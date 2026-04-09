TRANSPORTE PÚBLICO
Mais conforto: Salvador anuncia R$ 264 milhões para compra de 200 ônibus
Governo de Bruno Reis assinou contratos que miram investimentos em mobilidade
Por Ane Catarine
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A Prefeitura de Salvador garantiu novos recursos para investir no transporte público da capital baiana, com destaque para a compra de mais de 200 ônibus que devem reforçar e renovar a frota.
De acordo com extrato publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o município firmou um contrato de financiamento de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com garantia da União.
O valor será destinado exclusivamente à aquisição de 226 ônibus a diesel Euro 6, que utilizam tecnologias avançadas de pós-tratamento para reduzir as emissões de poluentes, como óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado.
O financiamento compõe o escopo do Novo PAC - Refrota, programa coordenado pela Casa Civil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Quando esses veículos devem chegar?
Com a assinatura do contrato por parte da gestão municipal, a expectativa é que os novos veículos sejam vistos nas ruas da capital ainda no primeiro semestre deste ano.
A renovação da frota integra o plano de modernização do transporte público da cidade, com a meta de ampliar a oferta de veículos em circulação e reduzir problemas recorrentes, como superlotação e atrasos.
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Quais linhas esses ônibus vão operar?
Em entrevista ao portal A TARDE, o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, explicou que os novos ônibus poderão circular em diversas linhas, já que a capital opera com um sistema multilinha, que atende diferentes áreas estratégicas da cidade.
“Ou seja, o mesmo veículo pode atender mais de uma linha por dia, de acordo com a programação operacional. Teremos diversas regiões beneficiadas, como o Subúrbio, o miolo da cidade e o Centro”, afirmou o secretário.
Atualmente, o sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador transporta cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia.
Novo empréstimo amplia investimentos em mobilidade
Além da compra dos ônibus, a prefeitura também contratou um empréstimo de R$ 500 milhões com os bancos como Itaú Unibanco, Banco Santander (Brasil) e Banco Bradesco.
Nesse caso, os recursos poderão ser aplicados em obras de mobilidade e infraestrutura urbana, como intervenções no sistema viário, pavimentação e outras melhorias que influenciam o deslocamento na cidade.
O que significa garantia da União?
Todos os contratos firmados pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), têm garantia da União, o que facilita o acesso ao crédito e viabiliza investimentos de maior porte.
Em contrapartida, os valores entram na conta de endividamento do município, com pagamento previsto ao longo dos próximos anos.
Investimentos em mobilidade urbana
Há anos, o transporte público é um dos principais problemas da gestão municipal.
Na tentativa de reduzir os impactos de um sistema ainda considerado deficitário, com ônibus antigos e frota insuficiente para atender a demanda com conforto, a Prefeitura de Salvador tem intensificado os investimentos em mobilidade.
Foco em ônibus elétricos e frota climatizada
Em 2025, já foram entregues 90 veículos elétricos climatizados, destinados principalmente a bairros do Subúrbio, como Vista Alegre, Fazenda Coutos e Paripe.
Além disso, Salvador vem ampliando a estratégia de mobilidade com dois modelos de transporte por ônibus: oBus Rapid Transit (BRT) e o Bus Rapid Service (BRS).
A meta da gestão é alcançar 700 veículos com ar-condicionado até o fim de 2026 e garantir que 100% da frota, estimada em cerca de 1,7 mil veículos, seja refrigerada até 2028.
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