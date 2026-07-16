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Fernanda Torres abre sessões extras de peça após ingressos esgotarem

Veja quando começa a venda dos novos ingressos

Bianca Carneiro
Por
Fernanda Torres retorna ao TCA com sessões extras de obra de João Ubaldo Ribeiro
Fernanda Torres retorna ao TCA com sessões extras de obra de João Ubaldo Ribeiro - Foto: Divulgação

Com a venda total dos ingressos para “A Casa dos Budas Ditosos” em menos de 60 minutos, a equipe responsável pelo espetáculo, protagonizado por Fernanda Torres, confirmou a realização de duas novas sessões no Teatro Castro Alves (TCA).

“Sabemos da instabilidade enfrentada e concordamos com o público. Foram 10 mil pessoas acessando o site ao mesmo tempo. Trabalhamos para que todos tenham uma experiência justa e, por isso, abrimos duas sessões extras”, declarou a produção em comunicado oficial.

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As apresentações adicionais estão agendadas para o dia 31 de julho, às 20h, e 1º de agosto, às 16h.

Onde comprar ingressos para A Casa dos Budas Ditosos em Salvador

O público poderá adquirir as entradas a partir das 14h da próxima quinta-feira, 23. Os ingressos serão vendidos pela plataforma Sympla e na bilheteria do TCA.

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Adaptada da obra do baiano João Ubaldo Ribeiro, a peça narra a trajetória de uma mulher de 68 anos que, com humor e irreverência, relembra vivências pessoais e amorosas. Com direção de Domingos Oliveira, o monólogo estreou em 2003, conquistou o Prêmio Shell de Melhor Atriz para Fernanda Torres e contabiliza aproximadamente 3 milhões de espectadores.

A confirmação das novas datas veio acompanhada de um tributo ao autor, que nasceu em Itaparica. Na gravação compartilhada pela produção, João Ubaldo Ribeiro declara: “É minha terra, é o lugar onde eu nasci, eu moro na casa onde eu nasci, venho ver meus amigos de infância e é uma terra encantadora".

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Fernanda Torres teatro castro alves

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