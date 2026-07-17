Coletivo promove evento gratuito para famílias no Dia dos Avós

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O coletivo Raiz Livraria promove o evento gratuito ‘Nossas raízes também contam histórias’, no dia 26 de julho, a partir das 9h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris.

A programação, voltada para crianças, jovens, adultos e idosos, reúne um dia de encontros que valorizam a ancestralidade por meio da literatura e da música, em celebração ao Dia dos Avós.

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Para a idealizadora da Raiz Livraria, Katiana Rigaud, a proposta do evento é reconhecer os avós e fortalecer os laços familiares.

“Queremos que este seja um encontro para celebrar essas heranças afetivas por meio da literatura. Convido todas as famílias para contemplar esse momento de afetividade e cheio de amor", afirmou.

Sobre a programação

O evento contará com contações de histórias, oficinas, mesas de conversa, lançamentos de livros, apresentações musicais, sarau aberto e o espaço Microfone dos Avós.

A programação também inclui apresentações culturais, um momento especial com Amparo Assunção, leitura mediada com Lucianna Ávila, oficinas conduzidas por Cláudia Santana, Lucianna Ávila e Jaqueline Adans, além da mesa "Tempo de ser e escolher", com Cleusa Mota.

Além disso, os lançamentos literários contará com momentos de música ao vivo que integram a celebração do evento.

Confira a programação completa

9h – Abertura, com Carolina Miranda

9h20 – Festival de apresentações e contação de histórias

10h – Microfone dos Avós

10h10 – Momento especial com Amparo Assunção

10h30 – Leitura mediada, com Lucianna Ávila

11h – Oficina "Memórias da Casa de uma Avó", com Cláudia Santana

11h30 – Mesa "Entre a ancestralidade e a modernidade", com Lucianna Ávila

12h20 – Música ao vivo

13h – Lançamento de livros

13h40 – Festival de apresentações e contação de histórias

14h20 – Microfone dos Avós

14h30 – Oficina "Vó-mãe-filha: narrativas femininas", com Lucianna Ávila

15h30 – Oficina "Uma carta para as futuras gerações", com Jaqueline Adans

16h – Mesa "Tempo de ser e escolher", com Cleusa Mota