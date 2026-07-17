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TEATRO

Musical sobre arrocha ganha nova temporada em Salvador

Após esgotar apresentações anteriores, espetáculo retorna aos palcos com repertório de clássicos

Beatriz Santos
Por
Comédia musical foi inspirada no universo do arrocha
Comédia musical foi inspirada no universo do arrocha - Foto: Divulgação

Depois de reunir quase 5 mil espectadores e esgotar todas as sessões das temporadas anteriores, o espetáculo Arrocha — Aceita Esse Musical que Dói Menos volta aos palcos de Salvador neste sábado, 18. A nova temporada será realizada no Teatro Módulo, na Pituba, sempre aos sábados, às 19h, até o dia 29 de agosto.

Comédia musical inspirada no universo do arrocha, a montagem aposta em uma história ambientada em um bar fictício para revisitar o gênero musical por meio de personagens, memórias e canções conhecidas do público. Os ingressos já estão à venda.

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Trama mistura humor, encontros e clássicos do arrocha

A história se passa no bar fictício Rabo de Ouro, inspirado no tradicional Língua de Prata, conhecido em Salvador.

Na narrativa, o espaço teria sido palco de encontros marcantes durante o surgimento do arrocha e também um ambiente de resistência ao preconceito contra a chamada música brega.

É nesse cenário que Bené, proprietário do estabelecimento, recebe a visita dos amigos Hércules e Mosquito. A partir desse reencontro, diferentes histórias passam a ser reveladas ao redor da mesa do bar, envolvendo outros personagens e tendo como fio condutor a vulnerabilidade humana.

Além da narrativa, o espetáculo utiliza números musicais para conduzir a história, reunindo sucessos que marcaram o gênero.

Repertório reúne sucessos conhecidos do público

Produzido pela Toca Criações Artísticas, o musical leva ao palco Alan Miranda, Cícero Locijá, Danilo Cairo, Mariana Borges e Talis Castro. O repertório reúne músicas de artistas como Pablo, Nara Costa, Márcio Moreno, Silvano Salles e Asas Livres.

Entre as canções apresentadas estão 'Melô do Arrocha', 'Vingança do Amor', 'Locutor' e 'Nível de Carência', interpretadas ao vivo pelos atores com novos arranjos assinados pelo diretor musical Luciano Salvador Bahia.

Uma das novidades desta temporada é a participação do diretor Edvard Passos no elenco em duas apresentações, interpretando o personagem Hércules.

Produção celebra aniversário do coletivo

O espetáculo tem texto de Alan Miranda e Edvard Passos, direção musical de Luciano Salvador Bahia, coreografias de Marilza Oliveira, preparação vocal de Marcelo Jardim, cenografia de Edy Ribeiro, figurinos e adereços de Agamenon de Abreu e iluminação de Allison de Sá.

A montagem também integra as comemorações pelos 18 anos da Toca Criações Artísticas, coletivo criado por Danilo Cairo em 2006 a partir do encontro de jovens atores na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Desde então, o grupo desenvolve espetáculos, oficinas, seminários, performances, shows e outras ações voltadas à produção cultural.

ARROCHA – aceita esse musical que dói menos

  • Local: Teatro Módulo (Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba)
  • Quando: de 18 de julho a 29 de agosto, aos sábados, às 19h
  • Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
  • Classificação: 16 anos
  • Vendas: ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e pela plataforma Sympla.
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