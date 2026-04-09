Mais conforto: Salvador anuncia R$ 264 milhões para compra de 200 ônibus

Siga o A TARDE no Google

Frota de ônibus em Salvador será reforçada - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador garantiu novos recursos para investir no transporte público da capital baiana, com destaque para a compra de mais de 200 ônibus que devem reforçar e renovar a frota.

De acordo com extrato publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o município firmou um contrato de financiamento de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com garantia da União.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O valor será destinado exclusivamente à aquisição de 226 ônibus a diesel Euro 6, que utilizam tecnologias avançadas de pós-tratamento para reduzir as emissões de poluentes, como óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado.

Ônibus a diesel Euro 6 | Foto: Divulgação

O financiamento compõe o escopo do Novo PAC - Refrota, programa coordenado pela Casa Civil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quando esses veículos devem chegar?

Com a assinatura do contrato por parte da gestão municipal, a expectativa é que os novos veículos sejam vistos nas ruas da capital ainda no primeiro semestre deste ano.

A renovação da frota integra o plano de modernização do transporte público da cidade, com a meta de ampliar a oferta de veículos em circulação e reduzir problemas recorrentes, como superlotação e atrasos.

Quais linhas esses ônibus vão operar?

Em entrevista ao portal A TARDE, o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, explicou que os novos ônibus poderão circular em diversas linhas, já que a capital opera com um sistema multilinha, que atende diferentes áreas estratégicas da cidade.

“Ou seja, o mesmo veículo pode atender mais de uma linha por dia, de acordo com a programação operacional. Teremos diversas regiões beneficiadas, como o Subúrbio, o miolo da cidade e o Centro”, afirmou o secretário.

Atualmente, o sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador transporta cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia.

Novo empréstimo amplia investimentos em mobilidade

Além da compra dos ônibus, a prefeitura também contratou um empréstimo de R$ 500 milhões com os bancos como Itaú Unibanco, Banco Santander (Brasil) e Banco Bradesco.

Nesse caso, os recursos poderão ser aplicados em obras de mobilidade e infraestrutura urbana, como intervenções no sistema viário, pavimentação e outras melhorias que influenciam o deslocamento na cidade.

O que significa garantia da União?

Todos os contratos firmados pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), têm garantia da União, o que facilita o acesso ao crédito e viabiliza investimentos de maior porte.

Em contrapartida, os valores entram na conta de endividamento do município, com pagamento previsto ao longo dos próximos anos.

Investimentos em mobilidade urbana

Há anos, o transporte público é um dos principais problemas da gestão municipal.

Na tentativa de reduzir os impactos de um sistema ainda considerado deficitário, com ônibus antigos e frota insuficiente para atender a demanda com conforto, a Prefeitura de Salvador tem intensificado os investimentos em mobilidade.

Foco em ônibus elétricos e frota climatizada

Em 2025, já foram entregues 90 veículos elétricos climatizados, destinados principalmente a bairros do Subúrbio, como Vista Alegre, Fazenda Coutos e Paripe.

Além disso, Salvador vem ampliando a estratégia de mobilidade com dois modelos de transporte por ônibus: oBus Rapid Transit (BRT) e o Bus Rapid Service (BRS).

A meta da gestão é alcançar 700 veículos com ar-condicionado até o fim de 2026 e garantir que 100% da frota, estimada em cerca de 1,7 mil veículos, seja refrigerada até 2028.