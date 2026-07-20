Amarelinhos de Salvador podem ter novas rotas e horários; entenda

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A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), contratou por R$ 290 mil a empresa Systra Engenharia e Consultoria para fazer um novo planejamento do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido pela população como “amarelinhos”.

O estudo vai avaliar o funcionamento atual do serviço e pode indicar mudanças em rotas, horários e na integração com outros meios de transporte, como ônibus convencionais, BRT e metrô.

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Na prática, segundo a gestão municipal, o objetivo é identificar se o sistema atual atende à demanda da população e quais ajustes podem ser adotados para melhorar o deslocamento dos passageiros.

A iniciativa faz parte do projeto Circula Salvador, voltado ao planejamento da mobilidade urbana da capital baiana.

Entenda como a contração foi feita

A prefeitura contratou a consultoria por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na Lei nº 14.133/2021 para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Para acompanhar a execução do contrato, a gestão municipal designou Guillermo Sant'anna Petzhold como gestor e Luciana Melo de Jesus Santana como fiscal do serviço.

O pagamento da consultoria será feito com recursos do Tesouro Municipal e do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMMU).

Renovação da frota

A reorganização do sistema de micro-ônibus ocorre em meio à previsão de renovação da frota dos amarelinhos.

Em agosto de 2025, a Prefeitura de Salvador informou que pretende adquirir 180 novos micro-ônibus para substituir os veículos atuais.

Atual modelo do amarelinho em Salvador - Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde

A compra, estimada em cerca de R$ 95 milhões, conta com recursos do Novo PAC destinados à mobilidade urbana.

Em publicação nas redes sociais no último sábado, 18, o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, apresentou um “spoiler de como vai ficar o novo amarelinho”.

Veja:

Apesar da previsão de renovação, o A TARDE apurou que os novos veículos ainda não chegaram à capital. O processo de aquisição segue em fase de licitação.