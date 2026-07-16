Espetáculo gratuito em Salvador transforma plástico em alerta

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Celebrando duas décadas de trajetória, o Oco Teatro Laboratório estreia em Salvador o espetáculo-instalação Cavalo de Teatro, uma montagem que utiliza uma narrativa distópica para provocar reflexões sobre a degradação ambiental e os impactos do plástico no planeta.

Com entrada gratuita, a temporada acontece entre 16 de julho e 2 de agosto, sempre de quinta a domingo, às 19h, no Teatro Gregório de Matos, antes de seguir para apresentações em Camaçari e Lauro de Freitas.

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A estreia integra o projeto 20 Anos Oco Teatro Laboratório: Um Cavalo de Teatro, que marca a história de um dos principais coletivos de pesquisa teatral da Bahia, reconhecido pela produção artística, circulação internacional e iniciativas voltadas ao fortalecimento das artes cênicas e da formação cultural.



Distopia coloca o plástico no centro da narrativa

Em Cavalo de Teatro, o público acompanha um futuro em que três sobreviventes dividem um planeta completamente tomado pelo plástico ao lado da ossada de um cavalo.

Em meio a um território branco, devastado pela exploração do petróleo, pelas guerras e pela destruição ambiental, eles tentam reconstruir fragmentos da vida utilizando justamente o material que simboliza o colapso daquele mundo.

Entre lembranças, objetos e paisagens artificiais, árvores e plantas são recriadas como tentativa de manter viva a esperança. Nesse cenário, o cavalo assume um papel simbólico, representando a memória, a resistência e a ligação entre a humanidade e a natureza perdida.

Ao final da apresentação, o espetáculo rompe os limites tradicionais do palco e se transforma em uma instalação artística aberta à visitação, permitindo que o público permaneça no espaço e amplie a experiência proposta pela obra.

Espetáculo celebra duas décadas de pesquisa teatral

A estreia também marca os 20 anos do Oco Teatro Laboratório, coletivo que consolidou sua atuação como referência na pesquisa teatral baiana ao longo de duas décadas.

Nesse período, o grupo criou mais de uma dezena de espetáculos e desenvolveu projetos que fortaleceram o intercâmbio entre artistas, pesquisadores e instituições culturais.

Projeto une arte, ecologia e povos originários

Mais do que uma comemoração, 20 Anos Oco Teatro Laboratório: Um Cavalo de Teatro propõe uma reflexão sobre as relações entre sociedade, meio ambiente e ancestralidade.

Inspirado na imagem do cavalo como símbolo de deslocamento, transformação e encontro, o projeto aposta na descentralização cultural, fortalece o diálogo com povos originários e reconhece seus conhecimentos como fundamentais para pensar novas formas de convivência entre seres humanos e natureza.

Os intercâmbios realizados em aldeias indígenas alimentam a construção artística da montagem, baseada na escuta, na convivência e na criação coletiva. A proposta utiliza o teatro como instrumento de sensibilização ecológica e convida o público a refletir sobre consumo, desenvolvimento e preservação ambiental.

O projeto foi contemplado pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado.