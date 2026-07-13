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VOLKSWAGEN

Gigante alemã avalia corte de 50 mil empregos para reduzir custos

Medida faz parte de um plano de reestruturação para aumentar a competitividade da montadora

Jair Mendonça Jr
Por
Fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais
Fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais - Foto: Divulgação Wolkswagen

A Volkswagen estuda a eliminação de 50 mil postos de trabalho adicionais em suas operações globais. A medida, confirmada pelo CEO Oliver Blume em comunicado interno, faz parte de um plano de reestruturação para aumentar a competitividade da montadora.

A justificativa do CEO Oliver Blume

Em memorando interno enviado aos funcionários, Oliver Blume justificou a necessidade de ajustes estruturais.

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"Estamos avaliando, em todas as marcas, empresas e regiões, quantos ajustes são realmente necessários e viáveis", escreveu Blume.

O executivo também pontuou a urgência de alinhar os custos da companhia aos padrões do mercado:

"A redução no quadro de funcionários será necessária para reduzir os custos administrativos, de infraestrutura e de apoio à atividade principal a um nível competitivo", justificou o CEO da VW.

Cenário atual da montadora alemã

A empresa registra custos operacionais 20% superiores aos de seus concorrentes diretos. Os fatores que pressionam as margens incluem:

  • Custos de produção: elevada carga financeira nas unidades fabris alemãs.
  • Mercado chinês: aumento da concorrência local e perda de participação.
  • Tarifas: pressão tributária sobre a cadeia de suprimentos.

Impacto na força de trabalho

O volume total de demissões pode atingir 100 mil funcionários, somando cortes anteriores já acordados no grupo, que abrange subsidiárias como Porsche e Audi.

Perspectiva sobre as fábricas

Representantes dos trabalhadores resistem às propostas de fechamento de quatro unidades específicas: Emden, Hanover, Zwickau e Neckarsulm.

A diretoria busca alternativas ao encerramento das atividades. Entre as estratégias analisadas estão:

  • Destinação das instalações para a indústria de defesa.
  • Produção local de modelos automotivos desenvolvidos na China.

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