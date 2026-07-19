BAHIA
Humorista baiano leva show solo para cinco estados em nova turnê
Artista passa por sete cidades e adapta o espetáculo às diferenças entre os públicos pelo país
O humorista baiano Matheus Buente inicia na próxima quinta-feira, 23 de julho, uma nova sequência de apresentações do seu show solo em diferentes regiões do Brasil. Ao longo de pouco mais de um mês, o artista fará sete sessões em cinco estados, com passagens pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraná e Santa Catarina.
A agenda começa em Niterói e segue por Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis. Os ingressos estão disponíveis pelo link da bio de Matheus Buente nas redes sociais.
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Agenda passa por sete cidades entre julho e agosto
A turnê tem início no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói, no dia 23 de julho. Na sequência, o humorista faz duas apresentações na capital fluminense: no Teatro Miguel Falabella, em 25 de julho, e no Teatro Fashion Mall, no dia seguinte.
Depois, o espetáculo segue para São Paulo, com apresentação no Acústico Comedy, em 30 de julho, e para Fortaleza, no Teatro Claro Mais Sul, em 31 de julho.
Em agosto, Matheus Buente encerra a série de apresentações na Região Sul, passando pelo Curitiba Comedy, no dia 22, e pelo Floripa Comedy, em Florianópolis, no dia 23.
Espetáculo muda conforme a cidade
Segundo o humorista, o contato com públicos de diferentes regiões interfere diretamente na dinâmica das apresentações.
“É sempre uma grande aventura e vem acompanhada de ansiedade. Dá um orgulho enorme poder levar o show para outras cidades, mas também existe aquele medo de ninguém ir”, brinca Buente.
Ele explica que parte do espetáculo é adaptada de acordo com a reação de cada plateia. “Nenhum lugar é igual ao outro. Existe uma diferença entre o público de cada cidade e o de Salvador. Por isso, o show trata de questões nacionais, mas eu sempre faço esse paralelo: como determinadas situações acontecem em Salvador e como seriam longe daqui”, explica.
Humor, educação e cotidiano marcam a trajetória
Professor de História, Matheus Buente também atua como comunicador e palestrante. No stand-up, utiliza situações do cotidiano como ponto de partida para o espetáculo, combinando experiências pessoais e observações sobre diferentes contextos.
Além dos palcos, o artista desenvolve conteúdos voltados à divulgação da história da Bahia por meio de uma linguagem acessível.