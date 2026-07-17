Campanha busca doações para manter atendimento a 5 mil pessoas por dia

A Mansão do Caminho lançou uma mobilização para ampliar o número de participantes do programa "Amigo da Mansão", modalidade de doação recorrente voltada à manutenção das atividades desenvolvidas pela instituição em Salvador.

A iniciativa busca garantir recursos para projetos nas áreas de educação, saúde e assistência social, que atendem cerca de 5 mil pessoas diariamente.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os interessados podem aderir ao programa pelo site da instituição, escolhendo o valor da contribuição mensal, que pode ser cancelada a qualquer momento.

Entre os projetos beneficiados pela campanha está o Centro Educacional da Mansão do Caminho, que atende cerca de 1,6 mil estudantes com acesso à educação e alimentação nas escolas.



Segundo o presidente da instituição, Mário Sérgio Almeida, as doações recorrentes são destinadas à cobertura de despesas fixas da entidade. “Esse apoio é essencial, pois temos gastos fixos com alimentação, equipe pedagógica e outros custos inerentes a uma instituição social. Para cada aluno, precisamos de, ao menos, R$ 45 por mês.

"Todos os nossos custos são auditados e o doador pode acompanhar o nosso trabalho por meio de nossos canais de comunicação, nos quais postamos a rotina na Mansão e, principalmente, as conquistas de nossos estudantes, que alcançam excelentes notas no Enem e em olimpíadas acadêmicas pelo país, por exemplo”, explica Mário Sérgio Almeida, presidente da Mansão do Caminho.

Atendimento vai além da educação

Além das escolas, a instituição mantém serviços gratuitos de saúde e assistência social na sede, localizada em Pau da Lima.

Entre os atendimentos oferecidos estão consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e de imagem, acompanhamento psicológico e um grupo de convivência frequentado por 60 idosos.

A Mansão do Caminho também distribui cerca de mil cestas básicas por mês para pessoas em situação de vulnerabilidade social e promove cursos de capacitação profissional voltados às mães dos estudantes.

Instituição busca manter legado de Divaldo Franco

De acordo com Mário Sérgio Almeida, a campanha ganha ainda mais importância após a morte de Divaldo Franco, fundador da instituição.

“Tudo isso é um legado de Divaldo Franco, que, além de ser nosso líder, era nosso ponto focal de atração de recursos. Com sua desencarnação, são campanhas como esta que vão nos permitir seguir atendendo a cerca de 5 mil pessoas por dia em nossas várias frentes de atuação”, completa Mário Sérgio.

Há outras formas de contribuir

Além do programa "Amigo da Mansão", a instituição recebe apoio por meio da Nota Premiada Bahia, da destinação anual do Imposto de Renda, do programa "Adote um Aluno", de doações e da venda de produtos no bazar, brechó e livraria.

A Mansão também desenvolve projetos financiados por leis de incentivo e por empresas parceiras. Entre eles está "Um Salto para o Futuro", que oferece oficinas de balé, percussão, artesanato e outras atividades no contraturno escolar.

Em 2026, o projeto conta com apoio do Fundo de Defesa dos Direitos Fundamentais (FDDF) do Ministério Público da Bahia e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, além do patrocínio da Terwal e da Alltech.