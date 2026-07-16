Teatro Gamboa recebe semana com shows, dança e exposição em Salvador

Siga o A TARDE no Google

O Teatro Gamboa preparou uma programação diversificada para os próximos dias, reunindo música, dança, artes visuais e formação artística em Salvador. Entre quarta-feira, 16, e sábado, 19, o espaço recebe shows autorais, um espetáculo de dança contemporânea e atividades voltadas à investigação vocal, além de manter em cartaz uma exposição aberta ao público.

A agenda começa nesta quarta-feira, 16, às 19h, com o show "IARA", do multiartista negro e LGBTQIAPN+ PETER. A apresentação parte da figura da rainha das águas para construir uma narrativa que relaciona música, ancestralidade e identidade.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inspirado em um conto afro-brasileiro, o espetáculo propõe reflexões sobre pertencimento, diversidade, resistência e transformação social ao revisitar a imagem de Iara sob novas perspectivas. A montagem também será apresentada nos dias 22 e 29 de julho.



Música autoral ocupa o palco

Na quinta-feira, 17, também às 19h, a cantora e compositora Monique Nascimento apresenta o show "Sete Dias", reunindo músicas do álbum Tempo (2024), composições inéditas e releituras.

No palco, ela divide a apresentação com Felipe Guedes e Nilton Azevedo, sob direção musical de Livia Nery. O espetáculo retorna ao teatro no dia 23 de julho.

Já no sábado, 19, às 17h, o cantor Daní sobe ao palco com "Cancão e outras histórias", espetáculo construído a partir das músicas do EP CANCÃO, previsto para agosto, além de canções já lançadas e releituras do cancioneiro brasileiro.

O repertório inclui faixas como "Cancão" e "Umbuzal", finalistas do Festival de Música da Rádio Educadora FM.

Dança inspira experiência sensorial

A programação de sexta-feira, 18, será dedicada à dança com "Órbita: um caminho de vida", interpretado por Caíque Melo. Livremente inspirado no álbum ISON, da artista Sevdaliza, o espetáculo combina movimento, música e elementos visuais em uma proposta de dança contemporânea.

Antes de cada apresentação, o público poderá assistir a um trecho do filme 'Silêncio e Som', exibido dentro do projeto CineGamboa. Após os espetáculos, artistas e espectadores participam do PapoGamBoa, um bate-papo sobre as obras apresentadas.

Exposição e laboratório completam a agenda

Além das apresentações, o público pode visitar, na Galeria Jayme Fygura, a exposição "Cor-de-Rosa Choque", da artista Rita Rocha. A mostra apresenta uma história em quadrinhos formada por dezoito personagens inspiradas em textos pessoais, abordando o protagonismo feminino por meio da poesia e do humor.

Também faz parte da programação o LAB Corpo Instrumento – Laboratório Vocal Contemporâneo, conduzido por Liz Reis. Realizado em diferentes datas ao longo de julho, o projeto investiga as relações entre voz, corpo, respiração, escuta e criação coletiva, encerrando o percurso com uma apresentação performática no Museu de Arte da Bahia (MAB).

Confira a programação!

Quarta-feira (16)

"IARA", com PETER

19h

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Online: R$ 15

Quinta-feira (17)

"Sete Dias", com Monique Nascimento

19h

Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Online: R$ 15

Sexta-feira (18)

"Órbita: um caminho de vida"

19h

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Online: R$ 15

Sábado (19)

"Canção e outras histórias", com Daní