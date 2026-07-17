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É DE GRAÇA!

Coletivo promove evento gratuito para famílias no Dia dos Avós

Programação é voltada para crianças, jovens, adultos e idosos

Agatha Victoria Reis
Por
Amparo Assunção, Alexandre Carneiro, Sueli de Cássia; Katiana Rigaud, João Batista e Débora Maria
Amparo Assunção, Alexandre Carneiro, Sueli de Cássia; Katiana Rigaud, João Batista e Débora Maria - Foto: Divulgação

O coletivo Raiz Livraria promove o evento gratuito ‘Nossas raízes também contam histórias’, no dia 26 de julho, a partir das 9h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris.

A programação, voltada para crianças, jovens, adultos e idosos, reúne um dia de encontros que valorizam a ancestralidade por meio da literatura e da música, em celebração ao Dia dos Avós.

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Para a idealizadora da Raiz Livraria, Katiana Rigaud, a proposta do evento é reconhecer os avós e fortalecer os laços familiares.

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“Queremos que este seja um encontro para celebrar essas heranças afetivas por meio da literatura. Convido todas as famílias para contemplar esse momento de afetividade e cheio de amor", afirmou.

Sobre a programação

O evento contará com contações de histórias, oficinas, mesas de conversa, lançamentos de livros, apresentações musicais, sarau aberto e o espaço Microfone dos Avós.

A programação também inclui apresentações culturais, um momento especial com Amparo Assunção, leitura mediada com Lucianna Ávila, oficinas conduzidas por Cláudia Santana, Lucianna Ávila e Jaqueline Adans, além da mesa "Tempo de ser e escolher", com Cleusa Mota.

Além disso, os lançamentos literários contará com momentos de música ao vivo que integram a celebração do evento.

Confira a programação completa

  • 9h – Abertura, com Carolina Miranda
  • 9h20 – Festival de apresentações e contação de histórias
  • 10h – Microfone dos Avós
  • 10h10 – Momento especial com Amparo Assunção
  • 10h30 – Leitura mediada, com Lucianna Ávila
  • 11h – Oficina "Memórias da Casa de uma Avó", com Cláudia Santana
  • 11h30 – Mesa "Entre a ancestralidade e a modernidade", com Lucianna Ávila
  • 12h20 – Música ao vivo
  • 13h – Lançamento de livros
  • 13h40 – Festival de apresentações e contação de histórias
  • 14h20 – Microfone dos Avós
  • 14h30 – Oficina "Vó-mãe-filha: narrativas femininas", com Lucianna Ávila
  • 15h30 – Oficina "Uma carta para as futuras gerações", com Jaqueline Adans
  • 16h – Mesa "Tempo de ser e escolher", com Cleusa Mota
  • 16h30 – Sarau aberto
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