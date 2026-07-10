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Nova geração do BYD Dolphin tem mais de mil km de autonomia; confira
Apresentado no Festival de Velocidade de Goodwood, hatch híbrido plug-in promete mais de 1.000 km de
A BYD apresentou oficialmente o novo Dolphin G durante o Goodwood Festival of Speed 2026, na Inglaterra. O hatch híbrido plug-in chamou atenção por combinar autonomia superior a 1.000 quilômetros, novo conjunto mecânico e uma proposta voltada para consumidores que desejam migrar para a eletrificação, mas ainda têm receio da infraestrutura de recarga.
O modelo faz parte da estratégia global da fabricante chinesa para ampliar sua linha de veículos eletrificados e deve chegar ao mercado brasileiro posicionado abaixo do SUV Atto 2.
O que muda no novo BYD Dolphin G?
Entre os principais destaques do novo hatch estão:
- Autonomia combinada de até 1.040 km com bateria carregada e tanque cheio;
- Sistema Super Híbrido DM-i (Dual Mode), que prioriza a tração elétrica;
- Motor 1.5 a gasolina aliado a um propulsor elétrico dianteiro;
- Potência combinada de até 212 cv, dependendo da versão;
- Aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 8,3 segundos.
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Baterias e autonomia
O Dolphin G será oferecido com duas opções de bateria Blade LFP:
- 7,42 kWh: autonomia de aproximadamente 40 km em modo elétrico (WLTP);
- 18,3 kWh: autonomia de até 105 km sem utilizar o motor a combustão;
- Com bateria carregada e tanque cheio, o alcance total pode ultrapassar 1.000 km.
Dimensões do hatch
O novo modelo também aposta em bom espaço interno. Confira as medidas:
- Comprimento: 4,16 metros;
- Largura: 1,82 metro;
- Entre-eixos: 2,61 metros;
- Porta-malas: 425 litros.
A expectativa é que a versão nacional receba estepe, item que não estava presente no veículo apresentado em Goodwood.
Equipamentos tecnológicos
O Dolphin G também chega com uma lista robusta de equipamentos, incluindo:
- Painel de instrumentos digital;
- Central multimídia de até 12,8 polegadas;
- Integração com serviços do Google;
- Câmera 360°;
- Head-up display;
- Chave por NFC;
- Assistentes de condução;
- Função V2L, que permite utilizar a bateria do carro para alimentar equipamentos externos.
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Modelo deve ser produzido na Bahia
A estratégia da BYD para o mercado brasileiro inclui a fabricação nacional do Dolphin G. A expectativa é que o hatch seja montado na fábrica da empresa em Camaçari, na Bahia, reforçando os planos de expansão da montadora no país.
Além da nova tecnologia híbrida, o modelo adota a identidade visual mais recente da fabricante, com opções de teto panorâmico nas versões mais completas, rodas de até 18 polegadas e o novo padrão de design global da marca.