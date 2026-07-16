Rock baiano reúne 14º Andar e Demo Tape em show no Rio Vermelho

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O Uthopya Bar, no Rio Vermelho, recebe no dia 8 de agosto, às 21h, a UTHOPYA ROCK NIGHT, evento que coloca no mesmo palco as bandas 14º Andar e Demo Tape.

A apresentação marca a volta do 14º Andar ao bairro onde construiu parte de sua trajetória nos anos 1980 e também celebra o lançamento de seu álbum mais recente, "Delirium Tremens Vol. 1", lançado pela gravadora Atração.

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O show também reúne diferentes momentos da cena autoral de Salvador. Enquanto o 14º Andar retorna com sua formação original, a Demo Tape apresenta músicas dos seus primeiros trabalhos e antecipa faixas do álbum de estreia previsto para 2026.

Banda retorna com formação original

No palco, o 14º Andar será formado pelos integrantes que permanecem juntos desde 1983: Hélio Rocha (vocal e guitarra), Jerry Marlon (contrabaixo) e João Flores (bateria).

O repertório inclui músicas de 'Delirium Tremens Vol. 1', como 'Água de Miragem' e 'Stella', além de clássicos do disco 'Diversão do Novo Mundo' e outras canções preparadas para a apresentação.

Demo Tape abre a programação

A abertura da noite ficará por conta da Demo Tape, banda criada em 2022 e formada por Ivan Marques, Henrique Ferreira, Fábio Sanches e Alan Abreu.

O grupo apresenta um repertório baseado nos EPs 'Samba do Caos' e 'Bootleg', lançados em 2024, além de músicas inéditas que devem integrar o primeiro álbum da banda, previsto para chegar ao público ainda em 2026.

Segundo a proposta do grupo, as composições unem referências do rock e do metal com elementos contemporâneos.

UTHOPYA ROCK NIGHT