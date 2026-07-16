SALVADOR
Gamepólitan 2026: veja programação completa dos três dias de evento
Festival reúne competições de videogame, realidade virtual, cosplay, oficinas, palestras e mais
O Gamepólitan 2026 divulgou a programação completa da nova edição do festival, que contará com três dias de atividades dedicadas ao universo dos games, tecnologia, inovação, animação, educação e economia criativa.
Durante todo o evento, o público poderá participar de experiências interativas, campeonatos, oficinas, palestras, painéis e atrações voltadas para todas as idades, reunindo jogadores, desenvolvedores, criadores de conteúdo, estudantes e profissionais do setor.
Atrações disponíveis todos os dias
Das 10h às 20h, os visitantes terão acesso a diversas atividades permanentes, entre elas:
- Espaço de Videogames (Free Play);
- Arena de Realidade Virtual (VR);
- Arena Spatial Ops de Realidade Mista;
- Simuladores da Copa Petrobras de Marcas;
- Espaço Speed Run;
- GP-Kids com atividades para crianças;
- Espaço Cosplay com camarim e guarda-volumes;
- Salão de Jogos de Mesa;
- Arena Mobile com campeonatos de Free Fire;
- Palco Dança Digital (Just Dance);
- Oficina de Pixel Art.
Sexta-feira (31)
A programação de abertura contará com apresentações musicais, exibição de animações, workshops e debates sobre desenvolvimento de jogos, inteligência artificial e indústria criativa.
Entre os destaques estão:
- Painel sobre comunidades virtuais e desenvolvimento de jogos, às 10:30;
- Workshop sobre golpes com Inteligência Artificial, às 10:30;
- Debate sobre regionalização da dublagem em games e animação, às 12h;
- Painel sobre o futuro do fomento ao audiovisual e aos games na Bahia, às 12;
- Painel do Sebrae voltado para empresas criativas, às 15h;
- Cerimônia oficial de abertura do Gamepólitan, às 18h;
- Discussão sobre o Marco Legal dos Games, às 19h.
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Sábado (1º)
O segundo dia será dedicado à formação profissional, inovação e mercado de trabalho.
Entre as atrações estão:
- Oficina promovida pelas comunidades PyLadies Salvador e DonasSecl, às 13h;
- Palestra sobre jogos mobile com mais de 15 milhões de downloads, às 15h;
- Debate sobre acessibilidade em videogames, às 15h;
- Painel sobre entrada na indústria de games, às 16h;
- Painel sobre carreiras na indústria de games, às 16h;
- Discussões sobre inovação, gamificação e inteligência artificial aplicada à educação, às 17h;
- Bate-papo sobre empreendedorismo e desenvolvimento profissional.
Domingo (2)
No último dia do evento, a programação inclui atividades voltadas à animação e às novas tecnologias.
Os destaques são:
- Matinê Animada Animaí, às 10h;
- Palestra sobre gamificação e realidades imersivas na Indústria 5.0, às 14h;
- Desfile e Concurso Cosplay (horário a ser confirmado).
Evento reúne entretenimento, educação e inovação
O Gamepólitan se consolidou como um dos principais encontros da cultura gamer e da economia criativa, reunindo experiências imersivas, desenvolvimento de jogos, eSports, animação, tecnologia, educação e networking em um único espaço.
Além das atrações voltadas ao entretenimento, o festival também promove debates sobre inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual, mercado audiovisual e formação profissional, aproximando estudantes, empresas, desenvolvedores e apaixonados pelo universo dos games.