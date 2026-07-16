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Anitta lança capa da segunda parte do álbum “Equilibrium”

Artista fará uma turnê nacional de lançamento do álbum novo

Franciely Gomes
Por
Anitta lançará a segunda perte do álbum em breve
Anitta lançará a segunda perte do álbum em breve - Foto: Reprodução | Instagram

Faltando menos de um mês para o início de sua nova turnê, Anitta exibiu a capa do álbum “Equilibrium II” nesta quinta-feira, 16. Continuação do sucesso “Equilibrium”, o lançamento marca a nova fase da carreira da artista, que tem implementado elementos de sua religião nas canções.

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No registro, a cantora carioca aparece carregando um vaso de barro na cabeça, com velas, pimentas e folhas vermelhas. Juntamente com a imagem, a famosa compartilhou uma prévia da canção inédita “Você Já Sabe”.

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A turnê “EQUILIBRIVM TOUR” está prevista para começar no dia 1º de agosto e passará por Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador, cidades que sempre acolheram muito bem Anitta.

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