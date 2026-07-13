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FIM DE UM ÍCONE OU AJUSTE ESTRATÉGICO?

Fiat suspende produção de modelo sucesso de vendas

Montadora interrompe a fabricação na Itália após queda na demanda global

Jair Mendonça Jr
Por
Modelo registrou números expressivos desde o lançamento, mas enfrenta cenário de retração
Modelo registrou números expressivos desde o lançamento, mas enfrenta cenário de retração - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat suspendeu a fabricação do 500e na unidade de Mirafiori, na Itália. A medida responde à desaceleração na procura por veículos 100% elétricos no mercado europeu e global, forçando um ajuste na estratégia da Stellantis.

Desempenho comercial do 500e

500e
500e - Foto: Divulgação Fiat

O modelo registrou números expressivos desde o lançamento, mas enfrenta cenário de retração.

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  • Histórico de vendas: o 500e alcançou a liderança entre os elétricos compactos na Europa em 2022 e 2023.
  • Alcance global: comercializado em 44 países, foi o veículo elétrico de maior volume dentro do grupo Stellantis.
  • Contexto atual: o volume de vendas sofreu queda acentuada, com resultados abaixo do projetado, especialmente em mercados como o dos Estados Unidos.
  • Mudança de perfil: consumidores demonstram preferência pela versatilidade de sistemas híbridos em detrimento de modelos 100% elétricos.

Motivos da paralisação fabril

  • Demanda reprimida: o volume de pedidos não sustenta o ritmo anterior de produção.
  • Adequação industrial: a planta de Mirafiori recebe investimento de 100 milhões de euros para atualizar as linhas de montagem.
  • Transição estratégica: a montadora prioriza a viabilidade econômica frente às metas de emissões.

Planos para a linha 500

A Fiat trabalha na adaptação do portfólio para atender ao novo comportamento de compra. as mudanças programadas são:

  • Versão Híbrida (Ibrida): desenvolvimento de modelo que combina motor a combustão e sistema elétrico.
  • Flexibilidade produtiva: a unidade industrial será preparada para alternar entre diferentes tipos de motorização.
  • Cronograma: a chegada da versão híbrida ao mercado está prevista para o biênio 2025-2026.

Cenário da montadora

A Fiat mantém o compromisso com a redução de emissões, porém ajusta o ritmo de eletrificação. A marca utiliza o histórico positivo do modelo 500 como base para sustentar a transição para plataformas modulares, visando o equilíbrio entre exigências ambientais e volume de vendas.

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