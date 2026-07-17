Musical sobre arrocha ganha nova temporada em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Depois de reunir quase 5 mil espectadores e esgotar todas as sessões das temporadas anteriores, o espetáculo Arrocha — Aceita Esse Musical que Dói Menos volta aos palcos de Salvador neste sábado, 18. A nova temporada será realizada no Teatro Módulo, na Pituba, sempre aos sábados, às 19h, até o dia 29 de agosto.

Comédia musical inspirada no universo do arrocha, a montagem aposta em uma história ambientada em um bar fictício para revisitar o gênero musical por meio de personagens, memórias e canções conhecidas do público. Os ingressos já estão à venda.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trama mistura humor, encontros e clássicos do arrocha

A história se passa no bar fictício Rabo de Ouro, inspirado no tradicional Língua de Prata, conhecido em Salvador.

Na narrativa, o espaço teria sido palco de encontros marcantes durante o surgimento do arrocha e também um ambiente de resistência ao preconceito contra a chamada música brega.

É nesse cenário que Bené, proprietário do estabelecimento, recebe a visita dos amigos Hércules e Mosquito. A partir desse reencontro, diferentes histórias passam a ser reveladas ao redor da mesa do bar, envolvendo outros personagens e tendo como fio condutor a vulnerabilidade humana.

Além da narrativa, o espetáculo utiliza números musicais para conduzir a história, reunindo sucessos que marcaram o gênero.

Repertório reúne sucessos conhecidos do público

Produzido pela Toca Criações Artísticas, o musical leva ao palco Alan Miranda, Cícero Locijá, Danilo Cairo, Mariana Borges e Talis Castro. O repertório reúne músicas de artistas como Pablo, Nara Costa, Márcio Moreno, Silvano Salles e Asas Livres.

Entre as canções apresentadas estão 'Melô do Arrocha', 'Vingança do Amor', 'Locutor' e 'Nível de Carência', interpretadas ao vivo pelos atores com novos arranjos assinados pelo diretor musical Luciano Salvador Bahia.

Uma das novidades desta temporada é a participação do diretor Edvard Passos no elenco em duas apresentações, interpretando o personagem Hércules.

Produção celebra aniversário do coletivo

O espetáculo tem texto de Alan Miranda e Edvard Passos, direção musical de Luciano Salvador Bahia, coreografias de Marilza Oliveira, preparação vocal de Marcelo Jardim, cenografia de Edy Ribeiro, figurinos e adereços de Agamenon de Abreu e iluminação de Allison de Sá.

A montagem também integra as comemorações pelos 18 anos da Toca Criações Artísticas, coletivo criado por Danilo Cairo em 2006 a partir do encontro de jovens atores na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Desde então, o grupo desenvolve espetáculos, oficinas, seminários, performances, shows e outras ações voltadas à produção cultural.

ARROCHA – aceita esse musical que dói menos