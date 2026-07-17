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Ivete Sangalo entra em show de Xande e Grupo Revelação em Salvador

Cantora participará da apresentação da turnê que reúne Xande de Pilares e Grupo Revelação

Beatriz Santos
Por
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O show da turnê Tava Escrito, que reúne Xande de Pilares e o Grupo Revelação, ganhou uma nova atração para a apresentação em Salvador.

Ivete Sangalo foi confirmada como participação especial do espetáculo, marcado para o dia 26 de setembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, ampliando a expectativa para o encontro entre artistas ligados ao samba e à música brasileira.

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A apresentação marca o reencontro de Xande de Pilares com o grupo do qual fez parte durante anos.

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No repertório, o público poderá acompanhar músicas que ajudaram a consolidar o Grupo Revelação como um dos principais nomes do samba nacional, além de momentos que revisitam diferentes fases da trajetória do cantor.

Ivete participa de encontro inédito

Com a confirmação de Ivete Sangalo, o espetáculo passa a contar com um momento inédito para o público baiano. A cantora dividirá o palco com Xande de Pilares e o Grupo Revelação durante a apresentação em Salvador.

Reconhecida por transitar entre diferentes estilos musicais, Ivete participará da turnê que celebra a história construída por Xande e pelo Grupo Revelação ao longo de décadas.

Turnê revisita clássicos do samba

A proposta da turnê "Tava Escrito" é reunir novamente Xande de Pilares e o Grupo Revelação em um espetáculo dedicado aos sucessos que marcaram a carreira do grupo.

Além de relembrar canções conhecidas do público, a apresentação revisita momentos importantes da história do samba e da trajetória dos artistas, em um encontro que marca o retorno de Xande ao lado da banda que ajudou a projetar nacionalmente.

Ingressos e setores

O evento contará com três setores disponíveis: Arena "Tá Escrito", Open Bar "Um Beijo Molhado" e Front Stage "Deixa Acontecer".

Os ingressos estão à venda pela Ticketmaster e nas lojas Pida. Clientes com cartões Banco do Brasil Elo podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. Para os demais clientes, o parcelamento é de até cinco vezes sem juros. Também haverá a opção de Ingresso Solidário.

A realização é da Live Nation, Pida, Uns Produções, Gold Produções e Impacta Show. Banco do Brasil e Elo assinam a apresentação da turnê como meios oficiais de pagamento.

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Ivete Sangalo música

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