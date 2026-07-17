É DE GRAÇA!
Coletivo promove evento gratuito para famílias no Dia dos Avós
Programação é voltada para crianças, jovens, adultos e idosos
O coletivo Raiz Livraria promove o evento gratuito ‘Nossas raízes também contam histórias’, no dia 26 de julho, a partir das 9h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris.
A programação, voltada para crianças, jovens, adultos e idosos, reúne um dia de encontros que valorizam a ancestralidade por meio da literatura e da música, em celebração ao Dia dos Avós.
Para a idealizadora da Raiz Livraria, Katiana Rigaud, a proposta do evento é reconhecer os avós e fortalecer os laços familiares.
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“Queremos que este seja um encontro para celebrar essas heranças afetivas por meio da literatura. Convido todas as famílias para contemplar esse momento de afetividade e cheio de amor", afirmou.
Sobre a programação
O evento contará com contações de histórias, oficinas, mesas de conversa, lançamentos de livros, apresentações musicais, sarau aberto e o espaço Microfone dos Avós.
A programação também inclui apresentações culturais, um momento especial com Amparo Assunção, leitura mediada com Lucianna Ávila, oficinas conduzidas por Cláudia Santana, Lucianna Ávila e Jaqueline Adans, além da mesa "Tempo de ser e escolher", com Cleusa Mota.
Além disso, os lançamentos literários contará com momentos de música ao vivo que integram a celebração do evento.
Confira a programação completa
- 9h – Abertura, com Carolina Miranda
- 9h20 – Festival de apresentações e contação de histórias
- 10h – Microfone dos Avós
- 10h10 – Momento especial com Amparo Assunção
- 10h30 – Leitura mediada, com Lucianna Ávila
- 11h – Oficina "Memórias da Casa de uma Avó", com Cláudia Santana
- 11h30 – Mesa "Entre a ancestralidade e a modernidade", com Lucianna Ávila
- 12h20 – Música ao vivo
- 13h – Lançamento de livros
- 13h40 – Festival de apresentações e contação de histórias
- 14h20 – Microfone dos Avós
- 14h30 – Oficina "Vó-mãe-filha: narrativas femininas", com Lucianna Ávila
- 15h30 – Oficina "Uma carta para as futuras gerações", com Jaqueline Adans
- 16h – Mesa "Tempo de ser e escolher", com Cleusa Mota
- 16h30 – Sarau aberto