FIM DE UM ÍCONE OU AJUSTE ESTRATÉGICO?
Fiat suspende produção de modelo sucesso de vendas
Montadora interrompe a fabricação na Itália após queda na demanda global
A Fiat suspendeu a fabricação do 500e na unidade de Mirafiori, na Itália. A medida responde à desaceleração na procura por veículos 100% elétricos no mercado europeu e global, forçando um ajuste na estratégia da Stellantis.
Desempenho comercial do 500e
O modelo registrou números expressivos desde o lançamento, mas enfrenta cenário de retração.
- Histórico de vendas: o 500e alcançou a liderança entre os elétricos compactos na Europa em 2022 e 2023.
- Alcance global: comercializado em 44 países, foi o veículo elétrico de maior volume dentro do grupo Stellantis.
- Contexto atual: o volume de vendas sofreu queda acentuada, com resultados abaixo do projetado, especialmente em mercados como o dos Estados Unidos.
- Mudança de perfil: consumidores demonstram preferência pela versatilidade de sistemas híbridos em detrimento de modelos 100% elétricos.
Motivos da paralisação fabril
- Demanda reprimida: o volume de pedidos não sustenta o ritmo anterior de produção.
- Adequação industrial: a planta de Mirafiori recebe investimento de 100 milhões de euros para atualizar as linhas de montagem.
- Transição estratégica: a montadora prioriza a viabilidade econômica frente às metas de emissões.
Planos para a linha 500
A Fiat trabalha na adaptação do portfólio para atender ao novo comportamento de compra. as mudanças programadas são:
- Versão Híbrida (Ibrida): desenvolvimento de modelo que combina motor a combustão e sistema elétrico.
- Flexibilidade produtiva: a unidade industrial será preparada para alternar entre diferentes tipos de motorização.
- Cronograma: a chegada da versão híbrida ao mercado está prevista para o biênio 2025-2026.
Cenário da montadora
A Fiat mantém o compromisso com a redução de emissões, porém ajusta o ritmo de eletrificação. A marca utiliza o histórico positivo do modelo 500 como base para sustentar a transição para plataformas modulares, visando o equilíbrio entre exigências ambientais e volume de vendas.