Gamepólitan 2026: veja programação completa dos três dias de evento

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O Gamepólitan 2026 divulgou a programação completa da nova edição do festival, que contará com três dias de atividades dedicadas ao universo dos games, tecnologia, inovação, animação, educação e economia criativa.

Durante todo o evento, o público poderá participar de experiências interativas, campeonatos, oficinas, palestras, painéis e atrações voltadas para todas as idades, reunindo jogadores, desenvolvedores, criadores de conteúdo, estudantes e profissionais do setor.

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Atrações disponíveis todos os dias

Das 10h às 20h, os visitantes terão acesso a diversas atividades permanentes, entre elas:

Espaço de Videogames (Free Play);

Arena de Realidade Virtual (VR);

Arena Spatial Ops de Realidade Mista;

Simuladores da Copa Petrobras de Marcas;

Espaço Speed Run;

GP-Kids com atividades para crianças;

Espaço Cosplay com camarim e guarda-volumes;

Salão de Jogos de Mesa;

Arena Mobile com campeonatos de Free Fire;

Palco Dança Digital (Just Dance);

Oficina de Pixel Art.

Sexta-feira (31)

A programação de abertura contará com apresentações musicais, exibição de animações, workshops e debates sobre desenvolvimento de jogos, inteligência artificial e indústria criativa.

Entre os destaques estão:

Painel sobre comunidades virtuais e desenvolvimento de jogos, às 10:30;

Workshop sobre golpes com Inteligência Artificial, às 10:30;

Debate sobre regionalização da dublagem em games e animação, às 12h;

Painel sobre o futuro do fomento ao audiovisual e aos games na Bahia, às 12;



Painel do Sebrae voltado para empresas criativas, às 15h;

Cerimônia oficial de abertura do Gamepólitan, às 18h;



Discussão sobre o Marco Legal dos Games, às 19h.

Sábado (1º)

O segundo dia será dedicado à formação profissional, inovação e mercado de trabalho.

Entre as atrações estão:

Oficina promovida pelas comunidades PyLadies Salvador e DonasSecl, às 13h;



Palestra sobre jogos mobile com mais de 15 milhões de downloads, às 15h;



Debate sobre acessibilidade em videogames, às 15h;



Painel sobre entrada na indústria de games, às 16h;

Painel sobre carreiras na indústria de games, às 16h;

Discussões sobre inovação, gamificação e inteligência artificial aplicada à educação, às 17h;

Bate-papo sobre empreendedorismo e desenvolvimento profissional.

Domingo (2)

No último dia do evento, a programação inclui atividades voltadas à animação e às novas tecnologias.

Os destaques são:

Matinê Animada Animaí, às 10h;

Palestra sobre gamificação e realidades imersivas na Indústria 5.0, às 14h;

Desfile e Concurso Cosplay (horário a ser confirmado).

Evento reúne entretenimento, educação e inovação

O Gamepólitan se consolidou como um dos principais encontros da cultura gamer e da economia criativa, reunindo experiências imersivas, desenvolvimento de jogos, eSports, animação, tecnologia, educação e networking em um único espaço.

Além das atrações voltadas ao entretenimento, o festival também promove debates sobre inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual, mercado audiovisual e formação profissional, aproximando estudantes, empresas, desenvolvedores e apaixonados pelo universo dos games.