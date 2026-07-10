Nova geração do BYD Dolphin tem mais de mil km de autonomia; confira

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A BYD apresentou oficialmente o novo Dolphin G durante o Goodwood Festival of Speed 2026, na Inglaterra. O hatch híbrido plug-in chamou atenção por combinar autonomia superior a 1.000 quilômetros, novo conjunto mecânico e uma proposta voltada para consumidores que desejam migrar para a eletrificação, mas ainda têm receio da infraestrutura de recarga.

O modelo faz parte da estratégia global da fabricante chinesa para ampliar sua linha de veículos eletrificados e deve chegar ao mercado brasileiro posicionado abaixo do SUV Atto 2.

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O que muda no novo BYD Dolphin G?

Entre os principais destaques do novo hatch estão:

Autonomia combinada de até 1.040 km com bateria carregada e tanque cheio;

com bateria carregada e tanque cheio; Sistema Super Híbrido DM-i (Dual Mode) , que prioriza a tração elétrica;

, que prioriza a tração elétrica; Motor 1.5 a gasolina aliado a um propulsor elétrico dianteiro;

a gasolina aliado a um propulsor elétrico dianteiro; Potência combinada de até 212 cv , dependendo da versão;

, dependendo da versão; Aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 8,3 segundos.

Baterias e autonomia



O Dolphin G será oferecido com duas opções de bateria Blade LFP:

7,42 kWh: autonomia de aproximadamente 40 km em modo elétrico (WLTP) ;

autonomia de aproximadamente em ; 18,3 kWh: autonomia de até 105 km sem utilizar o motor a combustão;

autonomia de até sem utilizar o motor a combustão; Com bateria carregada e tanque cheio, o alcance total pode ultrapassar 1.000 km.

Dimensões do hatch

O novo modelo também aposta em bom espaço interno. Confira as medidas:

Comprimento: 4,16 metros;

4,16 metros; Largura: 1,82 metro;

1,82 metro; Entre-eixos: 2,61 metros;

2,61 metros; Porta-malas: 425 litros.

A expectativa é que a versão nacional receba estepe, item que não estava presente no veículo apresentado em Goodwood.

Equipamentos tecnológicos

O Dolphin G também chega com uma lista robusta de equipamentos, incluindo:

Painel de instrumentos digital ;

; Central multimídia de até 12,8 polegadas ;

; Integração com serviços do Google ;

Câmera 360° ;

; Head-up display;

display; Chave por NFC ;

; Assistentes de condução ;

; Função V2L , que permite utilizar a bateria do carro para alimentar equipamentos externos.

1 de 4 Novo BYD Dolphin G | Foto: Divulgação | BYD

2 de 4 Novo BYD Dolphin G | Foto: Divulgação | BYD

3 de 4 Novo BYD Dolphin G | Foto: Divulgação | BYD

4 de 4 Novo BYD Dolphin G | Foto: Divulgação | BYD

Modelo deve ser produzido na Bahia

A estratégia da BYD para o mercado brasileiro inclui a fabricação nacional do Dolphin G. A expectativa é que o hatch seja montado na fábrica da empresa em Camaçari, na Bahia, reforçando os planos de expansão da montadora no país.

Além da nova tecnologia híbrida, o modelo adota a identidade visual mais recente da fabricante, com opções de teto panorâmico nas versões mais completas, rodas de até 18 polegadas e o novo padrão de design global da marca.