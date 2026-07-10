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Nova geração do BYD Dolphin tem mais de mil km de autonomia; confira

Apresentado no Festival de Velocidade de Goodwood, hatch híbrido plug-in promete mais de 1.000 km de

Iarla Queiroz
Por
Novo BYD Dolphin G
Novo BYD Dolphin G - Foto: Divulgação | BYD

A BYD apresentou oficialmente o novo Dolphin G durante o Goodwood Festival of Speed 2026, na Inglaterra. O hatch híbrido plug-in chamou atenção por combinar autonomia superior a 1.000 quilômetros, novo conjunto mecânico e uma proposta voltada para consumidores que desejam migrar para a eletrificação, mas ainda têm receio da infraestrutura de recarga.

O modelo faz parte da estratégia global da fabricante chinesa para ampliar sua linha de veículos eletrificados e deve chegar ao mercado brasileiro posicionado abaixo do SUV Atto 2.

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O que muda no novo BYD Dolphin G?

Entre os principais destaques do novo hatch estão:

  • Autonomia combinada de até 1.040 km com bateria carregada e tanque cheio;
  • Sistema Super Híbrido DM-i (Dual Mode), que prioriza a tração elétrica;
  • Motor 1.5 a gasolina aliado a um propulsor elétrico dianteiro;
  • Potência combinada de até 212 cv, dependendo da versão;
  • Aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 8,3 segundos.

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Baterias e autonomia

O Dolphin G será oferecido com duas opções de bateria Blade LFP:

  • 7,42 kWh: autonomia de aproximadamente 40 km em modo elétrico (WLTP);
  • 18,3 kWh: autonomia de até 105 km sem utilizar o motor a combustão;
  • Com bateria carregada e tanque cheio, o alcance total pode ultrapassar 1.000 km.

Dimensões do hatch

O novo modelo também aposta em bom espaço interno. Confira as medidas:

  • Comprimento: 4,16 metros;
  • Largura: 1,82 metro;
  • Entre-eixos: 2,61 metros;
  • Porta-malas: 425 litros.

A expectativa é que a versão nacional receba estepe, item que não estava presente no veículo apresentado em Goodwood.

Equipamentos tecnológicos

O Dolphin G também chega com uma lista robusta de equipamentos, incluindo:

  • Painel de instrumentos digital;
  • Central multimídia de até 12,8 polegadas;
  • Integração com serviços do Google;
  • Câmera 360°;
  • Head-up display;
  • Chave por NFC;
  • Assistentes de condução;
  • Função V2L, que permite utilizar a bateria do carro para alimentar equipamentos externos.
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Modelo deve ser produzido na Bahia

A estratégia da BYD para o mercado brasileiro inclui a fabricação nacional do Dolphin G. A expectativa é que o hatch seja montado na fábrica da empresa em Camaçari, na Bahia, reforçando os planos de expansão da montadora no país.

Além da nova tecnologia híbrida, o modelo adota a identidade visual mais recente da fabricante, com opções de teto panorâmico nas versões mais completas, rodas de até 18 polegadas e o novo padrão de design global da marca.

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