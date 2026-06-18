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BYD abre quase 400 empregos e acelera expansão de fábrica na Bahia
Montadora reforçou equipe com quase 400 novos funcionários
A BYD segue ampliando sua presença no Brasil e deu mais um passo na expansão da operação instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A montadora asiática anunciou a contratação de 391 novos funcionários para atuar no complexo industrial baiano.
Com as admissões, a empresa se aproxima da marca de 5 mil trabalhadores diretos em uma única unidade, reforçando o ritmo acelerado de crescimento da operação no país.
Os novos colaboradores serão distribuídos entre os setores de baterias, motores, montagem e componentes. Entre as funções ofertadas estão operador de produção, operador de logística e inspetor de qualidade.
Expansão da fábrica segue em ritmo acelerado
As contratações fazem parte do plano da BYD para fortalecer o complexo de Camaçari como um dos principais centros de tecnologia e produção automotiva do Brasil.
A estratégia inclui a ampliação da capacidade produtiva, geração de empregos e fortalecimento da cadeia econômica regional.
Os investimentos, porém, não devem parar por aí. A montadora prevê colocar em funcionamento ainda em 2026 novas unidades de soldagem, pintura e estamparia dentro do complexo industrial baiano.
Outro objetivo da empresa é ampliar o processo de nacionalização de componentes, aumentando a participação de fornecedores brasileiros e reduzindo a dependência de peças importadas.
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Empresa destaca confiança na mão de obra baiana
De acordo com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil e head Comercial e de Marketing da companhia, a chegada dos novos profissionais acompanha o crescimento da operação no país.
“A chegada desses quase 400 profissionais reflete o ritmo acelerado da nossa operação e a confiança que depositamos no talento baiano. Estamos apostando alto e trazendo para dentro da fábrica uma mão de obra disposta a crescer junto com a empresa”, afirmou.
Como participar dos processos seletivos
A montadora informou que continua com vagas abertas para diferentes áreas de atuação. As seleções são realizadas exclusivamente por meio da plataforma Gupye seguem critérios técnicos específicos para cada cargo.
A empresa também reforçou que não cobra qualquer valor dos candidatos durante o processo seletivo, não envia cartas solicitando pagamentos e não estabelece limite de idade para participação, desde que os requisitos da vaga sejam atendidos.
Os currículos cadastrados permanecem no banco de talentos da companhia e podem ser considerados em futuras oportunidades.
Crescimento acompanha avanço da marca no Brasil
A expansão da fábrica ocorre em meio ao crescimento acelerado da BYD no mercado brasileiro de veículos eletrificados.
Segundo dados divulgados pela própria montadora, a empresa comercializou 260 veículos no país em 2022. No ano seguinte, o volume saltou para 17.937 unidades. Em 2024, as vendas ultrapassaram 76 mil veículos eletrificados e, em 2025, chegaram a 112.814 unidades.
Com o aumento da demanda, a produção nacional passou a ser considerada estratégica para ampliar a capacidade de atendimento, reduzir custos logísticos e elevar o conteúdo local dos veículos fabricados pela marca.
Mercado de eletrificados bate recorde
O crescimento da BYD acompanha a expansão do setor de veículos eletrificados no país. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) apontam que o Brasil registrou a venda de 223.912 veículos eletrificados leves em 2025.
O resultado representou um recorde histórico para o segmento e um avanço de 26% em comparação com o ano anterior.