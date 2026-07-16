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NOVAS VIAS

Nova via em Salvador: projeto para conectar CAB ao Arenoso recebe aval

Intervenção foi prometida pelo prefeito Bruno Reis ainda na campanha de 2020

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Obra prometida por Bruno Reis avança com licença ambiental
Obra prometida por Bruno Reis avança com licença ambiental - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Uma das promessas feitas à população pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), a construção da ligação viária entre o Centro Administrativo da Bahia (CAB) e o bairro Arenoso deu um passo para sair do papel.

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), publicou uma licença ambiental que autoriza a implantação da nova via, com aproximadamente 1,08 quilômetro de extensão, destinada a conectar a 5ª Avenida do CAB à Rua Luciano Santos.

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A execução do projeto ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), que recebeu uma Licença de Implantação com validade de quatro anos.

Ao anunciar o projeto, durante a campanha para o Palácio Thomé de Souza em 2020, Bruno Reis afirmou que a intervenção tem o objetivo de melhorar a mobilidade e facilitar os deslocamentos na região.

"Com essa ligação, os moradores de Novo Horizonte poderão sair e voltar mais rápido de casa para o trabalho ou para outras atividades", afirmou o então candidato a prefeito à época.

O que o projeto prevê?

Além da nova ligação viária, a obra inclui uma série de intervenções na estrutura urbana da região:

  • Calçadas acessíveis: implantação de passeios com rampas de acessibilidade e piso tátil para facilitar a circulação de pedestres;
  • Arborização: os novos passeios deverão receber exclusivamente espécies nativas da Mata Atlântica;
  • Mobiliário urbano: instalação de equipamentos para uso da população ao longo da via;
  • Sistema de drenagem: implantação de estruturas para auxiliar no escoamento da água da chuva.

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As obras já vão começar?

Apesar da emissão da licença ambiental, a Prefeitura de Salvador ainda precisará cumprir uma série de exigências antes do início efetivo das obras.

Entre as condicionantes estabelecidas pela Sedur estão a conclusão das desapropriações e da regularização fundiária necessárias para a implantação da via.

Moradores deverão ser informados

Antes do início das obras, a Prefeitura deverá implementar um Plano de Comunicação Social para informar moradores e demais pessoas afetadas sobre as etapas da construção, os impactos previstos e as medidas adotadas para reduzir os transtornos.

Prioridade para mão de obra local

A licença também determina que a Seinfra e as empreiteiras responsáveis pela obra priorizem a contratação de trabalhadores que residam na região, especialmente nas áreas atendidas pela Prefeitura-Bairro Cabula/Tancredo Neves.

A relação dos profissionais contratados deverá ser encaminhada à prefeitura em até 30 dias após o início dos serviços.

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Arenoso Bruno Reis CAB prefeitura de salvador

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