Fernanda Torres abre sessões extras de peça após ingressos esgotarem

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Com a venda total dos ingressos para “A Casa dos Budas Ditosos” em menos de 60 minutos, a equipe responsável pelo espetáculo, protagonizado por Fernanda Torres, confirmou a realização de duas novas sessões no Teatro Castro Alves (TCA).

“Sabemos da instabilidade enfrentada e concordamos com o público. Foram 10 mil pessoas acessando o site ao mesmo tempo. Trabalhamos para que todos tenham uma experiência justa e, por isso, abrimos duas sessões extras”, declarou a produção em comunicado oficial.

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As apresentações adicionais estão agendadas para o dia 31 de julho, às 20h, e 1º de agosto, às 16h.



Onde comprar ingressos para A Casa dos Budas Ditosos em Salvador

O público poderá adquirir as entradas a partir das 14h da próxima quinta-feira, 23. Os ingressos serão vendidos pela plataforma Sympla e na bilheteria do TCA.

Adaptada da obra do baiano João Ubaldo Ribeiro, a peça narra a trajetória de uma mulher de 68 anos que, com humor e irreverência, relembra vivências pessoais e amorosas. Com direção de Domingos Oliveira, o monólogo estreou em 2003, conquistou o Prêmio Shell de Melhor Atriz para Fernanda Torres e contabiliza aproximadamente 3 milhões de espectadores.

A confirmação das novas datas veio acompanhada de um tributo ao autor, que nasceu em Itaparica. Na gravação compartilhada pela produção, João Ubaldo Ribeiro declara: “É minha terra, é o lugar onde eu nasci, eu moro na casa onde eu nasci, venho ver meus amigos de infância e é uma terra encantadora".