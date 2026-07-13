VOLKSWAGEN
Gigante alemã avalia corte de 50 mil empregos para reduzir custos
Medida faz parte de um plano de reestruturação para aumentar a competitividade da montadora
A Volkswagen estuda a eliminação de 50 mil postos de trabalho adicionais em suas operações globais. A medida, confirmada pelo CEO Oliver Blume em comunicado interno, faz parte de um plano de reestruturação para aumentar a competitividade da montadora.
A justificativa do CEO Oliver Blume
Em memorando interno enviado aos funcionários, Oliver Blume justificou a necessidade de ajustes estruturais.
"Estamos avaliando, em todas as marcas, empresas e regiões, quantos ajustes são realmente necessários e viáveis", escreveu Blume.
O executivo também pontuou a urgência de alinhar os custos da companhia aos padrões do mercado:
"A redução no quadro de funcionários será necessária para reduzir os custos administrativos, de infraestrutura e de apoio à atividade principal a um nível competitivo", justificou o CEO da VW.
Cenário atual da montadora alemã
A empresa registra custos operacionais 20% superiores aos de seus concorrentes diretos. Os fatores que pressionam as margens incluem:
- Custos de produção: elevada carga financeira nas unidades fabris alemãs.
- Mercado chinês: aumento da concorrência local e perda de participação.
- Tarifas: pressão tributária sobre a cadeia de suprimentos.
Impacto na força de trabalho
O volume total de demissões pode atingir 100 mil funcionários, somando cortes anteriores já acordados no grupo, que abrange subsidiárias como Porsche e Audi.
Perspectiva sobre as fábricas
Representantes dos trabalhadores resistem às propostas de fechamento de quatro unidades específicas: Emden, Hanover, Zwickau e Neckarsulm.
A diretoria busca alternativas ao encerramento das atividades. Entre as estratégias analisadas estão:
- Destinação das instalações para a indústria de defesa.
- Produção local de modelos automotivos desenvolvidos na China.