Banda baiana anuncia volta aos palcos e mantém nova cantora em segredo

O Fortal 2026, um dos maiores carnavais fora de época do país, será o cenário para a retomada de um dos nomes mais emblemáticos da axé music. Conhecida pela mistura de swing e ritmos carnavalescos, a banda baiana Levada Louca marca sua retomada no próximo dia 23, durante a programação de entrega dos abadás, no Centro de Eventos do Ceará.

O grupo, que agora opera sob a gestão da produtora Cara de Urso, desenhou um projeto de relançamento que busca conciliar o legado da banda com as demandas do mercado atual. A proposta da banda baiana envolve uma atualização estética, forte presença digital e um repertório que conecta sucessos que marcaram gerações a novas composições.



Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, o grande mistério que envolve esse retorno permanece na identidade da nova cantora que assume a linha de frente. A produção mantém o nome sob sigilo, reservando a revelação para o momento da apresentação em Fortaleza.

"Estamos vivendo um momento de renovação, preservando a essência que sempre fez parte da trajetória da Levada Louca", afirma Milton Meneses, sócio da Cara de Urso. "O público pode esperar um show que honra nosso histórico, mas que se apresenta pronto para este novo capítulo. A escolha do Fortal para esse início não é por acaso; é um palco de grande relevância para a música brasileira", destaca.

Trajetória

Com uma trajetória iniciada por volta de 2004, a banda baiana Levada Louca consolidou-se no cenário da música nacional ao fundir o axé, o swing e o pagode. O grupo, que ganhou notoriedade pela marcante percussão aliada à força do violão, coleciona hits como "Gigolô" e "Por Quê?".