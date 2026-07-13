Fiat suspende produção de modelo sucesso de vendas

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FIM DE UM ÍCONE OU AJUSTE ESTRATÉGICO?

A Fiat suspendeu a fabricação do 500e na unidade de Mirafiori, na Itália. A medida responde à desaceleração na procura por veículos 100% elétricos no mercado europeu e global, forçando um ajuste na estratégia da Stellantis.

Desempenho comercial do 500e

500e - Foto: Divulgação Fiat

O modelo registrou números expressivos desde o lançamento, mas enfrenta cenário de retração.

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Histórico de vendas : o 500e alcançou a liderança entre os elétricos compactos na Europa em 2022 e 2023.

: o 500e alcançou a liderança entre os elétricos compactos na Europa em 2022 e 2023. Alcance global : comercializado em 44 países, foi o veículo elétrico de maior volume dentro do grupo Stellantis.

: comercializado em 44 países, foi o veículo elétrico de maior volume dentro do grupo Stellantis. Contexto atual : o volume de vendas sofreu queda acentuada, com resultados abaixo do projetado, especialmente em mercados como o dos Estados Unidos.

: o volume de vendas sofreu queda acentuada, com resultados abaixo do projetado, especialmente em mercados como o dos Estados Unidos. Mudança de perfil : consumidores demonstram preferência pela versatilidade de sistemas híbridos em detrimento de modelos 100% elétricos.

Motivos da paralisação fabril

Demanda reprimida : o volume de pedidos não sustenta o ritmo anterior de produção.

: o volume de pedidos não sustenta o ritmo anterior de produção. Adequação industrial: a planta de Mirafiori recebe investimento de 100 milhões de euros para atualizar as linhas de montagem.

a planta de Mirafiori recebe investimento de 100 milhões de euros para atualizar as linhas de montagem. Transição estratégica : a montadora prioriza a viabilidade econômica frente às metas de emissões.

Planos para a linha 500

A Fiat trabalha na adaptação do portfólio para atender ao novo comportamento de compra. as mudanças programadas são:

Versão Híbrida (Ibrida) : desenvolvimento de modelo que combina motor a combustão e sistema elétrico.

: desenvolvimento de modelo que combina motor a combustão e sistema elétrico. Flexibilidade produtiva : a unidade industrial será preparada para alternar entre diferentes tipos de motorização.

: a unidade industrial será preparada para alternar entre diferentes tipos de motorização. Cronograma : a chegada da versão híbrida ao mercado está prevista para o biênio 2025-2026.

Cenário da montadora

A Fiat mantém o compromisso com a redução de emissões, porém ajusta o ritmo de eletrificação. A marca utiliza o histórico positivo do modelo 500 como base para sustentar a transição para plataformas modulares, visando o equilíbrio entre exigências ambientais e volume de vendas.