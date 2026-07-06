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BYD dispara e muda ranking dos carros mais vendidos no Brasil
Mercado automotivo cresceu mais de 20% no primeiro semestre de 2026
O mercado automotivo brasileiro encerrou o primeiro semestre de 2026 em ritmo de crescimento. Entre janeiro e junho, foram emplacados 1.359.107 veículos novos no país, um avanço de 20,11% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Fenabrave.
Do total de vendas, 1.086.444 unidades correspondem a automóveis, enquanto os comerciais leves — categoria que reúne picapes, vans e furgões — somaram 272.663 emplacamentos.
Além do crescimento nas vendas, o levantamento aponta uma mudança importante no setor: o avanço acelerado das montadoras chinesas, especialmente da BYD, que ganhou espaço entre as líderes do mercado.
Fiat mantém liderança, mas BYD cresce mais de 100%
A Fiat permaneceu na primeira colocação entre as montadoras, com 270.941 veículos vendidos e participação de 19,94% do mercado brasileiro.
Na sequência aparecem Volkswagen, com 224.923 unidades, e Chevrolet, com 140.706 emplacamentos.
O principal destaque, porém, ficou com a BYD. A fabricante chinesa alcançou a quarta posição do ranking ao vender 99.028 veículos no semestre, registrando crescimento de 107,57% em relação ao mesmo período de 2025.
Com o desempenho, a empresa ultrapassou montadoras tradicionais como Hyundai, Toyota, Renault, Jeep e Honda.
A Hyundai encerrou o semestre na quinta colocação, seguida por Toyota, Renault, Jeep, Honda e Caoa Chery.
Entre as dez primeiras colocadas, apenas a Toyota apresentou queda nas vendas, passando de 89.008 para 79.969 unidades comercializadas.
Ranking das marcas mais vendidas
- Fiat – 270.941 (+12,23%)
- Volkswagen – 224.923 (+21,33%)
- Chevrolet – 140.706 (+17,41%)
- BYD – 99.028 (+107,57%)
- Hyundai – 96.723 (+12,06%)
- Toyota – 79.969 (-10,16%)
- Renault – 63.873 (+5,15%)
- Jeep – 56.418 (+1,55%)
- Honda – 53.540 (+5,63%)
- Caoa Chery – 37.013 (+31%)
Outro destaque foi a GWM, que cresceu mais de 130% e alcançou 35.218 veículos vendidos, superando a Ford. Já Geely e Omoda Jaecoo também ganharam espaço entre as marcas com maior volume de emplacamentos.
Fiat Strada segue no topo entre os veículos
No acumulado do semestre, a Fiat Strada voltou a liderar o mercado nacional ao registrar 83.032 unidades vendidas, mantendo a posição de veículo mais comercializado do país.
A picape ampliou a vantagem sobre os concorrentes e ficou mais de 28 mil unidades à frente do Volkswagen Polo, líder entre os automóveis.
Entre os comerciais leves, a Fiat também garantiu a segunda colocação com a Toro. Toyota Hilux, Volkswagen Saveiro e Ford Ranger completam o top 5 da categoria.
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Polo lidera entre os automóveis
Quando o levantamento considera apenas automóveis, o Volkswagen Polo aparece na primeira posição, com 54.091 unidades vendidas.
O ranking segue com Volkswagen T-Cross, Fiat Argo, Chevrolet Onix e Volkswagen Tera.
A BYD também marcou presença entre os dez modelos mais vendidos do país. O Dolphin Mini terminou o semestre na oitava colocação, enquanto a linha Song apareceu em décimo lugar, reforçando o crescimento dos veículos eletrificados no mercado brasileiro.
Os 10 automóveis mais vendidos
- Volkswagen Polo – 54.091
- Volkswagen T-Cross – 48.048
- Fiat Argo – 46.029
- Chevrolet Onix – 45.109
- Volkswagen Tera – 41.420
- Hyundai HB20 – 38.930
- Hyundai Creta – 35.925
- BYD Dolphin Mini – 35.669
- Fiat Mobi – 33.492
- BYD Song – 31.524
Mercado ganha força e aumenta disputa entre montadoras
Os números do primeiro semestre mostram um mercado aquecido, com crescimento nas vendas e uma concorrência cada vez maior entre fabricantes tradicionais e chinesas.
Enquanto a Fiat segue na liderança impulsionada por modelos como Strada, Argo, Mobi, Pulse, Fastback e Toro, a Volkswagen reduziu a diferença e colocou três veículos entre os cinco automóveis mais vendidos do país.
Já a BYD consolidou sua expansão no Brasil ao mais que dobrar as vendas, ultrapassar marcas históricas e posicionar dois modelos entre os dez automóveis mais vendidos do semestre.