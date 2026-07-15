VLT de Salvador amplia operação e terá viagens aos sábados; veja horários

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana passará a operar também aos sábados durante a fase de testes. A partir do dia 18 de julho, passageiros poderão embarcar gratuitamente no trecho entre a Estação Calçada e a parada Lobato, ampliando a oferta do serviço que já funciona durante a semana.

A operação assistida aos sábados acontecerá sempre das 9h às 12h, nas datas 18 de julho, 1º de agosto, 15 de agosto e 29 de agosto. A iniciativa faz parte dos testes operacionais do novo sistema, que permitirá avaliar o funcionamento do modal antes do início da operação comercial.

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O percurso começa na Estação Calçada e passa pelas paradas Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Pedreira e Voluntários da Pátria, até chegar à parada Lobato, com embarque e desembarque assistidos pelas equipes do sistema.

Operação assistida começou no fim de junho

O VLT iniciou a operação assistida com passageiros no dia 29 de junho, quando a população passou a utilizar gratuitamente o primeiro trecho do sistema.

Atualmente, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 16h, ligando os bairros da Calçada e Lobato em um percurso de aproximadamente quatro quilômetros.

As viagens passam pelas seguintes paradas:

São Joaquim;

Calçada 2;

Estação Calçada;

Pátio Calçada;

Santa Luzia;

Lobato;

Marisqueiras.

A primeira viagem de testes foi acompanhada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que destacou o início da operação como um marco para a mobilidade urbana na capital baiana, principalmente para os moradores do Subúrbio Ferroviário.

Estação Calçada foi a primeira entregue



Antes do início da operação assistida, o Governo da Bahia inaugurou a Estação Calçada, primeira unidade concluída do novo sistema.

O espaço passou por uma ampla requalificação, preservando elementos históricos do antigo complexo ferroviário, ao mesmo tempo em que recebeu adaptações para integrar a nova infraestrutura do VLT.

Obra terá mais de 43 quilômetros de extensão

Considerado um dos maiores projetos de mobilidade urbana da Bahia, o VLT de Salvador e Região Metropolitana receberá investimentos de R$ 5,49 bilhões. Quando estiver concluído, o sistema contará com aproximadamente 43,3 quilômetros de extensão, 50 paradas, além da Estação Calçada, e será integrado ao Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas.

As obras estão divididas em três trechos:

O Trecho 1, entre Calçada e Ilha de São João, já está em operação assistida e tem cerca de 64% de execução. Os trabalhos seguem em pontos como a Avenida Jequitaia e a histórica Ponte São João, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2028.

Já o Trecho 2, que ligará Paripe a Águas Claras, alcançou 47% das obras concluídas. Nesta etapa, estão sendo implantados os trilhos e a infraestrutura ferroviária. O trecho terá 9,2 quilômetros, oito paradas e integração com o metrô em Águas Claras.

O Trecho 3, entre Águas Claras e Piatã, ainda aguarda o início das obras físicas. A expectativa é que os serviços comecem após a assinatura da ordem de serviço. Com 10,5 quilômetros e nove paradas, o trecho fará a conexão entre Águas Claras e a Orla de Salvador, integrando o VLT ao metrô na estação Bairro da Paz.