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HOME > CULTURA

TEATRO BAIANO

Espetáculo gratuito em Salvador transforma plástico em alerta

Nova montagem celebra os 20 anos do Oco Teatro Laboratório com uma experiência imersiva

Beatriz Santos
Por
Espetáculo Cavalo de Teatro
Espetáculo Cavalo de Teatro - Foto: Divulgação

Celebrando duas décadas de trajetória, o Oco Teatro Laboratório estreia em Salvador o espetáculo-instalação Cavalo de Teatro, uma montagem que utiliza uma narrativa distópica para provocar reflexões sobre a degradação ambiental e os impactos do plástico no planeta.

Com entrada gratuita, a temporada acontece entre 16 de julho e 2 de agosto, sempre de quinta a domingo, às 19h, no Teatro Gregório de Matos, antes de seguir para apresentações em Camaçari e Lauro de Freitas.

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A estreia integra o projeto 20 Anos Oco Teatro Laboratório: Um Cavalo de Teatro, que marca a história de um dos principais coletivos de pesquisa teatral da Bahia, reconhecido pela produção artística, circulação internacional e iniciativas voltadas ao fortalecimento das artes cênicas e da formação cultural.

Distopia coloca o plástico no centro da narrativa

Em Cavalo de Teatro, o público acompanha um futuro em que três sobreviventes dividem um planeta completamente tomado pelo plástico ao lado da ossada de um cavalo.

Em meio a um território branco, devastado pela exploração do petróleo, pelas guerras e pela destruição ambiental, eles tentam reconstruir fragmentos da vida utilizando justamente o material que simboliza o colapso daquele mundo.

Entre lembranças, objetos e paisagens artificiais, árvores e plantas são recriadas como tentativa de manter viva a esperança. Nesse cenário, o cavalo assume um papel simbólico, representando a memória, a resistência e a ligação entre a humanidade e a natureza perdida.

Ao final da apresentação, o espetáculo rompe os limites tradicionais do palco e se transforma em uma instalação artística aberta à visitação, permitindo que o público permaneça no espaço e amplie a experiência proposta pela obra.

Espetáculo celebra duas décadas de pesquisa teatral

A estreia também marca os 20 anos do Oco Teatro Laboratório, coletivo que consolidou sua atuação como referência na pesquisa teatral baiana ao longo de duas décadas.

Nesse período, o grupo criou mais de uma dezena de espetáculos e desenvolveu projetos que fortaleceram o intercâmbio entre artistas, pesquisadores e instituições culturais.

Projeto une arte, ecologia e povos originários

Mais do que uma comemoração, 20 Anos Oco Teatro Laboratório: Um Cavalo de Teatro propõe uma reflexão sobre as relações entre sociedade, meio ambiente e ancestralidade.

Inspirado na imagem do cavalo como símbolo de deslocamento, transformação e encontro, o projeto aposta na descentralização cultural, fortalece o diálogo com povos originários e reconhece seus conhecimentos como fundamentais para pensar novas formas de convivência entre seres humanos e natureza.

Os intercâmbios realizados em aldeias indígenas alimentam a construção artística da montagem, baseada na escuta, na convivência e na criação coletiva. A proposta utiliza o teatro como instrumento de sensibilização ecológica e convida o público a refletir sobre consumo, desenvolvimento e preservação ambiental.

O projeto foi contemplado pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado.

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