria.

Polo lidera entre os automóveis



Quando o levantamento considera apenas automóveis, o Volkswagen Polo aparece na primeira posição, com 54.091 unidades vendidas.

O ranking segue com Volkswagen T-Cross, Fiat Argo, Chevrolet Onix e Volkswagen Tera.

A BYD também marcou presença entre os dez modelos mais vendidos do país. O Dolphin Mini terminou o semestre na oitava colocação, enquanto a linha Song apareceu em décimo lugar, reforçando o crescimento dos veículos eletrificados no mercado brasileiro.

Os 10 automóveis mais vendidos

Volkswagen Polo – 54.091 Volkswagen T-Cross – 48.048 Fiat Argo – 46.029 Chevrolet Onix – 45.109 Volkswagen Tera – 41.420 Hyundai HB20 – 38.930 Hyundai Creta – 35.925 BYD Dolphin Mini – 35.669 Fiat Mobi – 33.492 BYD Song – 31.524

Volkswagen Tera - Foto: Divulgação Volkswagen

Mercado ganha força e aumenta disputa entre montadoras



Os números do primeiro semestre mostram um mercado aquecido, com crescimento nas vendas e uma concorrência cada vez maior entre fabricantes tradicionais e chinesas.

Enquanto a Fiat segue na liderança impulsionada por modelos como Strada, Argo, Mobi, Pulse, Fastback e Toro, a Volkswagen reduziu a diferença e colocou três veículos entre os cinco automóveis mais vendidos do país.

Já a BYD consolidou sua expansão no Brasil ao mais que dobrar as vendas, ultrapassar marcas históricas e posicionar dois modelos entre os dez automóveis mais vendidos do semestre.