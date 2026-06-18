BYD abre quase 400 empregos e acelera expansão de fábrica na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A BYD segue ampliando sua presença no Brasil e deu mais um passo na expansão da operação instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A montadora asiática anunciou a contratação de 391 novos funcionários para atuar no complexo industrial baiano.

Com as admissões, a empresa se aproxima da marca de 5 mil trabalhadores diretos em uma única unidade, reforçando o ritmo acelerado de crescimento da operação no país.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os novos colaboradores serão distribuídos entre os setores de baterias, motores, montagem e componentes. Entre as funções ofertadas estão operador de produção, operador de logística e inspetor de qualidade.

Expansão da fábrica segue em ritmo acelerado

As contratações fazem parte do plano da BYD para fortalecer o complexo de Camaçari como um dos principais centros de tecnologia e produção automotiva do Brasil.

A estratégia inclui a ampliação da capacidade produtiva, geração de empregos e fortalecimento da cadeia econômica regional.

Os investimentos, porém, não devem parar por aí. A montadora prevê colocar em funcionamento ainda em 2026 novas unidades de soldagem, pintura e estamparia dentro do complexo industrial baiano.

Outro objetivo da empresa é ampliar o processo de nacionalização de componentes, aumentando a participação de fornecedores brasileiros e reduzindo a dependência de peças importadas.

Empresa destaca confiança na mão de obra baiana



De acordo com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil e head Comercial e de Marketing da companhia, a chegada dos novos profissionais acompanha o crescimento da operação no país.

“A chegada desses quase 400 profissionais reflete o ritmo acelerado da nossa operação e a confiança que depositamos no talento baiano. Estamos apostando alto e trazendo para dentro da fábrica uma mão de obra disposta a crescer junto com a empresa”, afirmou.

Como participar dos processos seletivos

A montadora informou que continua com vagas abertas para diferentes áreas de atuação. As seleções são realizadas exclusivamente por meio da plataforma Gupye seguem critérios técnicos específicos para cada cargo.

A empresa também reforçou que não cobra qualquer valor dos candidatos durante o processo seletivo, não envia cartas solicitando pagamentos e não estabelece limite de idade para participação, desde que os requisitos da vaga sejam atendidos.

Os currículos cadastrados permanecem no banco de talentos da companhia e podem ser considerados em futuras oportunidades.

Crescimento acompanha avanço da marca no Brasil

A expansão da fábrica ocorre em meio ao crescimento acelerado da BYD no mercado brasileiro de veículos eletrificados.

Segundo dados divulgados pela própria montadora, a empresa comercializou 260 veículos no país em 2022. No ano seguinte, o volume saltou para 17.937 unidades. Em 2024, as vendas ultrapassaram 76 mil veículos eletrificados e, em 2025, chegaram a 112.814 unidades.

Com o aumento da demanda, a produção nacional passou a ser considerada estratégica para ampliar a capacidade de atendimento, reduzir custos logísticos e elevar o conteúdo local dos veículos fabricados pela marca.

Mercado de eletrificados bate recorde

O crescimento da BYD acompanha a expansão do setor de veículos eletrificados no país. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) apontam que o Brasil registrou a venda de 223.912 veículos eletrificados leves em 2025.

O resultado representou um recorde histórico para o segmento e um avanço de 26% em comparação com o ano anterior.