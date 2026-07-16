Carlinhos Brown, OSBA e Ilê Aiyê se unem em concerto no TCA

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A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA)realiza neste sábado, 18, às 20h, o "Concerto Afro", terceira apresentação do projeto "OSBA de Volta ao TCA", que marca o retorno da orquestra à Sala Principal do Teatro Castro Alves.

O espetáculo contará com participações de Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Luedji Luna, Majur e do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), além de reunir representantes da música, da dança e do teatro baianos. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 14, pela Sympla e na bilheteria da Concha Acústica do TCA.

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Com direção artística de Elísio Lopes Jr., direção musical de Carlos Prazeres e Manno Góes, e regência de Carlos Prazeres, a apresentação integra uma série de quatro concertos que propõem diferentes leituras sobre a Bahia durante a fase de reabertura do principal palco do estado.



Espetáculo reúne diferentes expressões da cultura baiana

Além da OSBA, o concerto contará com a participação do BTCA, Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Luedji Luna e Majur.

A programação também inclui participações especiais de Bule-Bule e do Bando de Teatro Olodum, enquanto Sulivã Bispo assume o papel de mestre de cerimônias.

A proposta da apresentação é destacar a influência da cultura negra na produção artística baiana, reunindo diferentes linguagens em um mesmo espetáculo.

Projeto marca retorno da OSBA ao TCA

O "OSBA de Volta ao TCA" reúne quatro apresentações temáticas durante a fase de Operação Teste da Sala Principal do Teatro Castro Alves. Antes do "Concerto Afro", o projeto apresentou o "Concerto da Folia", em 4 de julho, e o "Concerto das Cidades", no dia 12.

A programação será encerrada em 25 de julho, com o "Concerto do Amor", que terá como tema os diferentes significados dos afetos. Os artistas convidados dessa última apresentação serão anunciados na semana do evento, e a venda dos ingressos terá início em 21 de julho, às 14h.

Sala Principal segue em fase de testes

O projeto integra a Operação Teste da Sala Principal do Teatro Castro Alves, etapa voltada à realização de ajustes técnicos e operacionais antes da retomada completa da programação do espaço.

Segundo a organização, esse período de testes seguirá até fevereiro de 2027. Todas as apresentações do projeto contam com transmissão ao vivo pela TVE Bahia e pelo canal da OSBA no YouTube.

OSBA de Volta ao TCA – "Concerto Afro"